Fico představil změny v ústavě. Pak přišla otázka od Respektu

Fico na mimořádné tiskové konferenci představil svoji „hráz proti progresivismu“ a rovnou ubezpečil, že nejde o žádný zastírací manévr, jak upozadit problémy s klesajícím počtem vládních poslanců.

„Někdo by mohl říct a také se o to pokouší, že se snažíme hledat nějaká zástupná témata, která mají překrýt problémy vlády. Chci každého ubezpečit, že vláda si plní svoje povinnosti, pracuje intenzivně na dodávkách plynu ze zahraničí a ve středu se sejdeme na jednání, kde budeme řešit počty členů stran Hlas a SNS, protože bez počtů se nedá vládnout,“ vysvětlil Fico.

„Ale téma této tiskové konference jsem slíbil řešit už v létě poté, co jsem přežil atentát na svoji osobu. A tehdy jsem slíbil, že budou potřeba nějaké změny slovenské ústavy a některých zákonů a cílem toho všeho je postavit hráz progresivismu,“ uvedl Fico.

Progresivismus je totiž podle něj v poslední době spojen s bláznovstvím a očividnými nesmysly. „Třeba že člověk se může ráno probudit a říct, že už není muž, ale žena nebo že je vrtulník nebo stolní lampa. Ve školách se dějí šílené věci a další věci, které odporují zdravému rozumu. Je čas říct, co by bylo správné změnit v ústavě, abychom tyto nesmysly zastavili a chovali jsme se jako normální lidé,“ vyzval slovenský premiér.

Fico zdůraznil, že jde o koncept a ten je měnitelný a budou vítány všechny návrhy na doplnění. „Uvědomuju si, že jde o zásah do ústavy, a proto je potřeba ústavní většina. Změna ústavy není možná bez dohody vlády a opozice a víme, že i ve vládní koalici jsou některé liberální hlasy, které tímto nebudou nadšeny. Ale celkově, když se podívám na strukturu parlamentu a když se podívám na celou slovenskou společnost, vidím potenciál k tomu, že k navržené změně dojde,“ zadoufal Fico.

„Tento návrh bude od zítra k veřejné diskusi, ke které vyzývám. Ten návrh doručím všem stranám a budeme se o něm měsíc bavit v rámci připomínkového řízení. Pokud bude v Národní radě shoda, můžeme v březnu dát zákon do prvního čtení. Ale pokud bude třeba delší čas na zpracování návrhu, který má šanci, tak s tím počkáme. Opakuju, v tomto případě vůbec nejde o politiku, jde o konečný výsledek, aby se změnila ústava. Jde o vážné otázky, o kterých je třeba diskutovat napříč všemi politickými stranami,“ uvedl předseda vlády.

„Navrhovaná úprava řeší například ústavní definici manželství, která už je zanesena jako svazek muže a ženy. Navrhovaná úprava odpovídá tradicím a kulturně etickým hodnotám našich předků a respektuje suverenitu Slovenské republiky v těchto otázkách. Jde o naše tradice a hodnoty, které tu máme od příchodu Cyrila a Metoděje, a je potřeba, aby se tyto věci dostaly i do ústavy,“ pokračoval Fico.

Fico mimo jiné navrhuje, aby byla zrušena nadřazenost zákonů a nařízení Evropské unie, pokud odporují slovenské ústavě. „Představte si, že vyjde nějaký předpis například o manželství nebo výchově dětí a ten by odporoval naší ústavě. My přece máme právo jako suverénní země, abychom si určili třeba, že manželství je jedinečný svazek muže a ženy,“ řekl Fico.

„Druhý mimořádně citlivý okruh se týká pohlaví. My máme na Slovensku jasno, my uznáváme jenom dvě pohlaví, muž a žena, nic jiného. Velmi jasně se zasazuju, aby byl do ústavy vložen nový článek, že Slovenská republika uznává jen pohlaví muže a ženy. Také bych do ústavy vložil, že změna pohlaví je možná jen ze závažných důvodů, které jsou určeny zákonem. Aby se například lidé změnou pohlaví nevyhýbali trestu odnětí svobody a podobně, jak se to děje ve světě,“ vysvětloval premiér.

Další okruh se týká výchovy dětí, konkrétně aby školy vyučovaly jen to, co je v souladu s ústavou, a k jinému bude potřeba souhlas rodičů. Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo školství a to bude muset vždy vycházet z etických a kulturních principů, které jsou zakotveny v ústavě. „Takže když v ústavě řekneme, že manželství je svazek muže a ženy, nemůže se stát, že učitelé budou někde učit něco jiného,“ požaduje Fico.

„Čtvrtý okruh se týká adopce a osvojení dětí. Krátce bych to shrnul tak, že adoptovat dítě mohou jen manželé. A co je manželství, to je definováno jako svazek muže a ženy. Takže v rámci osvojování musí vždy jít o muže a ženu, ačkoliv samozřejmě soud může rozhodnout, že dítě adoptuje i pouze jeden člověk, například vdovec apod,“ pokračoval Fico.

Poslední okruh požaduje, aby byla zaručena stejná mzda pro muže a ženy za stejnou práci. „Toto už samozřejmě existuje v zákonech Slovenské republiky, ale když to dostaneme do ústavy, bude to na podstatně vyšší úrovni,“ dodal Fico a zopakoval, že nic z toho není nedotknutelné a je potřeba o tom jednat napříč politickým spektrem.

Ivana Svobodová z Respektu při následných dotazech novinářů Fica poučila, že existenci dvou pohlaví uznávají všechny státy na světě a to, o čem Fico mluvil, je ve skutečnosti rod a ústava těžko může někomu zakázat, jak se sám cítí. „To je, jako kdybyste chtěl dát do ústavy, že den má 24 hodin. Ono to opravdu vypadá, že se pokoušíte hledat jen zástupné problémy, a ještě vyzýváte k tomu, aby se o tom klidně řadu měsíců hovořilo. Tak jaké činíte kroky k tomu, abyste ochránil demokracii, když jste minulý týden všechny vystrašil tím, že se chystá státní převrat?“ tázala se Svobodová.

Fico Svobodové vzkázal, aby se nestarala o vnitřní záležitosti jiného státu. „Já se taky nestarám o vnitřní věci České republiky, ale někteří čeští politici a média neustále řeší Slovensko a mě jako premiéra. Útoky na Roberta Fica přitom u vás slouží hlavně k tomu, aby byl poškozen Andrej Babiš. Prosím vás paní redaktorko, to je moje odpověď, pozdravujte vašeho šéfredaktora. A řekl bych, že jsem vám projevil velkou míru respektu po tom všem, co o mě vaše médium napsalo,“ prohlásil Fico.