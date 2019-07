Gott na hovno? „Hajzle, žumpo!“ Válka o mistra pokračuje

80. narozeniny Karla Gotta vybudily silné emoce a názory na jeho osobu rozhýbaly český internet. Bývalý redaktor hudebního časopisu Melodie Jan Burian se do Gotta opřel, že opět „neprojevil ani náznak pochybností a ty z nás, kterým ještě slouží paměť, utřel prohlášením, že mu zkrátka závidíme“. Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná se pustila do „eurosvazáka“ Jandy. A bývalé poslankyni Kateřině Dostálové se podařilo vyprovokovat Jindřicha Šídla k reakci slovy: „Jsi žumpa. Cos dokázal, Ty hajzle?“ „Neslavíme narozeniny Wintona, ale jednoho zpěváka pop music s barvitým CV,“ odvětil novinář.

Ke Gottovu jubileu měl co říci písničkář Jan Burian. Použil ovšem svá slova z minulého výročí, řka, že „za další mi ten pán nestojí“. „Právě on je ovšem do značné míry ikonou našich společných průšvihů, morální a kulturní bídy,“ říká Burian a dodává, že mu to stojí za ztrátu pár facebookových přátel.

Tak jsem si zase jednou pustil zprávy na veřejnoprávní televizi. Zrovna tam oslavovali narozeniny mnohonásobného vítěze ankety Zlatý (Český) slavík. Provází mě celým životem. Od puberty, kdy jsem jásal nad jeho Zdvořilým Woodym, přes období, kdy jásal on nad tím, jak se nám za onoho režimu dobře žije: Mám rozprávkový dom s vysokou strechou kdesi pod nebom – a procházel se přitom po paneláku, jako by tam mašíroval denně...

Pracoval jsem nějakou dobu jako redaktor hudebního časopisu Melodie, s nímž zpěvák a jeho parta dosti válčili, zvláště když se někdo z redakce odvážil napsat cokoli kritického o tom socialistickém kýči, jehož symbolem se mistr stal. Nejspíš logicky pak muselo přijít i vystoupení v Divadle hudby, kde se jako jeden z hlavních řečníků přihlásil ‚do služeb socialismu‘, k takzvané Antichartě. Osobně jsem v listopadu 1989 přivítal, když na balkoně Melantrichu společně s Karlem Krylem zpíval hymnu: zdálo se, že když se na stranu demokracie a svobody postavil on, řadě lidí dojde, že také mohou bez obav převléct šat.

Zanedlouho po převratu si tak konečně mohl splnit dávný sen a spolu s normalizačním pop králem Františkem Janečkem zakoupit zmíněný kritický měsíčník Melodie, aby je už recenzenti nemohli otravovat. Pochopil jsem, že ten kapitalismus vzali za správný konec. Fotogalerie: - Zdražení dálničních známek

Ale když i teď, v kmetském věku, v televizním vystoupení u příležitosti významného životního jubilea přesvědčeně prohlásí, že pokud mu někdo něco ohledně minulého režimu vyčítá, je to zkrátka proto, že Češi závidí každému, kdo něco dokázal, překvapilo mě to. Čekal bych, že s věkem se dostaví alespoň sebereflexe, když ne moudrost... Stačila by jedna nebo dvě věty – třeba že po něm těžko můžeme chtít, aby tak složitou dobou prošel s čistým štítem a svědomím. Že některých věcí lituje, ale doufá, že především rozdával radost svým fanouškům. To by možná stačilo.

Někdo by řekl, že od toho narozeninové projevy nejsou, ale já na to, že jsou právě od toho... Taková poznámka je ovšem zbytečná, neboť jubilant neprojevil ani náznak pochybností a ty z nás, kterým ještě slouží paměť, utřel prohlášením, že mu zkrátka zavidíme. A já na to, že se mýlí.

