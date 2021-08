Hejtman Kuba k Afgháncům. Je tu háček, pozor. Hamáčkova akce

reklama

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7838 lidí

Jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba kritizoval Hamáčkovy výroky, kterému se zdálo, že vše záleží pouze na rozhodnutí hejtmanů, aniž jim sdělí podrobné informace o Afgháncích. „Je to pro mě strašná zkušenost posledních dvou dnů. A myslím, že i pro řadu hejtmanů, nikdo dodnes neví, kolik tu těch afghánských obyvatel je a kdo to přesně je. Vůbec nevíme, co po nás ten ministr chce. Ale kvůli jeho výroku dostáváme dotazy, co s tím uděláme a jak je integrujeme,“ stěžoval si již v týdnu Kuba v pořadu Interview ČT24.

„Ministr Hamáček to celé postavil do situace, že já dva dny neodpovídám na nic jiného a všechna média strašně zajímá, jak to vlastně v těch krajích uděláme,“ uvedl posléze v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro Evropu a celý západní svět to může být poměrně výrazné bezpečnostní riziko a já velmi varuji, abychom se tu teď předháněli v siláckých výrocích, kolik si těchto lidí kdo vezme do jaké čtvrti, kde přesně budou bydlet, kam budou chodit do práce a kdo budou jejich sousedi,“ upozornil Kuba v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Celý rozhovor ZDE.

Jihočeský hejtman Kuba připomíná, že odpovědnost za integraci afghánských spolupracovníků nese především vláda. „Já i řada mých kolegů jsme se ocitli v nepříjemné situaci, jako by mělo afghánské obyvatele zachránit právě to, co řekne český hejtman. Tuto strategii chci odmítnout a říct, že odpovědnost za to, jak budou tito lidé transportováni, nese vláda. Hejtmani v tom nemohou vůbec nic dělat,“ zdůraznil.

Psali jsme: Strašná zkušenost. Kuba popsal, jak probíhalo jednání s hejtmany o Afgháncích. Nikdo nechápal

„Počkejte, až ministr řekne, s čím potřebuje pomoci, pak řekneme my, zda to umíme, nebo neumíme,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba, že vyjádření krajů přijde až po jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Kuba také vyvrátil, že by Hamáček obdržel nabídku od hejtmanů na pomoc s integrací, pomoc Afgháncům zatím nabídl pouze pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Psali jsme: Generál Blaško hořce vzpomíná. Afghánistán? Nestrkejte do toho nos, řekli mi. Výsledek? Kluci v rakvích, zničené životy. Stálo to za to? Jelínek (SPD): Poučení z fiaska v Afghánistánu? Drž h*bu a nepoučuj. Peksa slyšel hrozné věci. Šel pokárat Babiše za Afghánistán, dostalo se mu reakce Střelba do lidí. Tálibán přitvrzuje. A něco dalšího od Bidena

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.