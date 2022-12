Havel to viděl jako problém, Putin se tím chlubí. Saša Vondra o Rusku

Fotografie z Buči, s masovými hroby stovek svázaných a popravených civilistů, jako by nás podle Vondry zavedly zpátky k brutalitě sovětské NKVD v Katyni v roce 1940. A k tomu desetitisíce ukrajinských dětí posílaných do Ruska k adopci a převýchově. „Zde se nám ve střední a východní Evropě historická paralela s řáděním nacistů i bolševiků vnucuje sama,“ píše Vondra.

To ještě netušil, jaké informace přijdou během prosince. Například o tom, že během několika hodin po sobě náhle zemře jeden vysoce postavený důstojník a jeden význačný zbrojař.

K dispozici jsou třeba i záběry na hysterické velitele na kremelské straně (v tomto případě armády Doněcké lidové republiky), zjednávající si pořádek mlácením vojáků do hlavy tyčí. Ty rovněž nesvědčí o optimální bojové morálce.

A video emerged that appears to be showing "L/DPR" commander beating soldiers who evacuated two wounded as a group of 10 people, instead of taking a position as they were meant to. (shared by @DefMon3) pic.twitter.com/y0NTIRC5Z7