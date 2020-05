Greta Thunbergová posílá děti do extrémní bídy, varuje blogerka

Středoškolská švédská aktivistka Greta Thunbergová na půdě OSN vynadala politikům, že jí zkazili dětství, když nedělali dost pro ochranu životního prostředí na celé planetě. Tak se toho ujala sama a burcuje svět do boje proti globálnímu oteplování. Blogerka Karolína Lhotská má však za to, že Greta nebojuje ani tak za lepší svět, jako spíše za to, aby chudí lidé upadali do ještě větší bídy.

Koronavirus a boj proti němu na několik týdnů zastínil všechna ostatní témata. I snahy Grety Thunbergové, která před řadou měsíců na půdě OSN vynadala politikům za to, že jí zničili dětství tím, že se musela vydat do boje za zlepšení klimatu. Blogerka Kateřina Lhotská má za to, že mladá středoškolská aktivistka ve skutečnosti nepomáhá klimatu. Ve skutečnosti prý uvrhává chudé lidi do ještě větší chudoby.

„Její klimatické aktivity, kterými chce spasit lidstvo před usmažením v důsledku nárůstu teploty na naší planetě, totiž děti do extrémní bídy naopak posílají. Pojďme si vysvětlit, čím,“ napsala na blogu iDNES.cz.

Pokud by už připustila, že globální oteplování způsobuje v prvé řadě lidská aktivita a tento trend lze také lidskou aktivitou zvrátit, bude to podle Lhotské stát obrovské peníze. Nikdo prý ještě nespočítal, kolik přesně to bude, ale tak či tak prý půjde o obrovskou sumu, protože ve jménu dosažení celoplanetární uhlíkové neutrality bude třeba investovat do energetiky, dopravy, průmyslu, zemědělství a tak podobně. To by prý také znamenalo, že by se bohaté země musely uskromnit. V koronavirové krizi si vyzkoušely, že to umí.

Na chudší země by však, podle Lhotské, dopadly transformační náklady mnohem víc.

„Ovšem v zemích, které jsou na tom ekonomicky hůře, by to byla hotová katastrofa. On je totiž velký rozdíl uskromnit se tím, že si člověk dá ke svíčkové místo čtyř knedlíků jen tři, a tím, když si místo jednoho nedá žádný. Jinak řečeno, v rozvojovém světě není pro snižování životní úrovně prostor. Ovšem, pokud se ‚uhlíková neutralita‘ skutečně prosadí, nelze se tomuto scénáři vyhnout,“ zdůraznila Lhotská. Pokud by se o uhlíkovou neutralitu pokoušely jen některé státy, zlepšení životního prostředí bychom se s vysokou pravděpodobností nedočkali.

„Vyspělé země by totiž ve snaze omezit klima zatěžující dopravu zboží z jednoho konce světa (kde se levně vyrobí) na jeho druhý konec (kde se draze prodá) přesouvaly výrobu z chudších zemí zpět blíže ke spotřebitelům. Což nemůže znamenat nic jiného než to, že v místech, kde se doposud produkovalo, by celá řada lidí přišla o práci, která je často jediným zdrojem jejich obživy. Obdobnou ránu by v těchto zemích dostalo i zemědělství, protože snížená poptávka ze strany vyspělejších států by omezila export potravinářských surovin a produktů. A o živobytí by úsilí o ‚uhlíkovou neutralitu‘ připravilo i ty, kteří žijí z turistického ruchu. Došlo by totiž k omezení cestování. Takže by se sice snížily emise CO 2 , ovšem cenou za to by bylo, že obrovské množství lidí by upadlo do ještě větší chudoby, než ve které jsou dnes. To je vážně plán za všechny prachy...“ doplnila ironicky blogerka.

Místo realizace snu Grety Thunbergové by měli lidé spíše přemýšlet, jak se přizpůsobit měnícím se podmínkám životního prostředí, ale zároveň zachránit obživu i pro své nejchudší spoluobčany.

