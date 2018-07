Herec Hrušínský: Klidně zavřu divadlo!

„Prezident Zeman rozdělil společnost na dvě části. A ještě měl tu drzost, že tu jednu část označil za dolních deset milionů,“ zmínil Hrušínský s tím, že pochybuje o Zemanově inteligenci. Skutečná většina lidí podle něj prozemanovská není, proto on vnímá určitou naději.

„Neumím si představit, že by inteligentní člověk mohl vzít svobodnou a prosperující zemi a snažil se ji z tohoto prostoru vytrhnout a vtáhnout směrem do společnosti autoritářských zemí, jako je Rusko a Čína. Možná je to výhodné, krátkodobě, pro skupinu lidí kolem prezidenta,“ řekl se slovy, že je tu velmi hluboká politická krize.

Hrušínský se také domnívá, že Andrej Babiš zlikviduje komunistickou stranu. „Už jenom proto, že komunisté budou volit jednoho z nejbrutálnějších kapitalistů tohoto státu, tak to naznačuje, že si komunisté nepolepší,“ zmínil Hrušínský.