Hejma: Zeman ochráněn před BIS. Za p*tomce. Fiala? Žlutá karta

V dalším díle svého pořadu se komentátor Ondřej Hejma věnoval nastupující vládě a Petru Fialovi, který „začal mlčet“. Hejma mu připomenul, že sice ještě nemá vládu, ale poslance v Parlamentu už ano. Takže mohl shodit nebo naopak podpořit zavedení nouzového stavu. Ale místo toho se poslanci zdrželi. Fiala je prý „slušný člověk, co nechce nic rozhodovat“. Ale bude muset. „Vy prostě musíte vládnout a je jedno, jestli máte ministerstva a platy, zkrátka se musí makat, protože to jste lidem slíbili a vy jim tu vládu dlužíte,“ vzkázal Petru Fialovi. Pár slov ztratil také o dalších lídrech pětikoalice, padla slova o hadech a pitomcích. A o ochraně prezidenta Zemana před BIS.

Vládnout je přitom potřeba a Fiala se dle něho vymlouval na to, že nemá vládu a ministerstva. „Že se takhle vládnout nedá a že to nechají na tom Babišovi a že mu nebudou dělat komplikace,“ popsal postup pětikoalice, se kterým nesouhlasí. Podotkl, že Petr Fiala sice ještě nemá vládu, ale má Parlament a v něm stoosmičkovou většinu a „může klidně vládnout“, tvrdí komentátor. Což mohl ukázat například na hlasování o nouzovém stavu.

„On měl dvě možnosti. Buď říct, že je proti, jak vždycky říkali. Anebo že jsou pro a z nějakého důvodu změnili názor. Ale on udělat tu třetí, nejblbější věc. Totiž že neudělal nic. Oni se všichni zdrželi hlasování. A on to odůvodnil tím, že nechce dělat Babišově vládě komplikace. Já teda nevím v čem, když je to vláda, která odchází a prakticky nikoho nezajímá,“ pokračoval Hejma.

Myslí si, že komplikace si nechce dělat Petr Fiala hlavně sám sobě. „Protože je slušnej člověk a nechce se mu vlastně vůbec nic rozhodovat,“ tuší a doufá, že se Fiala v tomto ohledu zlepší, protože zdržet se hlasování o nouzovém stavu byl dle Hejmy propadák. „To je žlutá karta, pane Petře Fialo, protože vy prostě musíte vládnout, a je jedno, jestli máte ministerstva a platy, zkrátka se musí makat, protože to jste lidem slíbili a vy jim tu vládu dlužíte,“ prohlásil směrem k nastupujícímu premiérovi.

Když si Fialu „proklepl“, zjistil, že chtěl být dříve buď astrofyzikem nebo divadelním režisérem. „Vidíme člověka, který je zahleděný ke hvězdám, rád režíruje dění kolem sebe, na to si také musíme dávat pozor a je to slušný člověk, který si nerad špiní ruce nějakými kontroverzemi,“ zhodnotil. Ale dodal, že dobrou zprávou je, že manželka Petra Fialy je vystudovaná epidemioložka a hygienička, což je více než aktuální. „Zatím to vypadá, že se mu to bohužel líbí, že se to vleče, nic se nemusí dělat, všechno si vyžere Babiš a prostě Petr Fiala si ani nebude špinit ruce s nějakou paní Svrčinovou, která mu nařizuje, jak má být připraven, kdy, jak, kde má stát,“ míní Hejma.

Kromě toho si Fiala dle komentátorova názoru hřeje na prsou dva hady – Mariana Jurečku a Víta Rakušana z KDU-ČSL a STAN. Hejma na zlehčenou dodal, že známý bonmot praví, že existuje nepřítel, úhlavní nepřítel a pak koaliční partner, a proto mluví o hadech. Všiml si, že dotyční byli po vyhlášení lockdownu a zrušení vánočních trhů v televizi. „Oni už nabízeli těm divákům: My bysme úplně ty vánoční trhy nezakazovali, my ještě zabojujeme, milí diváci, milí voliči, ještě se pokusíme. Jako by žádný Fiala nebyl, jako by nebylo Ministerstvo zdravotnictví, jako by nebylo nic,“ vykládal si jejich slova a dodal, že si pánové hledali cestu k srdcím svých voličů. Očekává, že se tato situace bude opakovat.

Také se dotkl přesunu Miloše Zemana zpátky do Lán. Kvitoval, že si prezident na péči najme soukromou zdravotní službu. A tuší důvod. Když byl Miloš Zeman hospitalizován, v médiích se objevovaly různé zvěsti a dle Lidových novin byly na místě obě tajné služby, tedy i BIS. „Pak se na veřejnost dostávaly záznamy deliria tremens, různé intimity a indiskrece, teklo to ven jak z děravejch necek,“ vzpomenul Hejma na nedávnou minulost a konstatoval, že Miloš Zeman už nic takového nepotřebuje.

Ondřej Hejma se také dotkl fotografie z Parlamentu, kde za novou předsedkyní Markétou Adamovou Pekarovou je jednak česká vlajka, ale také vlajka Evropské unie. „Já si nemůžu pomoct, mně to vždycky připomene, jak bývalo za starých pořádků, že na všech významných budovách byla československá vlajka a vedle ní vlajka Sovětského svazu,“ řekl a dodal: „Já říkám, že země, kde jsou dvě vlajky, je divná.“ Dodal, že v USA nebo v Číně se na dvě vlajky nehraje a vidět dvě vlajky ho vede k otázce, zda je ČR suverénní země.

„Markét to moc slušelo, ty dvě vlajky za ní, a do toho, aby se neřeklo, že nic neříká, řekla, že bychom měli svrhnout toho Lukašenka,“ vrátil se Hejma k české politice a tázal se, zda si předsedkyně TOP 09 skutečně myslí, že svrhnout běloruského diktátora je možné. „Myslím si, že to je takovéto dráždění hada bosou nohou. Ale na druhou stranu, Rusové, Číňani a jiní naši nepřátelé už tohle vědí, ty naše politiky znají, takže je to asi úplně nerozčílí. Ale přátelské gesto to od Markéty nebylo,“ usuzuje Ondřej Hejma a říká, že si přeje, aby se tato gesta nedělala.

„Je to absolutně zbytečný, jsme za naprostý pitomce, ale někteří lidé jako Markéta a mnozí jiní ze STAN a z TOP to prostě dělají, protože takto se dnes dělají politické body a politická kariéra. O které nakonec často nerozhodují voliči, ale třeba právě lidé s notýsky a píší si body plus a minus u každého člověka. To není politika, to je kariérismus, ale to už je zase jiná debata,“ řekl nakonec.

