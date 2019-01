Gemund, co vyhodil Zemanovy a Babišovy kytky do koše: Udělal bych to znovu

Aktivista a překladatel Otakar van Gemund je jeden z demonstrantů, který loni 17. listopadu na Národní třídě vyhodil do koše květiny od premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, prezidenta Miloše Zemana a lídra SPD Tomio Okamury. Jak uvedl v rozhovoru pro Týden, květiny od Zemana a Babiše by vyhodil klidně znovu.

„Česká společnost vůbec nevnímá nebezpečí, kterému čelí,“ tvrdí van Gemund a plánuje další akce. Pokutu, kterou dostal za vyhozené květiny 17. listopadu, platit nehodlá. Svého kroku ani nelituje. „Bylo to velmi nutné symbolické gesto a vlastně vůbec nechápu, proč se neuskutečnilo už dříve. Asi jsme cítili, že by bylo vnímáno velmi kontroverzně. Situace ale dozrála k tomu, že ani jiná možnost než vyhodit kytky do koše nebyla,“ poznamenal van Gemund a dodal, že Babiš, Zeman a Okamura neuznávají zkrátka ideály 17. listopadu.

„Oni jsou ztělesněním antidemokratického, nacionalistického, populistického a velmi nebezpečného hnutí, které u nás roste. Jestli si nedáme velký pozor, a obávám se, že si ho vůbec nedáváme, tak tou svou salámovou metodou udělají z demokracie v Česku do několika let věc minulosti. Bylo prostě nutné velmi jasně bránit odkaz 17. listopadu,“ poukázal van Gemund i na to, že Babiš je dokonce bývalým agentem StB.

Aktivisté musejí být podle něj kontroverzní, jinak by ničeho nedosáhli. „Myslím, že úřady by na náš čin měly pohlížet v kontextu doby a uznat, že jiný politický akt ani nebyl možný. Byl to svobodný projev. Tím, že nás chtějí potrestat, dávají naopak najevo, že adekvátní protest už v této republice není možný,“ dodal van Gemund.

Ten se nyní plánuje odvolat proti pokutě, kterou dostal. „Já s tím nesouhlasím, odvolám se a v klasickém správním řízení chci vše vysvětlit. Nelíbí se mi způsob, jakým jsme byli hned ocejchováni jako vinní lidé. Tak se to dělat nemá. Navíc se vůbec vinen necítím. Když to přeženu do extrému: Budeme mít památník obětí holocaustu, přijde nějaký nácek a položí tam věnec. Každého by to pobouřilo. Tito pánové se nechovají demokraticky. Dva jsou bývalí komunisté, jeden dokonce bývalý estébák. Je to hnus,“ uzavřel.

