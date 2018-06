Hloupí novináři a ČEZ. Zeman přijel a hned řekl zásadní informaci

REPORTÁŽ Prezident České republiky Miloš Zeman zahájil další ze svých krajských cest. V úterý 19.6. v 11 hodin zavítal mezi zastupitele Ústeckého kraje. A nebyl by to Miloš Zeman, kdyby hned v úvodu své návštěvy si nedloubl do „hloupých novinářů“. A to byl teprve začátek...

Hned na úvod poznamenal, že Ústecký kraj mu leží na srdci. Byl by rád, kdyby se podařilo ještě zvýšit zaměstnanost v kraji, kde se dnes nezaměstnanost pohybuje na úrovni 4,4 procenta. Ale pořád je co zlepšovat, protože v kraji je nevyšší potratovost, nejvyšší rozvodovost a nejvyšší úmrtnost v porovnání s ostatními kraji. Ale své úvodní slovo se nakonec rozhodl uzavřít pozitivní poznámkou, když poukázal na to, že z Ústeckého kraje pochází letošní Miss ČR. „Zase mě hloupí novináři budou obviňovat ze sexistických poznámek, ale já bych chtěl jenom říci že ženy projasňují náš život,“ uvedla hlava státu.

Poté znovu přešel k vážnějším tématům a naznačil, že má dobrou zprávu pro poslance a zastupitele Ústeckého kraje Jaroslava Foldynu (ČSSD), který už celé roky usiluje o splavnění Labe. Zemanova dobrá zpráva spočívá v tom, že už zná závěry proveditelnosti výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe, o kterém prezident sní. Tato studie se k projektu vyjádřila pozitivně.

Anketa Kdyby v roce 2023 kandidoval na prezidenta znovu Václav Klaus starší, zvažovali byste jeho volbu? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 3131 lidí

Poté došlo na jednání o společnosti ČEZ mezi Zemanem, předsedou vlády Andrejem Babišem a šéfem polostátního gigantu ČEZ Danielem Benešem. Zeman prozradil, že ČEZ může projít vnitřní reorganizací, ale jako firma zůstane v celku a nebude se dělit, protože by to bylo proti ekonomickým zájmům společnosti.

Vedle toho prezident podpořil výstavbu úložiště jaderného odpadu v některé z českých či moravských obcí, protože tato obec z toho bude i ekonomicky profitovat. Navzdor křiku ekologických aktivistů.

Pár slov prezident Miloš Zeman pronesl také na účet boje s chudobou. Prezident by byl pro to, aby se omezily doplatky na bydlení. Lidem, kteří žijí na ubytovnách, dostali od Zemana pořádnou ránu. Lidé v těchto ubytovnách, kteří se někdy povalují i celý den a dávají svůj příklad i svým dětem, které pak absentují ve školní docházce, tak by měli zvednout zadek a jít pracovat.

Debata se pomalu nachýlila k závěru a prezident už se jen podepsal do pamětní knihy kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) si v této souvislosti neodpustil jednu poznámku. „Pokud je nám někdy vyčítáno, že se náš kraj příliš orientuje na Východ, tak bych chtěl upozornit, že před panem prezidentem je tam podepsaná paní kanadská velvyslankyně, před ní je tam zástupce sousedního Durynska a před ní je tam izraelský velvyslanec,“ zdůraznil nejvyšší představitel kraje.

Oldřich Bubeníček KSČM



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Miroslav Poche neustoupí. Ale vyslal důležitý signál. Noviny také uvedly, že je příbuzným Masaryka Spálené trenky? Pletete se, novináři. Se Zemanovou akcí to prý bylo celé jinak Prezident Zeman popřál Václavu Klausovi k narozeninám Miloš Zeman na narozeninách Václava Klause: Zastával jsem se EU, když ctila různost. Ale teď ji potlačuje, stále více

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp