Haha, hihi... Otevřeli vlek a smáli se. Přijela policie. Asi neví tohle

"Já vás chci přivítat z Vaňkova kopce. Rok 2021, neuvěřitelná věc. Skoro protiprávně otevíráme původně kopec na lyžování. Ale jak vidíte za námi, zatím vládní nařízení dodržujeme, ale chci říct, že to nebude na dlouho. Takže přijeďte si zalyžovat. Chcípl PES, Otevřeme Česko, jsme tady a těšíme se na vás," hlásal na facebookovém profilu Chcípl PES jeden z trojice mužů.

"Jakub za malou chvíli zmáčkne pomyslné tlačítko, spustí lanovku a vyrazíme si na kopec zalyžovat. Já jsem lyže vytáhl po pěti letech, ale opravdu mi to dnes za to stojí, protože to, co nám tato vláda nesmí nikdy vzít, to je svoboda a osobní zodpovědnost za nás za sebe. Přijďte na Vaňkův kopec si s námi zalyžovat," apeloval další.

Spuštění vleku z Pošumaví

"Já se těším na Jirku, až ho uvidíme lyžovat," směje se další a s ním i ostatní. Spuštění vleku je podle nich on-line. "A dělá to kolega z Pošumaví. Takže jestli přijedou naši příslušníci, tak je třeba zajet do Pošumaví a tam sebrat to tlačítko na dálku. Zas takoví hrdinové nejsme," smál se.

Video najdete ZDE.

Lyžovalo se opravdu jen chvíli. Následně dorazili policisté. Muži, kteří otevření Vaňkova kopce propagovali, si zjevně neuvědomili to, co již v minulosti potvrdila pro Parlamentní listy.cz Petra Lhotáková z Odborové aliance integrovaného záchranného systému. „Jakmile se policie dozví informaci, že nějaký provozovatel předem avizuje, že poruší vládní nařízení, Policie ČR konat prostě musí, ať se jí to líbí, nebo nelíbí. To je úskalí služby, oni nemají jinou možnost. Kromě toho, že by se případně vystavili postihům, čelili by policisté i útokům lidí, kteří veškerá opatření schvalují. Tady žádný prostor není, musí plnit rozkazy, k čemuž se zavázali slibem. Ať policie koná, či nekoná, vždycky je to pro nějakou část populace špatně. Jde o službu státu, o represivní složku, která nikdy nebude milována a policisté musí plnit rozkazy a nesmí projevovat žádné politické, náboženské a jiné smýšlení,“ řekla v minulosti Petra Lhotáková.

Podle serveru PatriotMagazín.cz je areál v provozu asi týden, k protestu proti vládním opatřením se připojil provozovatel Martin Kafka. Podle svých slov se kvůli povinnému uzavření lyžařských areálů dostal do ekonomických problémů a musí sehnat 450 tisíc korun na zaplacení účtu za elektřinu spotřebovanou při zasněžování svahu.

Zatím bez postihu

V danou chvíli, kdy přijeli policisté, měli areál od provozovatele pronajatý zástupci iniciativy a za provoz vleků tak odpovídali oni. Nejprve vlek odmítli zastavit, i kvůli tomu byl známý rebel Jakub Olbert z restaurace Šeberák zadržen. Nakonec ale došlo k dohodě a vleky byly zastaveny.

Video z lyžování na Vaňkově kopci ZDE i ZDE. Videa sdílela platforma Chcípl PES, na jednom z nich je například smějící se jeden z mužů držící českou vlajku a volající: Svobodu všem vlekařům.

Podle mluvčí moravskoslezské policie Evy Michalíkové policisté zasahovali na místě v minulých dnech sedmkrát. Většinou přijíždějí tehdy, když jsou upozorněni, že je vlek v provozu. Vždy se vlek vypne, hlídka odjede. Jednání je pak nahlášeno příslušnému správnímu orgánu jako přestupek. Kafka zatím žádný postih podle svých slov nedostal.

