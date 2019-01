Halík mě poslal do pekla. Lituji, že jsem z Putny udělal profesora. Zeman u Soukupa odpálil několik bomb

První, o co se Soukup zajímal, bylo, zda prezident zachytil zprávu, že se rozhodl založit politické hnutí LIST Jaromíra Soukupa (LJS). „Já vás varoval. Každý, kdo chce kandidovat do voleb, musí mít výrazné organizační a finanční zázemí. V konkurenci s těmi, kteří budou kandidovat, budete slabší partner,“ varoval jej Zeman.

Následně přešli ke kauze Huawei. Zeman se k ní prý vrátí příští týden při schůzce s premiérem Andrejem Babišem. „Oceňuji, že premiér konstatoval, že Navrátilův Úřad pro kybernetickou bezpečnost oklamal vládu tím, že své varování předal bez konzultace. Babiš sám konstatoval, že Navrátil neměl pro své tvrzení žádné důkazy,“ uvedl.

„Čínská strana v reakci na varování před technologiemi čínské firmy Huawei zrušila plánovanou schůzku ministerstev zahraničních věcí, a co je horší, odložila bez udání termínu mezivládní komisi pro ekonomickou spolupráci,“ doplnil Zeman s tím, že se snažil, aby v čele této komise byla čínská vicepremiérka, která zde byla a akceptovala to. A aby v české komisi byl v čele Richard Brabec jako místopředseda vlády. „Znamená to, že se to tím bohužel odsouvá. Kromě tří firem, které jsem jmenoval, se to týká už sedmdesáti firem, jejichž představitelé byli se mnou na česko-čínském fóru.

Zeman předpokládá, že se v Číně v dubnu pokusí situaci uklidnit. „Chci se sejít se šéfem Huawei, abych si vyjasnil, o co jde. Podle mého jde o bitvu počítačových firem a termín bezpečnost je zneužíván jako součást této obchodní války,“ míní prezident, který připomněl, že nebyly předložené žádné důkazy, a kdyby byly, jsou již dávno na stole.

Soukup pak poukázal na to, že ministr zahraničních věcí si nechal také zpracovat analýzu bezpečnostních rizik svých systémů. Když ji obdržel se všemi popsanými riziky, tak ji ministerstvo zahraničních věcí umístilo na web, což je podle moderátora výborný návod pro hackery, jak se do systému dostat. „Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost k tomu mlčí a vůbec se nevyjádřil,“ podivoval se dále Soukup. „Některé věci by opravdu neměly být na webu. Několikrát jsem vyslovil vážné pochybnosti o kompetenci toho úřadu. To, co říkáte, ukazuje, že ten úřad není kompetentní,“ nešetřil prezident kritikou.

Dále se moderátor také zeptal na Zemanův názor na politickou angažovanost představitelů církve. „Začnu nikoliv Tomášem Halíkem, ale Martinem C. Putnou, kterému jsem kdysi dal profesorský titul a dodnes toho lituji. On prohlásil, že by se měly odebrat licence TV Prima a TV Barrandov a že profesor Piťha by měl jít do vězení,“ pohoršoval se prezident. „Říkal jsem si, že je to typický bolševik, jejichž zásadou bylo také zakázat a zavřít,“ doplnil.

„Jak jsem také prostudoval spor Halíka a Duky, tady o žádný spor vlastně nejde. Arcibiskup a primas český má podle církevního kánonu udělit napomenutí každému knězi. Právo kardinála zde nesporně existuje. Pokud s tím Halík nesouhlasí a bouří se, jedná proti církevnímu kánonu,“ připomněl Zeman.

Jeho pozornosti prý neušla ani kritická slova Tomáše Halíka o tom, že je Zeman škůdce Česka a nikdy se neměl stát prezidentem. „Nejenom to, poslal mě i do pekla. Pokud je tam teplo a dobré jídlo, nebráním se,“ žertoval prezident. „Katolická církev vedla jaksi lidi hodných úcty a měla ve svém středu také pátera Koniáše. Podle mého názoru je Tomás Halík soudobý páter Koniáš české církve,“ řekl prezident.

Mediální vlny rozbouřilo Zemanovo rozhodnutí nejmenovat profesory Ošťádala a Fajta. Smíříte se s jiným koncem, než že jmenovaní nebudou? Zajímalo Soukupa. „Pro každé rozhodnutí je poctivé uvést důvody,“ reagoval Zeman s tím, že prezident jmenuje velvyslance, soudce a řadu dalších profesí. „Proč by profesoři měli mít extrabuřty. Argumenty pro nejmenování vyvěsím na web, ať se s nimi všichni seznámí,“ řekl prezident s tím, že argumenty v případě Fajta zaslal Plagovi a nechá na čtenářích, ať se s dopisem ministra pak sami seznámí.

„Jestliže si docent Fajt řekl o sponzorský dar Komerční bance ve výši jednoho milionu korun, to je neetické jednání. Docent Ošťádal, jak přiznal, nebyl agentem StB, ale on byl superagentem. Nejsem si jist, zda člověk s takovou minulostí by měl být vysokoškolský profesor,“ zapochybovala hlava státu.

