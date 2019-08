Havlíček odrážel Tvarůžkovou z ČT: Aby vláda podala ústavní žalobu na Zemana? To by pro společnost nebylo dobré

Hostem dnešního Interview ČT24 byl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Řešilo se téma pokračujících nejasností s obsazením postu ministra kultury a pravomoci prezidenta v této kauze. Následně došlo i na stav české ekonomiky, přičemž ministr zdůraznil důležitost investic do budoucnosti. A hovořil i o útoku hackerů na Ministerstvo zahraničí. Havlíček v kybernetických útocích spatřuje velkou hrozbu do budoucna, o současném útoku prý ví, jaká státní mocnost jej spáchala. Havlíček však nemůže o původci útoku hovořit, nespecifikoval tak, zdali jsou pravdivé informace, že za útokem na ministerstvo stojí Ruská federace.

Anketa Podpořili byste zrušení Senátu? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 11000 lidí

Havlíček dodal, že Zeman dal najevo, že „není na klíček a že si může říct svůj názor“, a to i přesto, že to „je neobvyklé“. „Od toho je politika, aby se jednalo a aby se dobralo řešení,“ zopakoval.

O rozhodnutí prezidenta jsme vás již dnes informovali zde: VÍME PRVNÍ Šmarda má smůlu. Zeman ho ministrem kultury neudělá

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ uvedl dnes pro nás Zemanovy důvody jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Ministr Havlíček v Astaně na EXPO 2017

Havlíček vyjádřil názor, že by kvůli ministru kultury neměla padat vláda. Prý by z toho neměla „žít“ ani veřejnost. „Není to o jednom nebo dvou jménech,“ doplňuje. Právní výklady prý nejsou příliš jasné.

Na opakované naléhání moderátorky Zuzany Tvarůžkové Havlíček vyjádřil názor, že by pro společnost nebylo úplně dobré, kdyby vláda podala na prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s jeho jednáním ústavní žalobu. „Bavme se, co je lepší pro společnost, jestli to, aby se tu soudila vláda s prezidentem republiky, anebo se domluvit na jiném jménu, na jiném, kdo ten resort bude spravovat,“ tvrdí. Souhlasil však, že není zcela ideální, že post ministra kultury není obsazen ve chvíli, kdy se budou řešit rozpočty jednotlivých resortů.

Dalším tématem byl stav české ekonomiky. Podle Havlíčka máme „stabilní ekonomické prostředí“. Vyzdvihl také důležitost investic, přičemž zdůraznil cíl plánovat investice a strategii až do roku 2030.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále se mluvilo o jednotném inkasním místě pro živnostníky. Podle Havlíčka to je ve faktické přípravě a znovu se vrátil k rozepřím ohledně ministra kultury. Prý to vypadá, jako by vláda neřešila nic jiného, ve skutečnosti však řeší úplně jiné věci a příkladem jmenoval právě tato nová zjednodušení pro živnostníky.

Co se týká digitalizace a výhrad ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že do ní neproudí dostatek financí, Havlíček namítl, že by rád do digitalizace přidal více prostředků, je ovšem složité nalézt další a muselo by to být na úkor něčeho jiného.

Řešil se i útok hackerů na Ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva za tím stála cizí státní moc. „Úplně mě nepřekvapilo, že takovýto útok může přijít,“ podotkl ministr průmyslu a obchodu. Havlíček řekl, že má informace, která země za útokem na Ministerstvo zahraničí stála, dodává však, že o tom nemůže hovořit. V kybernetických útocích prý vidí i možné příští světové konflikty, poukázal třeba na systémy autonomního řízení. Útoky by se mohly opakovat, vláda na ochranu prý připraví dostatek peněz. Server Radiožurnál spekuluje, že za útokem stojí Ruská federace.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE.

Psali jsme: Premiér Babiš: Náš stát se s Eurovií soudí o skoro 4 miliardy korun Problémy hutí bude nově řešit ocelářská komise, poprvé zasedne v září Ministr Havlíček: Musíme se velmi intenzivně zabývat energetickou soběstačností Babiš se prý bojí, že dostane od lidí přes držku. Před svými už to i přiznává. Promlouvá bývalý člen ANO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak