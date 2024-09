Gottwald - Husák - Fendrych. Co všechno je dnes novinář schopen vymyslet, nechápe Žantovský

Tentokrát začneme článkem, který napsal výtvarník, hudebník, básník a spisovatel Jan Paul. Vyšel pod titulkem „O kultuře boje a vnitřním nepříteli“ v Britských listech. „Ten mě velmi potěšil, i když má poněkud hořkou příchuť, neboť popisuje smutnou realitu. Ale zato velmi kvalifikovaně, pravdivě, poctivě a empaticky. Podstata článku, který považuji za nejlepší, co jsem v tomto týdnu četl, je v jistém varování před paralelami, které se nabízejí při pohledu do minulosti a současnosti. Konkrétně jde o ono slavné rozdělování společnosti, ve kterém byly zejména v padesátých letech, ale potom i v sedmdesátých letech kabrňáci tehdy vládnoucí síly. Tedy komunistická strana, která používala velmi podobnou rétoriku, jakou používají dnešní politici a novináři. A ta rétorika je plná různých bojových výrazů,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Začal s tím po zahájení války na Ukrajině Petr Fiala, když prohlásil zcela bezprecedentně: ‚Jsme ve válce‘, ačkoli jsme nikomu žádnou nevyhlásili, ani nám nebyla vyhlášena. „Zakládající smlouva o NATO nás neopravňuje k jakémukoli zásahu a celý ten potenciál vržený do bojů na Ukrajině naší vládní garniturou vypovídá o její totální indolenci a neschopnosti vnímat realitu, jaká doopravdy je. Neustále se hovoří o tom, že jsme obklopení nepřáteli. Pan Paul vychází z konkrétní zkušenosti, z vyjádření zmocněnce pro strategickou komunikaci Foltýna, který hází kolem sebe nálepkami typu svině, zombíci, pedofilové a podobně. A má tím na mysli lidi, kteří zastávají jiný názor než on, vláda nebo prezident. Paulův článek je hlasem volajícího na poušti, který říká: ‚Prosím vás, vraťme se k étosu toho, co jsme chtěli v listopadu 89‘. A zcela určitě jsme si nepřáli třídní boj,“ podotýká mediální analytik.

Jedni jsou držiteli pravd, druzí dostali nálepku nepřátel

Ukazuje to například na dvou ikonických citacích. Jednak na známém Gottwaldově heslu „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ a jednak na Husákově výroku z raně normalizačního proslovu „Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické“, „To je vyjádřeno jinými slovy totéž. Tady je jedna skupina, která je držitelem pravd, a druhá, která dostala nálepku nepřátel. Před tímhle autor svým článkem varuje. Takových článků už byla velká řada, ale tenhle považuji za o to cennější, že ho vydaly Britské listy, o nichž víme, že nejsou vždy úplně nejkorektnější a někdy mají docela radikální mluvu. Zejména když se to týká událostí v Gaze a vztahu k Izraeli, tak z toho čouhá bojovnost docela silně. Proto mě o to víc potěšilo, že hlas rozumu zní právě z tohoto místa. Každému doporučuji k přečtení, neboť je tam shrnuto to podstatné velmi jednoduchým, srozumitelným a pravdivým způsobem,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Pravý opak tohoto způsobu psaní a myšlení předvádí jako obvykle Martin Fendrych v komentáři pod titulkem „Fialova vláda dělá jen málo proto, aby z nás brzy nebylo Durynsko“ na Aktuálně.cz. „Proč Durynsko, je jasné. V Durynsku a v Sasku velice silně uspěla v nedávných volbách Alternativa pro Německo – AfD. To vyděsilo všechny ty takzvané liberály a v podstatě levicové progresivisty typu Martina Fendrycha, poněvadž ten úspěch nečekali. Ačkoli rozumní lidé, kteří sledují vývoj v Evropě, v Evropské unii i v Německu samotném, něco podobného očekávat museli. Vždyť těch chyb, které se navršily pod vedením socialistů a zelených v současném Německu, a konec konců podobných chyb je i ve vedení Evropské unie tolik, že si vynucují nějakou radikálnější odezvu z druhého názorového pólu,“ má jasno mediální odborník.

