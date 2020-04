Havel říkal, že by mi prezidentství slušelo. Tomáš Halík šel s pravdou ven. Co si myslí o Piťhovi s Dukou? A rána Ovčáčkovi

reklama

Rozhovor Halík započal svým názorem na koronavirovou krizi, kterou zažíváme. Označil jí za určité „znamení". „Je to signál: Lidičky, zastavte se a zamyslete se. V takovém šíleném tempu, ve kterém jste žili, už to nejde dál. Svět, do kterého půjdete, bude jiný," zmínil. A že nastanou nové ekonomické, sociální a politické problémy, ale také duchovní a kulturní změny.

A právě na té duchovní stránce, podle Halíka, nejvíce záleží: „Svět bude takový, jakou vytvoříme teď morální atmosféru. Lidi nesmí sednout na lep různým demagogům, kteří budou chtít zneužívat jejich strach...“ uvedl, s tím, že jde o hodně a každá krize je šance a tvrdá zkouška, ze které můžeme vyjít posíleni.

Žijeme v globálním světě, což má dvojí aspekt. „Jeden je vynikající, můžeme sledovat, co se děje na druhém konci světa, být propojení komunikačními kanály, cestovat atd. Druhá stránka ale je, že se šíří choroby, a to jak virové, tak i duchovní – fanatismus, fundamentalismus, populismus...“ pokračoval, s tím, že je třeba se snažit o to, aby nebyla jen globalizace obchodu, ale taky soucitu.

Sám osobně současnou situaci prý vnímá jako výzvu, i jeho kalendář prý překypuje různými přednáškami: „Měl jsem šílený rytmus. Koronavirus mně také řekl – hele, neblbni, nemůžeš všemu vyhovět,“ svěřil se Halík.

Téma se přesunulo k adolescentní švédské klimatické aktivistce Gretě Thunbergové, se kterou Halík podle svých slov sympatizuje, i když mu lidé prý píšou, že Greta je „praštěná“.

„Každý člověk, co pohnul světem, se jevil jako praštěný, nebo praštěný trochu i byl. Jejím ekologickým apelem a provokací způsobila, že se tím musí lidé zabývat. A to potřebovalo symbol, tvář někoho trochu z jiného světa, kdo upoutá pozornost. To je přesně ona," myslí si kněz. Jestli má aktivistka ve všem pravdu a jak je to s jejím duševním zdravím, je prý už věc jiná.

Podle Halíka, o životní prostředí je potřeba se postarat, a ne jeho zhoršující se stav ignorovat. „Tento stav popírají především magnáti, kteří profitují astronomickými částkami na tom, že znečišťují životní prostředí. Najímají si vědecké instituty, které mají za úkol vyvrátit tato fakta. Měli i své politické maskoty, kteří je podporovali,“ konstatoval.

Na stůl pak padla otázka z jiného soudku. A sice, zda Halík považuje umělé oplodnění za morální, či nemorální: „Příliš tomu nefandím, když do aktu lásky vstupuje technika, připadá mi to odcizené,“ přemítal kněz. Na druhou stranu, hovořil s řadou bezdětných párů, které k těmto krokům přistoupily: „Po těch bych neházel kamenem.“ Je podle něj rozdíl, na tyto věci nahlížet z hlediska učebnic a z kazatelny, nebo při osobním rozhovoru s lidmi, které to trápí.

Podobně to vnímá i s homosexualitou. Prý před řadou let sám takto orientované lidi vnímal velmi negativně: „Štítil jsem se homosexuálů, i když jsem je neznal. Pořád mi někdo říkal – dej si pozor, aby tě někdo neochmatával. Ale pak jsem zjistil, že mnozí z mých přátel, vzdělaných a morálních lidí, mají tento sklon,“ sdělil kazatel.

