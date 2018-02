Halík, to je elita. Takových lidí si musíme vážit, ne být jako v Rusku, říká Petra Procházková

Ta na Rusko vzpomíná i ve svých následujících slovech, kdy podle ní po rozpadu SSSR nastala euforie ze svobody. „Do vlády se dostali inteligentní lidé, po čase však nastala dehonestace elit. U nás je za to zodpovědný pan prezident Zeman, který neustále opakuje, že novináři jsou pitomci. Cítím tady velkou neúctu k elitám, dokonce jakoby to byla nadávka. Pražská kavárna je posměšek, který také vymysleli na Hradě,“ poznamenává Procházková, jež ve srážení elit vnímá podobnost s Ruskem.

„Každý národ elity potřebuje. Není to o nadřazenosti, ale je to o úctě k tomu, že je tady někdo, kdo je vizionář, kdo má tedy ty vize, kdo je inteligentní, vzdělává se. To po odchodu Václava Havla vymizelo,“ řekla Procházková, pro níž mezi českou elitu patří lidé, kteří vyslovují něco, co má určitý přesah. „Třeba pan profesor Sokol nebo pan profesor Halík,“ podotkla.

Prezident Zeman pak podle jejích slov otevírá prostor pro ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vliv na evropské dění. „Zeman je pro Putina klínem. Rozšíří ten prostor, kudy Putin může do Evropské unie vniknout,“ myslí si Procházková.

Původní text ZDE.

Novinářka se mimo jiné také netají tím, že by lidé neměli rozhodovat v referendech o zásadních otázkách. Podle svých slov nesouhlasí s tím, aby nevzdělanci a hlupáci rozhodovali o zásadních otázkách země. Za svá slova na sociálních sítích sklidila kritiku. „Ani tady nemůžu většinu těch nadávek říct,“ sdělila Procházková. „Byly ale i reakce, které byly nesouhlasné, ale nebyly vulgární, s těmi komunikuji. Ale byly i reakce souhlasné,“ podotkla Procházková.

„Většina lidí by se neměla být cítit natolik kompetentní rozhodovat o věcech, kterým nerozumíme. Bylo by lepší, aby za nás rozhodovali odborníci,“ míní Procházková. K jejím slovům ji vedla anketa na České televizi před prezidentskými volbami, kdy lidé neznali ostatní kandidáty ani jejich programy. „Popudila mě demonstrovaná ignorance,“ řekla se slovy, že však nikomu neupírá volební právo.

Psali jsme: Autodrom Most: Na Prvního máje přivítá autodrom flotilu trabantů Pavel Chrastina: Protest proti Dublinu IV Zrušení ČT: Sepsán zásadní článek Corbyna dál zaměstnává kauza kolem schůzek s rozvědčíkem StB

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef