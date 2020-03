Generál Šedivý: Ekonomičtí migranti tu nemají co dělat. A Afghánistán, Sýrie jako budoucí problém pro Evropu

reklama

„Turecko používá migranty jako určitého nástroje nátlaku na Evropskou unii," začal Šedivý s tím, že Erdogana Evropská unie rozčiluje už tím, že kritizuje jeho vojenské dobrodružství v severní Sýrii. Erdogan tvrdí, že je v pohybu až milion uprchlíků. A pokud je pravda, že turecké úřady organizují cesty autobusů k řeckým hranicím, to může podle Šedivého vyvolat opravu velké napětí.

V jistém smyslu by se podle Šedivého dalo dokonce říct, že Turecko využívá vůči EU některých nástrojů hybridní války.

„V tuto chvíli je to tak, že turecká armáda vstoupila na území cizího státu, tj. Sýrie, chce ho ovládat a očekává, že k tomu dostane prostor – ale tuto situaci řada Evropanů omítá akceptovat. Tady by mohla jistou úlohu sehrát Severoatlantická aliance, ale pohříchu tak podle Šedivého nečiní. V tuto chvíli se bohužel zdá, že NATO akceptovalo fakt, že Turecko použilo sílu proti cizímu státu a provedlo tam invazi, i když politici země půlměsíce se kvůli slovu invaze velmi zlobí. A tím vlastně Severoatlantická aliance ztrácí svou důvěryhodnost, což je velký problém,“ varoval Šedivý.

Ale EU se poučila a už se nechová stejně jako v roce 2015. EU už slepě neotvírá dveře všem, aniž by zkoumala, odkud jsou, jak se to, podle Šedivého, v minulosti dělo.

Bývalý náčelník generálního štábu má za to, že musíme rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. „Ekonomičtí migranti nemají v EU co dělat, resp. EU může přijmout jen tolik migrantů, kolik zvládne integrovat. Pokud jich přijmeme víc, zaděláme si na pořádné problémy, protože řada migrantů či jejich potomků bude frustrovaná z toho, že se nenaplňuji jejich představy, a svou frustraci si teoreticky mohou vybít právě na území EU.

Existuje tu však i riziko ze strany evropských, kupříkladu pravicových, extremistů, kteří mohou začít používat násilí vůči migrantům, ale hodí je všechny do jednoho pytle a mohou ublížit i někomu, kdo kupříkladu v Německu žije už 15 let a plně se integroval, nebo proti osobě, která jen vypadá jako přistěhovalec. To je obrovský problém, který vyústí v násilnosti jedné i druhé strany a ta většinová společnost tím bude jenom trpět,“ varoval Šedivý.

Jak z toho ven? Migranty, kteří v EU nemají co dělat, bychom měli odeslat zpátky do domovských zemí, což se ale zatím příliš nedaří.

„U skupiny lidí, která už je v Evropě, tak tam musí být přístup velmi citlivý, protože oni jsou v naší společnosti. V prvé řadě ti, kteří nejsou ochotni změnit svůj způsob chování a dopouštějí se nějakých přestupků nebo dokonce trestného činu, tak ti musí okamžitě z těch států odejít, a je to deportace, která je víceméně násilná, protože oni asi nebudou chtít odejít z těch států. A pak tady bude skupina lidi, která se nebude schopna integrovat, protože k tomu jednoduše nemá předpoklady. Bohužel i tito lidé budou muset odejít, protože co s nimi v Evropě? Co tady budeme dělat s lidmi, kteří neumějí a nechtějí pracovat. To nebudeme muset řešit jen my jako lidé z bezpečnostní komunity, ale třeba také sociologové,“ upozornil Šedivý.

Vedle toho bude třeba řešit situaci v zemích, odkud odcházejí migranti a uprchlíci. Bude třeba řešit situaci v Sýrii, ale i v Afghánistánu, kde Šedivý předpokládá, že hnutí Tálibán bude prosazovat ukotvení práva šaría, což už ale řada Afghánců nepřijme a opět se vydají na cestu do Evropy. A to budeme muset řešit. Další migrační vlna může přijít z Afriky.

„Když to všechno sečtete, tak Evropa by za chvíli byla v menšině proti všem těm, kteří sem chtějí přijít, chtějí tady žít svůj vysněný život, ale to nejde,“ upozornil Šedivý.

Tady by měla hlavní roli sehrát Organizace společnosti národů (OSN), ale ta podle Šedivého jednoznačně selhává. Selhává v Africe, i ve snaze zklidnit situaci na severu Sýrie. Podle Šedivého je namístě provést revizi pravomocí OSN, pokud chceme, aby tato organizace mohla podobné situace řešit. Šedivý má za to, že budeme muset použít i násilí, pokud budeme chtít udržet klid v různých částech světa, aby z nich lidé neprchali.

