Financování kampaně z Kypru? Sněmovnou nenápadně prochází jedna novela

Předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček upozornil na nový legislativní experiment, který podniká vládní koalice. Tentokrát se týká volebních kampaní.

Již dříve se psalo o nápadu, že by úředníci z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí měli získat pravomoc udělovat pokuty až dva miliony korun straně nebo jejímu kandidátovi zveřejní-li zjevně nepravdivou nebo hrubě urážlivou informaci.

Dosavadní konstrukce kolem trestného činu pomluvy prý neřeší nepoctivé vedení kampaně. Ministerstvo vnitra, které s novelou přišlo, ale odmítá, že by každá předvolební lež byla hned přestupkem. Pokuta má mít „preventivní a výchovný“ účel.

Proti novince se okamžitě objevily pochybnosti. I předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka poznamenal: „Nedělejme z voleb mateřskou školku, v níž budeme voliče vodit za ručičku.“ Jiní připomněli, že posoudit urážlivost výroku se prakticky nedá.

Návrh novely v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením do výborů, přičemž klíčový byl právě ten ústavně právní. Jak ale Vondráček informoval, proti se nakonec postavili i poslanci ODS, kteří chtějí předložit vyškrtnutí přestupku z novely.

To však podle Vondráčka nebylo to poslední, co se na čtvrtečním jednání výboru odehrálo. S touto koalicí je totiž třeba být neustále ve střehu.

„Projednávání hned dalšího souvisejícího zákona bylo na můj návrh přerušeno, protože jsme se dověděli, že ačkoli to po nás EU nijak nepožaduje, tak by mělo být zavedeno nové převratné pravidlo, že kampaně v České republice mohou být placeny i ze zahraničí, jestliže by se jednalo o členskou zemi EU,“ popsal na sociální síti.

A jak dodal, členskou zemí EU je i Kypr, kde měli provádět pochybné transakce právě lidé spojení s Rakušanovým hnutím STAN.

Mnohým přijde neuvěřitelné připustit tuto legislativní novinku právě v době, kdy se v USA rozkrývá rozsáhlá síť úplatků a financování médií, politiků a neziskovek, která měla ovlivňovat politické strany napříč celým světem.

Proti návrhu se ohradila například i Společnost pro obranu svobody projevu, které přijde neuvěřitelné, že tato zásadní změna se schvaluje jen tak mezi řečí, jen pár měsíců před volbami. A v době, kdy v USA začíná růst velký skandál spojený právě s ovlivňováním politického dění v cizích zemích.

„Financování politických stran ze zahraničí je nežádoucí. Strany tak mohou pracovat pro cizí moc. I když to bude povolené, vždy by mělo být veřejně zjistitelné, které strany, ale i politické neziskovky jsou placeny cizími, zahraničními osobami. Prostě, aby bylo jasno, v čím žoldu a komu slouží,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz ústavní právník docent Zdeněk Koudelka.

