Google bude platit média. Aby se „chránila demokracie“

Ve shrnutí návrhu v loňském roce dle serveru Politico uvádí, že jeho cílem je „posílit demokracii a budoucnost práce v budoucnosti umělé inteligence“ – což byl posun od původního účelu návrhu zákona, jehož cílem bylo přimět platformy, aby sdílely zisky z reklamy ze sdílení zpravodajských odkazů zpět s kalifornskými redakcemi.



Server Politico nyní zveřejnil parametry finální dohody, která má zajistit financování médií v Kalifornii ze strany Googlu ve výši 10 milionů dolarů ročně (přibližně 218,6 milionu korun).

Fotogalerie: - Média a moc

Původní příspěvek měl být sice ještě o 5 milionů dolarů vyšší, avšak Google jej nakonec osekal poté, co guvernér Kalifornie Gavin Newsom navrhl škrty ve financování ze strany státu z 30 milionů dolarů na totožných 10 milionů dolarů. „Jsme odhodláni k jeho úspěchu a na základě dohody s potěšením přispíváme stejnou částkou jako původní příspěvek státu Kalifornie do Fondu pro občanská média,“ oznámil Jaffer Zaidi, viceprezident pro globální zpravodajská partnerství společnosti Alphabet, pod níž Google spadá



Největší otázkou přitom zůstává, na základě jakého klíče má být redakcím finanční balík přerozdělován. Právě na tento stěžejní bod totiž již vloni upozornila Kalifornská univerzita v Berkeley, jež měla být prostředníkem v programu, ale od dohody odstoupila. „Náš kampus nemůže sloužit jako průchoďák pro finanční prostředky od Googlu a státu do místních redakcí,“ uvedla tehdy pro Politico Elena Conisová, zastupující děkanka žurnalistické školy.



Fond, který nakonec bude hostit Kalifornská státní knihovna, dle listu „vytváří pro Google silný precedens, jak vázat financování žurnalistiky na to, co do ní vkládají vlády a jiné společnosti, a dává mu tak vliv v situaci, kdy se ostatní státy snaží od tohoto vyhledávacího giganta získat finanční prostředky na zpravodajství“.

Fotogalerie: - Mediální politika státu

Kalifornská demokratická politička Buffy Wicksová, která za dohodou stojí, přesto fond označila za řešení, jak financovat média potýkající se ztrátou příjmů z reklamy. „Investicemi do důvěryhodné, komunitní žurnalistiky posilujeme občanskou angažovanost a chráníme základy naší demokracie,“ hlásá.



Dohled nad finančními prostředky a jejich správu bude mít podle posledního návrhu parametrů projektu devítičlenná poradní rada, ale konečné slovo bude mít Kalifornská státní knihovna. Která média podpoří a jakou částkou, to má záviset právě na rozhodnutí daných členů.