Denně potkávám lidi, kterým jde i o jiné věci než jen o peníze vydělané za jakoukoli cenu. Takhle přímočaře vám to nejspíš neřeknou, kromě toho obvykle nemívají moc často prostor v médiích, protože ho třeba ani nepotřebují a nevyhledávají. A jakkoli náš oslavenec zůstává ve svých vlastních očích, a hlavně v myslích tisíců fanoušků slavíkem na věčné časy a nikdy jinak, oni mu to fakt nezávidí.“

Europoslankyně Kateřina Konečná se pustila do politického aktivisty Jakuba Jandy z lobbistického spolku Evropské hodnoty za jeho slova o Karlu Gottovi, o kterých jsme již informovali: „Lidé, jako je Jakub Janda, by o jméno Karel Gott neměli ani zavadit. Zatímco Karel Gott dělá Československu, resp. ČR, skutečné jméno ve světě, Jakub Janda má hlavu v zadku TOP 09 a jako správný eurosvazáček nás ‚ochraňuje‘ před vším ‚zlým‘. Je to typická malost, snaha vši, která se přiživuje špiněním Gotta. Celkem už jsou tři... Nějaký Lukeš, babrák Knížák a hambatý herec Jakub Janda, který se svou neziskovkou Evropské hodnoty podlézá Bruselu a Washingtonu.“

„Ale evropskou hvězdu, jako je Karel Gott, poškodit nemohou! Vyvrcholením díla pana Jandy je jedno video... Dílo evropské hvězdy, kterou je Karel Gott, netřeba popisovat. Mistře, dělejte dál radost milionům lidí!? Máme Vás rádi,“ vzkazuje jubilantovi.

Velice krátce, ale úderně si ulevila bývalá členka ODS Kateřina Dostálová. „Chcete se zviditelnit? Naplivejte na Gotta. Podpis. Šídlo. Fujtajbl, Jindřichu. Slovy Miloše? Jsi žumpa. Cos dokázal, Ty hajzle? Uf. Jsem si SLUŠNĚ ulevila,“ vzkázala politickému komentátorovi Seznamu Zpráv.

„Jindřichu, teď jste mě dost pobavil a zase se odkopal. Kde dojdou argumenty, nastoupí urážka. Chlastáš. To používá Bureš na Kalouska a další na Miloše. Věřte mi, že moc dobře vědí, co říkají. A já taky. Představte si, že přemýšlím, než napíšu. Ale hnul jste mi žlučí a má reakce byla adekvátní, byť ostrá. Nejsem nikoho adorant a můj hudební vkus je jinde, ale to, co jste předvedl, svědčí o Vás. Komplex?" oslovuje familiárně novináře Dostálová.

„No tak príma, měl jsem o vás starost, když jste mi začala tak razantně tykat. Jinak mi je celkem jedno, co si myslíte o Gottovi, ale možná, kdybyste nespoléhala na PL, mohla jste si ten záchvat ušetřit,“ vzkazuje Šídlo. „Milý Jindřichu, já si tady tykám se všemi. I s Vašimi dřív kolegy. Berou mě takovou, jaká jsem. Jsem ráda, že jste přežil mou expresi. Ano. Byla brutální, ale nasral jste mě. Já si velmi považuji lidí, co ukážou světu, co je Česko. A já jich spoustu znám a považuji si moc. A tohle jste nemusel. To byl teda dobrej dárek,“ vysvětluje Dostálová.

Načež měl Šídlo potřebu vysvětlit svůj postoj: „Já myslím, že to mistr vydrží, navíc neslavíme narozeniny Wintona, ale jednoho zpěváka pop music s barvitým CV. Mně je Gott celkem ukradenej, svýho dětskýho traumatu, kdy před ním nešlo utéct, jsem se zbavil, pamatuju, jak mi o něm vyprávěli organizátoři Rock for People, jak je to milej člověk, přeju mu hodně zdraví a pak jsem se na základě srandovní analýzy ČRo, o čem jsou jeho písně, dopustil názoru, že o hovnu, což byl jeho celoživotní postoj. Nijak to nezpochybňuje jeho rozsah ani profesionalitu, jak řikám, je mi víceméně lhostejný.“

Psali jsme: Hovno u cesty! Karel Gott pomstěn. ,,Pornoherec” Janda odsouzen i od ODS, silná slova Gott je prospěchář a ikona normalizace. Nikam jsme se neposunuli, Češi mají rádi normalizaci! píše Šafrova Hovorková Karel Gott: Kdo emigroval, nebyl národu nic platný O hovnu, odsoudil Gottovy písně Jindřich Šídlo. A Zeman přes Mistra zúčtoval s umělci z Letné

