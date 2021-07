Frrrr! Babiš nahoru. Piráti a Fiala spolu? Ani smykem. Velký úder

Kdyby se konaly volby v červnu, hnutí ANO premiéra Andreje Babiše by drtivě zvítězilo a koalice Pirátů a Starostů ani koalice SPOLU sdružující ODS, lidovce a TOP 09 by zřejmě nedosáhla na sněmovní většinu, ukazuje to nejnovější průzkum agentury STEM. „Předvolební karty ještě nejsou zcela rozdány,“ komentuje agentura konec propadu Babišova hnutí a naopak značný pokles u koalice Pirátů a STAN. Ze Sněmovny by nezmizeli ani komunisté či Hamáčkova ČSSD a v lavicích by se též usídlil nový hráč.

Sněmovnu by těsně neopustili ani komunisté a sociální demokraté (obě strany 5,5 % hlasů) a přes 5 % by se dostalo i nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty, od pádu pod pětiprocentní hranici by jej však držela jen desetina hlasů.



Koalice Trikolóry a Svobodných by se do Sněmovny nedostala (2,6 %) a společně se Zelenými (1,6 %) a dalšími uskupeními by ve volbách značně vyhořeli.



Agentura STEM volební preference komentuje se slovy, že „předvolební karty ještě nejsou zcela rozdány“. „Na prahu období klidu a letních dovolených, ve chvíli ústupu koronavirové pandemie a rozvolňování souvisejících opatření se zastavuje propad hlavní vládní strany a růst podpory novým koalicím není zaručen. Nyní by se do Poslanecké sněmovny dostalo samostatně osm stran, případně pět stran a dvě koalice,“ píše.

FOTO: Volební preference včetně koalic, agentura STEM

Červnová situace je podle STEM zřejmá: „ANO zastavilo propad z minulých měsíců a v modelu STEM by se dostalo před koalici Pirátů se Starosty, která ztratila část podpory. Třetí by s jistým odstupem skončila zvolna rostoucí konzervativní koalice SPOLU. Protestní hlasy se koncentrují v podpoře SPD. Mezi menšími stranami dále roste hnutí Přísaha Roberta Šlachty. ČSSD a KSČM naopak oslabují.“



Z pohledu jednotlivých stran by bez volebních koalic bylo ANO téměř dvojnásobné (27 %) nežli druzí Piráti (15,5 %). SPD by ovládla třetí místo (11,1 %) a ODS by skončilo až na místě čtvrtém s 10,9 % hlasů. Páté by bylo hnutí STAN (8,7 %) a šestí by byli komunisté s 5,6 % hlasů. Do Sněmovny by se podívali i sociální demokraté (5,4 %) a těsně i Přísaha expolicisty Roberta Šlachty (5 %). Lidovci a TOP 09 by totálně vyhořeli a jejich strany by dosáhly jen přibližně tříprocentního zisku. Za branami Sněmovny by i nadále byli též Zelení s Trikolórou (shodně 1,6 %) a totální debakl by opět zažili též Svobodní (0,8 %).



FOTO: Volební preference bez koalic, agentura STEM

Oproti dubnovému modelu STEM si vedoucí ANO polepšilo výrazně, v dubnu by získalo oproti nynějším 27 procentům jen 23,8 %, a zastavil se tak dlouhodobý propad Babišova hnutí. Koalice Pirátů a Starostů se naopak v dubnu těšila ze zatím největší podpory (28,6 %), rozjetá kampaň koalice a slova mnohých představitelů směrem k jejich názorům kupříkladu na daňovou politiku však způsobila místo dalšího růstu strmý pád téměř o tři procenta.



Výzkum neziskového ústavu STEM byl proveden kombinací metody on-line dotazování (CAWI) na Českém národním panelu a telefonických rozhovorů (CATI) ve dnech 21. 6.–29. 6. 2021 při souboru 1 010 respondentů. Statistická chyba podle STEM může být u větších stran ± 3 procentní body, u menších může činit jedno procento. Psali jsme: Eben, Pavel, Němcová. Tyto lidi bychom podle průzkumu nejraději viděli na Hradě STEM: Dodržování a hodnocení protipandemických opatření a důvěra ve schopnost vlády zvládat pandemii Covid-19 STEM: Mýtům a konspiracím o COVID-19 věří více než třetina české internetové populace Lidé chtějí uvolňovat raději po krajích. Ale většina už chce žít normálněji

