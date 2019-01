Herec Cina nechápe, proč je manželství určeno jen mužům se ženami. Letos chce být uvědomělý člověk a prosadit změnu

„Neřešil jsem přímo předsevzetí, ale během loňského roku jsem došel k tomu, že bych chtěl pár věcí změnit,“ prohlásil Jan Cina. „Rád bych měl větší klid a byl plnohodnotný, uvědomělý člověk. Ideální člověk!“ dodal.

Co to přesně znamená? Chtěl by se prý zbavit strachu ze života, strachu z toho, že není dost dobrý na to či ono. A opravdu by rád věnoval víc času prosazování rovnosti svazků homosexuálů se svazky heterosexuálů. Nechápe, proč by měla být instituce manželství vyhrazena jen svazku muže a ženy.

„Snažím se to chápat, ale na druhou stranu v tom vidím bariéru. Dokud nebude odsunutá, tak o rovnost nejde. Asi to chce více času, nejde to lusknutím prstu. Zatím je to možné asi v šestadvaceti zemích světa a my bychom byli vlastně první východoevropskou zemí, ve které by se manželství pro gaye a lesby legalizovalo,“ podotkl herec.

V tuto chvíli se mu zdá, že Češi, Moravané a Slezané nejsou k homosexuálům ani tak tolerantní, ale spíše lhostejní. K toleranci nám prý ještě cosi schází. Pokud by dostal možnost uzavřít manželství se svým partnerem, prý by si na svatební den oblékl princovský pláštík.

Jako herec prý má rád pohádky a v jisté fázi svého života chtěl být malou mořskou vílou. „Pak jsem měl období, kdy jsem chtěl být malou mořskou vílou. Chtěl jsem být mořskej nějakej princ a chtěl jsem mít hrozně ten vocas. Tam je nějaká ta fascinace tímhle vším,“ práskl na sebe herec.

