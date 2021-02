Flákanec a Řeporyjec v jednom studiu. Více raději nedodáváme, bylo to sprosté

V diskusi ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se proti sobě v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na televizní stanici CNN Prima NEWS postavili řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), jenž je kritikem těch, kteří nedodržují vládní nařízení, a nezařazený poslanec Lubomír Volný, který je naopak hlasitým kritikem protiepidemických opatření. V proudu neutichajících ostrých názorových střetů padala drsná slova. „Šašek, co potřebuje hlasy voličů, obchodník s lidskou bídou, co má na rukou krev, je mi z vás na blití,“ Novotný byl se svými slovními výpady vůči Volnému opět k nezastavení. Zároveň se však dobrovolně sám přihlásil k papalášství kvůli své účasti na fotbalovém zápase.

Anketa Je dobře, že Roman Prymula odešel ze všech veřejných funkcí a nechce se vracet? Je to dobře 42% Není to dobře 47% Je to jedno 11% hlasovalo: 6216 lidí

Poslanec Lubomír Volný, který na protest proti vládním opatřením nenosí v Poslanecké sněmovně roušku, v pořadu zopakoval své přesvědčení, že opatření proti šíření koronaviru pouze zhoršují epidemiologickou situaci. „Nepovažuji to za rebelii, je to občanský a politický postoj. Jsou tu lidé, kteří oprávněně kritizují vládní opatření, protože zhoršují situaci,“ uvedl Volný s tím, že máme vysoká čísla obětí při drastických opatřeních.

Nesouhlasně hlavou kroutící starosta Pavel Novotný se neudržel a do Volného se pořádně opřel. „To je veksl se smrtí a tím nejnižším, co je v nás. Šašek, který potřebuje hlasy voličů. Útočí na lidi sociálně slabé i na lidi hloupé, dělá s nimi byznys,“ rozčiloval se řeporyjský starosta, který už v minulosti na adresu Volného nešetřil nadávkami především proto, že byl poslancem za SPD.

Nechápe Volného přístup, když koronavirová čísla hovoří jasně – epidemiologická situace v Česku je vážná. „Prohráváme, jsme nejhorší na světě a je smutné, že se najdou lidé jako pan Volný, kteří nabádají, abychom nenosili roušky. Zešílel bych, mít na rukou krev jako tady pan Volný,“ řekl znechuceně Novotný.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

Volný kontroval, že se naopak řídí tvrdými daty, označil nošení roušek za nebezpečné pro zdraví. „Tuto debatu bych vedl čistě pragmaticky a dobře ozdrojovanou,“ odrazil úder nezařazený poslanec.

„Pane Volný, vy jste lékař? Jako člověk bez lékařského vzdělání radíte svým voličům? Co když se mýlíte? To si berete na odpovědnost smrt těch lidí?“ klepal si Novotný na čelo. „Jste vzorem jako politik,“ zdůraznil a zopakoval, že by si sám jako starosta nic takového nedovolil. „Nedokázal bych s něčím takovým žít,“ hrozil se.

Jde o názory odborníků, pokračoval Volný, který se nebojí, že byl šel lidem špatným příkladem a mělo by to negativní důsledky. „Já se toho nebojím, neříkám jim své názory. Jsou to názory lidí, kteří byli v mediální sféře i sféře odborníků tvrdě umlčení,“ podotkl Volný, který zmínil například „umlčení“ epidemiologa Berana.

„Prosím, hlavně nechoďte na weby pana Volného,“ obrátil se Novotný směrem k divákům poté, co Volný doporučoval, že na svém webu prezentuje správné postupy i pro lékaře. „Vy jste normální chudák,“ konstatoval starosta.

Novotný jej následně označil za dezinformátora. „Vy jste normální demagog! Že se nestydíš, ty vole! Vy nemáte ani představu. Vy prodáváte lidem lež. Vy jste obchodník s lidskou bídou nejen v reálu, ale i politice. To je prachsprostá demagogie. Mně je z vás normálně na blití,“ neudržel se Novotný, který má v každodenním životě zcela opačné zkušenosti.

„Já tomu pánovi nerozumím, co říkal?“ reagoval Volný s nezainteresovaným výrazem na značně rozčíleného Novotného.

Řeporyjský starosta byl pak moderátorkou konfrontován s jeho čtvrteční účastí na fotbalovém zápase. „Nepřijde vám to absurdní?“ zajímala se Wolfová, když tak vehemetně hájí dodržování pravidel. „Bylo to blbé jen proto, že to nedávalo dobrý příklad. Na druhou stranu ten svět na té Slavii byl svět lidí odpovědných,“ myslí si starosta.

Následně uznal, že to byla chyba. „Když o tom přesně přemýšlím... no, uvědomil jsem si, že to byla pěkná blbost, tam chodit,“ zpytoval svědomí. Zopakoval, že všichni přítomní však měli roušky a dodržovali vládní opatření. Novotného guru, šéf Slavie Tvrdík, byl však v lóži nafocen bez zakrytých úst.

„Je pravda, že jsem se zachoval papalášsky, udělal bych to pravděpodobně znova, jsem nemocný Slavií. Ale svět na Slavii byl v pořádku,“ kladl opakovaně důraz na to, že tam dodržovali striktně vládní opatření. „Nepřežil bych vyzývat lidi, aby se tak nechovali, musel bych se jít zabít,“ položil si ruce na srdce.

„Papalášství má v krvi,“ namítl poslanec Volný, že s dodržováním opatření ze strany Novotného to až tak slavné není. „Mě by zajímalo, proč tady pan starosta byl před vaší budovou bez roušky, kde kouřil s vaší asistentkou a byli od sebe jen půl metru. I sem pak vešel bez roušky,“ spustil Volný.

To už ve starostovi bouchly saze. „Ty vole! Ty jsi ubožák,“ načež Novotný propukl ve velký smích.

„Je to veksl se smrtí a s tím nejnižším, co je v nás. Je to šašek, který potřebuje hlasy voličů. Útočí na lidi sociálně slabé a hloupé,“ zopakoval.

Kroky lékařů i vlády jsou špatné, zopakoval Volný. Opatření podle něj vytvořili neodborníci. „Systém, který zde nastavila vláda, je špatný. I naši lékaři jednají špatně, proto je situace taková. Je třeba vést diskusi o tom, jestli neexistuje lepší cesta, jak bojovat proti epidemii,“ doplnil závěrem.