Jejich názor je jediný možný, každý jiný je nepřátelský

Fascinuje ho nejenom to, že Fendrych jako zkušený novinář a předtím politik, když byl náměstkem ministra vnitra Jana Rumla, vůbec může vypustit tak naivní slova a věty ze svých počítačových úst. „Peskuje tam naši vládu, konkrétně zástupce té sto osmičky, že vyjadřují nespokojenost s tím, jak se nezdařila Ivanu Bartošovi digitalizace stavebního řízení. Přitom on se Bartoše zastává, protože se mu jeví, že spojenectví s Piráty je jediná hráz proti tomu, aby u nás začaly vítězit podobné myšlenkové proudy jako v Durynsku a Sasku. Konkrétně mluví o SPD, o ANO, o PRO a dalších subjektech, které považuje za podobně nebezpečné. Obzvláště se rozhořčuje nad tím, jak se v poslední době vyjadřuje silné a voličsky preferované hnutí ANO o tématech typu migrace, typu Green Deal či typu budoucnosti toho evropského soustátí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Martin Fendrych vyčítá hnutí ANO také to, že vyměnilo dres jedné frakce za radikálnější frakci. „Jeví se mu proto jasné, že se z ANO stává jakási pobočka SPD, AfD a já nevím, co všechno je schopen ještě ve své hlavě vymyslet. Je to typický příklad toho, jak žurnalistika vypadat nemá, jak probíhá to boření mostů a prohlubování propastí mezi lidmi a mezi názory. Pikantní je, že titíž lidé, kteří nás nejvíce peskují za takzvané rozdělování společnosti, to sami činí nejaktivněji. Je to pochopitelné, protože oni mají za to, že jenom jejich názor je nejlepší a jediný možný. Takže jakýkoliv jiný názor považují za protichůdný a nepřátelský. To, o čem psal Jan Paul v Britských listech, nám teď předvedl Martin Fendrych velice barvitě v Aktuálně.cz a vlastně dal Paulovi absolutně za pravdu,“ připomíná mediální analytik.

Moravec nedostal bianco šek, aby si mohl říkat, co chce

A ještě jednou zůstaneme u Aktuálně.cz, které zveřejnilo podcast – rozhovor s generálním ředitelem České televize Janem Součkem. „Zaujal mě titulek, pod nímž to vyšlo. Zní: ‚Myslíte si, že Moravec může říkat, co chce, kdy chce? Ne, bianko šek nevystavuji‘. To je citace z toho, co během podcastu Souček říká. Smyslem toho rozhovoru samozřejmě je znovu navázat na takzvanou kauzu Nory Fridrichové, respektive zrušení pořadu 168 hodin, a její odchod z České televize. A tak dostává generální ředitel takové velice sugestivní a dilematické otázky, zda vůbec tedy má Česká televize nějaké srovnatelné osobnosti s těmi, co už na obrazovce nejsou. A jsou při té příležitosti jmenováni lidé jako Wollner nebo Železný,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

O otázce osobností ve veřejnoprávní televizi je připraven polemizovat. „Nevím o tom, že by Jakub Železný byl nějaká extrémně kvalifikovaná novinářská osobnost. Spíš na mě působil celá ta léta jako dosti osobnostně nevyrovnaný člověk, který na tu obrazovku nepatří, protože tam vnáší jenom konflikt a nikoliv informaci. Ale to může být jenom můj názor, i když asi ne jenom můj, protože jsme o tuto tvář teď už dlouhodobě ochuzováni. Ovšem to České televizi jedině slouží k dobru. Co se týče Václava Moravce, který je v titulku onoho podcastu, tak ten je samozřejmě další důležitou postavou pro směr vývoje České televize v budoucnu. A to proto, že ten vývoj může být stagnační,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Jsou placení za objektivní informace, ne za subjektivní názory

Má na mysli, že by ty věci zůstaly tak, jak už dlouhodobě tak jsou. „To znamená včetně Moravcových otázek, které se věnují zpravidla jenom propagaci Moravce samotného a jím oblíbených politiků. Rozhodně však mají velice daleko k nějakému korektnímu a objektivizujícímu žurnalizmu. Nerad používám slovo vyvážený, protože to navozuje ten známý výrok Jean-Paula Sartra ‚Pět minut Hitler, pět minut židé‘. Samozřejmě takto míněná vyváženost je perverzní a nesmyslná. A právě proto síla a schopnost novináře je v tom, že to dokáže odlišit a poznat. Ovšem to se u pana Moravce dlouhodobě nedaří,“ je přesvědčen Petr Žantovský.

Proto otázka na generálního ředitele je, jak se bude dál vyrovnávat s tím, že v rozhovorech či na sociálních sítích budou naši bývalí prezidenti nazýváni Putinovými gubernátory a známé tváře z ČT se budou vyjadřovat velice nevkusně a hlavně politicky jednostranně vůči komukoliv. „Ti lidé jsou placení za to, aby přinášeli objektivní informace, a ne svoje subjektivní názory. Na ty je zvědav jen málokdo. To je klíčový okamžik pro pana Součka, jak se s tímhle vyrovná a jak s tím naloží. Pokud vím, tak dlouhodobě mluví o tom, že by měl proti Moravcovi stát konkurenční pořad podobně formátově nebo žánrově laděný, ale dělaný trošku jinak, zejména tedy profesionálně a objektivněji. Tak jsem zvědav, kdy se toho okamžiku dočkáme. Pak už nezbyde, než konstatovat, že nový generální ředitel plní svoje sliby. Nic víc, ale ani nic míň,“ uzavírá mediální analytik.