Není to trochu dvojí metr? Andrej Babiš byl podle slovenského soudu, který potvrdil tvrzení slovenského úřadu, byl spolupracovníkem StB, namítl Soukup. „Něco jiného je agent a něco jiného superagent. Vše je relativní, ale u Ošťádala už to překročilo míru,“ řekl prezident, který jasně dvojí metr odmítl.

U Babiše se ještě chvíli zůstalo. Evropská komise zahájila avizovaný audit, aby prověřila, zda dotace poskytnuté Agrofertu byly v souladu s evropskými pravidly. Otázka pro prezidenta tak byla, jestli její výsledky mohou něco změnit. „Auditu není nikdy dost. Když odhalí nedostatky, mělo by následovat represivní opatření. Uvidíme, co audit ukáže, v řádu měsíců se ukáže a až pak reagujme,“ dodal Zeman, podle kterého neznamená, že když společnost Imoba z holdingu Agrofert vrátila padesátimilionovou dotaci na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo, tím přiznala vinu. „Chtěla sklidnit situaci,“ míní.

Další věc, která vyvolává diskusi, je Zemanův kancléř Mynář, který se sešel s několika soudci. Zeman odmítá, že by je nějak ovlivňoval. „Kancléř při kontaktu se soudci jedná z mého pověření,“ zdůraznil prezident a řekl příklad, že na Ústavním soudu už dva roky leží ústavní stížnost prezidenta ve věci lex Babiš. „Kancléř se má teď setkat se soudcem Filipem, který má kauzu na starosti, aby se ho zeptal, proč to tam leží tak dlouho,“ řekl.

Pokud budou soudci izolováni od kontaktu s dalšími lidmi, zhorší to podle Zemana kvalitu jejich práce, protože řadu informací vůbec nebudou znát, nebo je budou znát zkresleně. „Jsem odpůrcem, aby tyto schůzky probíhaly tajně. Pokud se skrývají lidé, kteří se scházejí, na tom je něco špatného,“ doplnil. Doporučení soudcům nejsou podle jeho slov ovlivňováním, ale vyjádřením názoru.

Na přetřes přišla další kauza BIS týkající se školství. V posledních dnech se o zprávě BIS hovoří především v souvislosti s iniciativou ministra školství Roberta Plagy (ANO). Důvodem je odstavec v poznámce BIS upozorňující, že Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil.

Moderní dějiny prezentované ve školách jsou tak podle dokumentu de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození).

„Považuji za hrubou chybu ministra školství, že si nechá mluvit do toho, jak má vypadat výuka historie. O tom ať diskutují pedagogové a historici. Nemá se do toho co vměšovat tajná služba. To ani Státní bezpečnost neměla takovou drzost, aby radila, jak se má učit dějepis,“ uvedl Zeman.

„Bezpečnostní informační služba nás nabádá, abychom zapomněli na národní obrození. I ti, kdo byli původně nakloněni BIS, díky tomuto výpadu ke školství označují BIS za brouka pytlíka, což je synonymum čučkaře,“ poznamenal dále prezident. „Vadí mi, že se ministr školství jde zodpovídat řediteli tajné služby. Ministr školství by měl odrážet vnější útoky na svůj resort, zejména ty naprosto nekvalifikované,“ řekl Zeman s tím, že kdyby se tento proces nezastavil, tajná služba nám bude nakonec radit v zemědělství, dopravě, průmyslu a tak dále.

A nechybělo ani téma Brexit. Britští poslanci podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. V Dolní komoře parlamentu ve středu večer britští poslanci hlasovali o nedůvěře její vládě. Návrh předložila v úterý labouristická opozice, když vláda rekordním rozdílem prohrála klíčové hlasování o dojednaných podmínkách odchodu země z Evropské unie. Podle očekávání Mayová hlasování bez potíží ustála.

Zeman také doplnil, že britský parlament zkrátil termín pro britskou vládu pro předložení nového návrhu postupu z jednadvaceti dnů na tři dny. „To je trochu nezvyklé. Za tři dny se dozvíme, co britská vláda dál navrhuje. Plně podporuji vládní návrh zákona o bilaterálních vztazích s Velkou Británií,“ upřesnil prezident.

„Když se mě někdo zeptá, co je to národní zájem, je to ochrana, tak kromě podpory exportérů je to ochrana řádově sta tisíc našich občanů ve Velké Británii,“ uvedl Zeman. Upozornil, že po hlasování o smlouvě britská libra naopak posílila. Prezident si nemyslí, že případný odchod Velké Británie z Evropské unie bez vyjednané dohody bude katastrofa.

„I když určitě nepříjemnosti tam budou. Divím se, proč neexistuje modus, který dlouhá léta vůči EU aplikuje Švýcarsko, pro Británii nemá podobný status. Pravda je, že Mayová nevystupuje v této věci příliš přesvědčivě,“ uzavřel. Očekává, že po vystoupeni Británie se sníží částka z EU pro Česko, protože v unijním rozpočtu bude chybět britský příspěvek.

