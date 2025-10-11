Hledaný Yarynych: Přiznal se k vraždě, šel do Bohnic. Po jeho vycházce varovali celou Prahu

Psychiatrická nemocnice Bohnice, největší zařízení svého druhu v České republice, o víkendu ukázala zranitelnost českého systému duševního zdraví. V pátek večer bylo vyhlášeno pátrání po šestadvacetiletém českém občanovi Yaroslavu Yarynychovi, který se nevrátil z povolené vycházky. Měl se vrátit do 20 hodin, ale neobjevil se. Občany policie varovala, že muž má diagnostikovanou schizofrenii, je nebezpečný a za žádnou cenu se nemají pokoušet jej sami zadržet.
Policie informovala o jeho zadržení v sobotu po poledni, ale mnoho občanů na sociálních sítích vyjádřilo své obavy. Jak je možné, že se takový pacient pohybuje volně na vycházce? Nepřidalo ani vyjádření policie. „Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Upozorňujeme, že muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv!“ varoval mluvčí Jan Rybanský.
Událost poukázala na problém zabezpečení psychiatrických léčeben, v nichž podle názorů některých lidí až příliš sázejí na důvěru v pacienta a jeho zájem o spolupráci. Na sociálních sítích to vře.
„Jak je vůbec možné, že nebezpečný agresor má vycházky bez dozoru?!“ podivují se diskutující na Facebooku.
„Jak je možné, že tohle monstrum je v Bohnicích a ne na Mírově?!“ přidala se další.
„Ten, kdo mu dal vycházky, by si to měl odskákat,“ míní jiný komentující.
„Dávají vrahům vycházky. Tak vychovatelé, nebo kdo to tam má na starost, ať se tam taky léčí,“ vyjádřil se další.
„Odsouzen za vraždu a za pokus a oni mu dají vycházky, jo?“ diví se lidé. A chtějí vědět: „Proč nebyl ve vězení?“
V Psychiatrické nemocnici Bohnice, rozkládající se na více než 60 hektarech v Praze 8, se léčí tisíce pacientů s různými poruchami, včetně schizofrenie či závislostí. Bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby vyvažovala terapeutické potřeby s ochranou veřejnosti. Většina oddělení umožňuje volné vycházky, pokud pacient dodržuje léčebný režim.
Uzavřené pavilony pro nebezpečné pacienty jsou vybaveny kamerami a speciálně vyškoleným personálem, ale léčebna jako celek není pevností. Návštěvy jsou tu omezeny a personál je trénován na deeskalaci agresivního chování. Letos v lednu pořádalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví v Bohnicích školení, jak zvládat agresivní chování pacientů.
Útěky nebezpečných pacientů sice nejsou běžné, ale dochází k nim. Chybí však komplexní data. Experti dlouhodobě upozorňují na rizika. Česká psychiatrie podle nich uvízla v síti systémových problémů, jako jsou nedostatek personálu, nízké rozpočty a absence komplexní reformy. Nejnovější případ ukazuje, že i v nejlepší léčebně může důvěra selhat. Policie a nemocnice zareagovaly rychle, ale veřejnost si stále klade otázku, kolik podobných potenciálně nebezpečných událostí ještě nastane.
Vražda a pokus o vraždu
Yaroslav Yarynych byl do léčebny s diagnózou schizofrenie umístěn v roce 2024 na základě soudního rozhodnutí po sérii násilných činů. V lednu téhož roku napadl v Kunratickém lese dva lidi, zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích a přiznal se k vraždě muže, jehož tělo bylo nalezeno u Kyjského rybníka. V době těchto incidentů byl podle znalců nepříčetný, což vedlo k jeho umístění do léčebny namísto trestního stíhání.
Policisté prohledávali Prahu a okolí, včetně možných skrýší spojených s mužovou minulostí. Jejich pátrání naštěstí skončilo úspěchem. V sobotu krátce po 13. hodině byl zadržen ve Vrchlických sadech před Hlavním nádražím. „Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny,“ informovala policie na platformě X.
Muže našli policisté ve Vrchlického sadech před Hlavním nádražím chvilku po 13 hodině. Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny. Děkujeme všem, kteří pátrání věnovali pozornost!— Policie ČR (@PolicieCZ) October 11, 2025