Stejně tak za ním do zpovědnice chodili i homosexuální křesťané. Těm dříve radil žít v celibátu. „Říkal jsem jim, že já jsem zase nevyléčitelně heterosexuální a také můžu žít v celibátu a nezbláznil jsem se z toho,“ pravil Halík. „Oni mi ale argumentovali tím, že jsem si to sám zvolil, kdežto oni si to nevybrali. A na to se už těžko odpovídá. Dnes je můj postoj k homosexuálním párům otevřený, právě díky mé lidské zkušenosti s nimi,“ ozřejmuje kněz.

Nemyslí si ale, že by se svazky homosexuálů měly jmenovat „manželské“. „Manželství je věcí muže a ženy, ale může jít třeba o registrované partnerství, o občanské soužití, což má právní prostor,“ řekl.

Na přetřes přišel i Halíkův vztah s kardinálem Dominikem Dukou, s nímž se v mnoha věcech neshodne. V kontextu s tím zodpověděl dotaz diváka, co říká na to, že v pražské katedrále sv. Víta, při bohoslužbě, kterou vedl kardinál Dominik Duka, četl čtení z Bible prý „ďáblův zplozenec“, čímž mínil mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, a zda půjde do nebe.

Halík se zachechtal, nadechl se a pravil: „Dal bych si pozor říkat o někom, že je ‚dáblův zplozenec'," a upozornil, „to říká Ovčáček o mně, že mám přímou linku do pekla".

A pak uvedl: „Číst z Písma bylo povoleno bývalému redaktorovi komunistických Haló novin, člověku, který dělá strašně špatnou práci ve společnosti a tupí sprostým způsobem všechny politické odpůrce. Ještě to evokuje spojení státu a církve. To byla další veliká chyba kardinála Duky, které v poslední době dělá, ale nedá si říct,“ sdělil Halík, s tím, že on sám by nic takového nikdy nedopustil.

Co tím, podle Halíka, kardinál Duka sledoval? „Jemu se takové spojení líbí. Už tenkrát při výročí Karla IV. tam v katedrále posadil Zemana a říkal, že církev a stát jsou v pohodě jako za Karla IV. Říkal jsem si, tak fajn, ale měl by si uvědomit, že Zeman není Karel IV. a Duka není Arnošt z Pardubic. A že nežijeme ve 14., ale v 21. století,“ připomněl Halík.

Nejvíce se jejich pohledy rozešly prý ve chvíli, kdy Duka nechal na Svatováclavské poutní mši v katedrále promlouvat prof. Petra Piťhu. „Piťha se také teď obrátil tak podivným způsobem a kázání, které pronesl proti Istanbulské smlouvě, to byla paranoidní patologická vize,“ zamračil se Halík, neboť prý nešlo ani o žádné kázání, protože tam nebyla víra, láska, ani naděje, ale jenom strach.

„Když ho pak kardinál prohlásil dokonce za proroka, říkal jsem si, že žijeme v jiném vesmíru. Duku respektují, ale v jeho politických a společenských postojích s ním souhlasit prostě nemůžu,“ shrnul kněz Halík a zalitoval, že všechny výše zmíněné věci „vyhánějí mladé lidi z církve“. Halík prý proto cítí jako svou morální povinnost jim ukazovat i jinou podobu církve.

Moderátor se pak zajímal, zda Halík měl někdy ambice vstoupit do aktivní politiky. Přiznal, že v jednu chvíli to vnímal jako výzvu. Vzpomněl rádiový rozhovor s Václavem Havlem, s kterým byl dlouholetý přítel. „To mi bylo padesát a Havla se ptali na kandidáta na příštího prezidenta, často zaznívalo i mé jméno, a to na druhém místě. Havel říkal, že by mi to jako jeho nástupci slušelo,“ líčil Halík s tím, že měl i velkou důvěru u lidí.

„Byla tedy určitá doba, kdy jsem o tom přemýšlel, ale pak jsem si řekl, že mé místo je někde jinde,“ dodal Halík závěrem.

