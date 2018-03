Hloupost! Markéta Šichtařová jasně ve věci maminky, kterou vyhodili z nemocnice od dítěte

V nemocnici v Ústí nad Labem došlo ke zvláštní situaci. Jedna z maminek se tu hádala s lékařem, zda smí být nablízku svému maličkému synovi, který se léčí na zdejší jednotce intenzivní péče. Lékař matce vysvětloval, že něco takového na jednotce intenzivní péče není možné, kvůli ochraně pacientů. Maminka se však nedala přesvědčit, tak si lékař přivolal na pomoc polici. Maminku to zdrtilo, což ukázala např. reportáž televize Prima.

Anketa Starostové a nezávislí chtějí, aby Senát projednal podání ústavní žaloby na Miloše Zemana za velezradu. Kvůli postupu v ,,kauze Skripal". Podporujete tento krok? Podporuji 5% Nepodporuji 95% hlasovalo: 2258 lidí

Markéta Šichtařová se na sociální síti Facebook podivovala nad tím, jak snadno se někteří rodiče vzdávají odpovědnosti za své dítě a svěřují ho do rukou státní nemocnice s představou, že v rukou státu bude jejich dítku nejlépe.

„Mizerné právní povědomí zdravotnického personálu se jakž takž dá pochopit (nikoliv tolerovat), protože zdravotnický personál studoval jiný obor než právo. Z diskusních reakcí veřejnosti je mi však úzko. Tolik lidí je ochotno vzdát se své odpovědnosti za své vlastní dítě a naivně věřit, že předá-li je do rukou státu (tj. státní nemocnice, školy...), bude to pro dítě lepší! Pohodlnost? Hloupost? Naivita? Indoktrinovanost? Aneb najdi 3 rozdíly vůči kauze ‚táty-parťáka‘ a domácím úkolům. Dítě patří k rodičům a vždy jen k rodičům. A za žádných okolností, pokud by nehrozilo spáchání trestného činu, je nelze oddělit pod jakousi falešnou záminkou, že na zemi se spát nedá. To je jako argumentovat, že žena nemůže vylézt z hořícího domu na ulici, protože nemá make-up,“ napsala Šichtařová.

Psali jsme: Ještě jedno účtování s Bohuslavem Sobotkou. Hodně tvrdé. Od ekonomky Šichtařové. Pak přidala něco o ekonomické nekompetenci politiků Je čas znovu vyjít do ulic, burcuje Šichtařová. A má pro to vážné důvody Markétě Šichtařové dal s přehříváním ekonomiky konečně za pravdu i guvernér ČNB Rusnok. Ale pozor, je zde její další varování Většinová společnost se občas probere a začne demonstrovat. Ale spíše kvůli blbostem. Ekonomka Šichtařová varuje před mnohem většími hrozbami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp