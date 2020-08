Hamáček: Korona? Kritizovali nás ti, kteří šest týdnů byli doma a my nespali

Ve značně odlehčeném rozhovoru pro server tn.cz ministr vnitra a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček odtajňoval, co jsou jeho záliby a nakolik je fascinován červenou barvou. Prozradil, že se během počátku koronavirové epidemie na Ministerstvu vnitra dokonce uvažovalo o tom, že se pro něj ikonické červené mikiny dostanou i do obchodu a vznikne jakýsi „Hamáčkův merch“. Řešil se též spánek. „Nebudu soutěžit v tom, kdo je víc zatížen spánkovou deprivací,“ snesla se od Hamáčka narážka na premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra dopravy, obchodu a průmyslu Karla Havlíčka (za ANO). „Mučili se tak zajatci,“ připojil.

během rozhovoru posadil do sedačky historického hornoplošníku, jenž je vystaven v leteckém muzeu v Mladé Boleslavi. To, že se Hamáček nechal zpovídat v něm, není náhoda, přiznal totiž, že jej letadla fascinují již od dětství.



S létáním jej pojí nejen záliba. „Mám i rodinnou vazbu, jeden z předků létal za druhé světové války ve Velké Británii s 311. bombardovací perutí,“ prozradil vicepremiér, který však sám pilotní průkaz nevlastní.



Pokud není ve volném čase v kokpitu, pak se ministr vnitra nejčastěji nachází u knih. Nejraději má historickou četbu, například období napoleonských válek. Jan Hamáček ČSSD



Při rozhovoru byl Hamáček oděn v tričku v červené barvě, taktéž letoun byl červený. „Je to moje oblíbená barva,“ osvětlil a narážku na svou mikinu, která jej během koronakrize proslavila, komentuje s tím, že vše začalo zcela náhodně, kdy se mu „zoufale nechtělo do obleku“. V prvních týdnech epidemie mu pak měly červené mikiny chodit a má jich již poměrně mnoho.



Na Ministerstvu vnitra se uvažovalo, že se červené mikiny dostanou i mimo resort. Podle Hamáčka se ministerstvo zastavilo i nad myšlenkou, že by existoval „Hamáčkův merch“ (merchandise – reklamní oblečení, které by si lidé mohli zakoupit, pozn. red.). Peníze měly putovat nadací, ale vše nakonec ztroskotalo.



„Na druhou stranu, kdyby tady po republice běhali lidé s nápisem ‚Ministerstvo vnitra‘ na zádech, tak nevím, co by to udělalo,“ dodal. Fotogalerie: - Hamáček a Hřib podepsali

Řekl, že jinde po světě se sociální demokracie pojí s červenou barvou, u nás ji však mají lidé spojenou především s komunisty. „Historicky ta barva patří k sociální demokracii,“ komentoval návrat ČSSD k červené.



V odlehčeném rozhovoru se Hamáček rozhovořil i o své nedávné svatbě s bývalou političkou ODS Gabrielou Kloudovou. Po svatbě se oba novomanželé měli vydat na dovolenou – tu tento rok trávili v tuzemsku, a to především v Karlových Varech.



Kloudová má mít na politiku jiné názory, spolu se však během politických debat zvládají vyhnout jakýmkoli hádkám. Fotogalerie: - Hamáček zůstává

K začátku koronakrize pronesl, že jej zaskočila především kritika, kterou jeho resort sklízel. „Sklízeli jsme kritiku, že to bylo pozdě, že toho bylo málo nebo že to bylo drahý. Většinou nás kritizovali ti, který těch šest týdnu strávili někde na home officu, zatímco my jsme těch šest týdnů nespali,“ mrzí jej.



To, že by byl v čele sociálních demokratů nadosmrti, vyloučil. „Nechci umřít v politice,“ nastínil s tím, že i kdyby ČSSD v příštích volbách pohořela, dokáže se prý uživit.



A přišel i dotaz, kolik hodin denně toho naspí. „Nebudu soutěžit v tom, kdo je víc tížen spánkovou deprivací,“ narážel na ministra dopravy, obchodu a průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO), kteří spolu „soutěží“, kdo spí méně. Vicepremiér k nespání dodal, že se tím „mučili zajatci“ a sám si rád dopřeje kolem šesti a půl hodiny. Psali jsme: Babišova deka. Vytáhli Havlíčka z postele. Ve 2.15 ráno. Toto jim napsal Psali jsme: Foldyna nastoupil na ozdobenou Marksovou: Rozm*dáváte další zemi? A šíří se brutální VIDEO s Člověkem v tísni a Babišem na kandelábru Trapas během piety za srpen 1968. Toto provedli Hamáčkovi. Fiala vytáhl Bělorusko Ministr Hamáček: Neslavíme každý den na ministerstvu vnitra, že máme covid VIDEO Červený svetr zachraňuje republiku, Babišovi spadla brada. ČSSD vytáhla do boje

