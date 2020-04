Generál Pavel lamentuje: Čína se staví do role zachránce světa. Teď ji budeme těžko soudit

Čína získala díky koronvairové krizi výhodnou pozici, říká generál Petr Pavel. A to nejen v byznysu, ale i na poli mezinárodní politiky. „Čína se může stavět do role zachránce světa; ti, kdo přijali její pomoc, ji budou těžko soudit,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Čína by byla hloupá, kdyby tu situaci, ve které dnes je, nevyužila ve svůj prospěch,“ reaguje generál Pavel na dotaz, zda se skrývá do budoucna nebezpečí v tom, že Čína bude něco žádat na oplátku za to, že hlavní objem zdravotnických pomůcek české úřady nakupují u ní.

Krizi prý Čína využívá ve dvou hlavních rovinách. „Ta jedna je ekonomická, protože poptávka s sebou nese možnost, jak zvýšit ceny. Pro Čínu je to možnost, jak si kompenzovat ekonomické ztráty, které utrpěla kvůli epidemii na svém území, protože dnes dodává do celého světa, a jak je vidět, státy jsou ochotny výrazně přeplácet,“ vysvětluje.

Druhá rovina je politická. „Čína má možnost – i když tu produkci nedává jako dar, ale je to výhodný byznys – využívat to propagandisticky a stavět Čínu do role zachránce světa před důsledky pandemie,“ dodává.

„Čína má tedy možnost tlačit na státy, aby slevily ze své rétoriky odsuzující některé faktory čínského režimu. Má i šanci vydobýt si lepší pozici pro další politická jednání. Státy, které dnes s vděčností přijímají tuto pomoc, asi nebudou pak v roli těch, kdo ji budou soudit,“ poukazuje generál na to, že politicky na tom Čína samozřejmě vydělá také.

Tyto věci bychom měli podle jeho slov mít na paměti a příliš nepodléhat vděku za čínský altruismus „Dnes je to totiž skutečně hlavně zájem Číny,“ upozorňuje.

Co se týká vládních kroků v boji proti koronavirové infekci, tak ty jsou podle Pavla nesystémové.

Není podle něj například správné, že budou fungovat dva týmy, tedy Hamáčkův krizový štáb a Prymulův zdravotnický tým. „Je to další nesystémový prvek, který opět vytváří složitou situaci. Tady si myslím, že by vůbec nic nebránilo tomu, aby tento tým vznikl jako podmnožina Ústředního krizového štábu,“ míní generál.

Je podle něj lepší, u jednoho stolu posoudit, kdo konkrétní úkol může plnit, kdo k němu má kapacity a kdo je i třeba regionálně nejblíž tomu problému. „To se nedá dělat tím, že budete mít několik týmů, které sice spolu budou komunikovat, ale bude to na dálku, protože každý tým má už určitou autonomii,“ uzavřel toto téma. S tím, že by bylo žádoucí, aby reakce na tuto krizi byla řízena z jednoho místa, a to z toho, které je pro to ze zákona určeno, což je Ústřední krizový štáb.

