Okradení občanů. Vydělají spekulanti a stát. Pikora vysvětlil emisní povolenky

Energetický expert Miroslav Hašek upozorňuje – stejně jako další experti –, že emisní povolenky ETS2, které mají být zavedeny v roce 2027 a u nichž se slibuje cena kolem 45 eur, už podle plánů mají do roku 2030 vzrůst na 100 eur, možná i víc. Hovoří se také o tom, že spekulanti už nyní cenu zvyšují, a není vyloučeno, že se vyšplhá na 150 nebo i 200 eur za jednu povolenku.

Zajímavé na tom teď je, jak najednou klasicky lidi blázní a jsou zaskočení a překvapení. Psal jsem o tom asi tak před rokem. Varoval jsem před tím. Varovali před tím i jiní ekonomové. Byla nás řada. Všichni, kdo to chtěli vědět, to věděli. Všichni argumentovali tím, že ta cena 40 eur je taková jako na vodě, vycucaná z prstu, že naopak pravděpodobnější je, že bude mnohem větší. Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4604 lidí

Nicméně má to relativně snadné řešení. Prostě Evropská komise se musí chytit za nos a uvolnit těch emisních povolenek víc. Když jich bude víc, najednou ta cena spadne. Je to teoreticky snadná regulace. Je to jenom o tom chtít. My to nezměníme. Musí to změnit Evropská komise.

Jenomže ukázalo se při tom posledním hlasování, kdy se hlasovalo o odvolání předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové, že je v Evropě hodně lidí, kteří to chtějí – a překvapivě jsou zde i politické strany, které jsou dlouhodobě jako že skeptické vůči tomu, ale nakonec to nechají projít. Takže vlastně tu von der Leyenovou podpořili. Von der Leyenová tím pádem myslí, že je na koni, a nemyslím si, že by najednou přemýšlela o tom, že by těch emisních povolenek uvolnila víc. Takže vlastně bude chtít, aby to byl strašný scénář pro Evropu a zdražilo téměř všechno. A jenom proto, abychom vypouštěli míň uhlíku než Asie, která bude neustále tu produkci uhlíku zvyšovat. A naprosto na nás kašle. Tím pádem my to globální oteplování nezastavíme.

Komu tento systém prospěje? Vydělají na něm jen spekulanti, nebo i někdo další?

Komu to prospěje? Tak samozřejmě spekulantům, kteří levně nakoupili a byli nastaveni na tom základním scénáři ekonomů, nikoliv politiků, takže ti věděli, že to vyskočí. Otázkou bylo nakolik. Pamatuji si, že se spekulovalo o 70, 80 eurech, a byli i lidi, kteří říkali, že to půjde nad 100, že to je teoreticky možné. Těm ale nebylo vůbec nasloucháno. Mluvilo se o tom jako o jednom z možných scénářů. Kteří na tom vydělají? Spekulanti. To je jasné.

Dále ty peníze půjdou do státního rozpočtu, takže na tom vydělá stát. Stát tedy okrade své vlastní občany zbytečně a vytvoří se fond, který bude zachraňovat ty, kteří to nebudou schopni uplatit – a těch bude hrozně moc. Takže vznikne takové úplně šílené schéma, kdy stát si od vás vezme peníze, něco si nechá a pak vám ty peníze jako že vrátí. A budou to strašní borci, že jsou na vás hodní a vracejí vám to, co vám ukradli.

Potom na tom vydělají všichni ti, kteří budou mít ty nové technologie, které budou uvolňovat méně uhlíku.

Dále si myslím, že na tom brutálně vydělají všechny ty firmy, které budou říkat: ‚My vám uděláme certifikát, aby na vašem domě nebylo géčko, ale céčko.‘ To bude úplně brutálně důležité, protože kdo bude mít géčko, tak jeho dům bude bezcenný. Nebude možné ho pronajímat, budou tam komplikace, když ho někdo bude chtít koupit na hypotéku – a to nepůjde. Takže se dá říct, že mnoho budov bude najednou bezcenných, pokud nepůjdou na to, co oni jim říkají. A to je cesta – zařídit si lepší štítek. Takže vydělají na tom ty firmy, které se najednou budou tvářit, že vám ten dům zateplí, upraví. A ne v tom stylu, jak jsme byli zvyklí doteď, ale aby to bylo spojené s tím správným razítkem.“

Myslím si, že to bude super kšeft a bude to podobné, jako byly fotovoltaiky – takže násilně. Najednou vymysleli takovou kravinu s těmi šílenými dotacemi. A ti, co o tom věděli včas – což byli zejména politici a lobbisti kolem toho – si na tom vydělali šílené peníze, protože si založili ty fotovoltaické elektrárny. Potom řekli: Hele, chlapci, ta dotace je neskutečná, tak není možný, aby to bylo takhle. Tak my vám budeme muset nějaké dotace vzít. Což je teda docela nefér, protože si založíte firmu, máte nějaký byznys plán, máte ho třeba na patnáct let – a najednou vám během té hry čtyřikrát, pětkrát změní pravidla podle toho, kolik zrovna nemají peněz ve státní pokladně. A najednou ty dotace různě ruší.

Politici, kteří to věděli, řekli: Hele, chlapci, to je neúnosné, bude potřeba ty zákony změnit. Takže dřív, než to věděla většina lidí, stihli ty fotovoltaiky prodat – v tu chvíli, kdy měly největší cenu. Takže na tom vydělali vlastně dvakrát. A myslím si, že tohle bude přesně ta buzerace, která bude spojená s tím, aby se lidi vyhnuli placení těchto emisních povolenek.

To, co jste zmínil – ať už jde o to, že budou lidé platit firmu, která jim zařídí razítko a provede potřebné úpravy, nebo o ty samotné úpravy – všechno to naznačuje, že lidé budou muset vydávat desítky, možná až stovky tisíc korun. Ale má otázka směřuje k tomu, co jste zmínil ohledně dotací – tedy že vláda nakonec blahosklonně zachrání ty, kteří na to už nebudou mít. Dělá to na mě dojem, že je to podobné jako s elektromobily: dotace je především pro bohaté, protože čerpat ji může jen ten, kdo má nějaký základní vstupní kapitál.

Ano, je to pravda. To, co víme, víme vlastně už léta. Měl jste barák – tak vám zaplatili kotel, pak vám zaplatili nová okna, pak vám zaplatili zateplení. Bylo toho moc, musel jste na začátku něco mít. Takže člověk, který má málo peněz a nemůže si dovolit jiné než nájemní bydlení, ten absolutně ostrouhal, toho absolutně okradli.

A něco podobného se podle vás bude znovu opakovat?

Vlastně svým způsobem ano. Bude to složitější. Myslím si, že to bude takový klasický bordel – že bude tři a půl tisíce různých výjimek a různých dotací a různých podpor a vyzná se v tom jenom odborník. Takže možná ten, kdo si nakonec nebude schopný toho odborníka zaplatit, nedostane nic. Já v tom očekávám strašný chaos. Bude to přerozdělování ohromných peněz. A bude to lákat různé spekulanty, aby vymýšleli, jak vám „pomůžou“ a podobně. Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4604 lidí

Fialova vláda nyní podle všeho požaduje společně s dalšími sedmnácti zeměmi reformu emisního plánu ETS 2. Neodhodlala se ale navrhnout jeho zrušení. Přitom dříve se mluvilo o tom, že právě to by navrhnout mohli. V roce 2022 (během českého předsednictví Rady EU po Francii) Česká republika významně přispěla k posunu ETS 2. Jak to chápete?

Je to šílené lhaní voličům. Dělají z voličů blbce. Myslí si, že lidi nevědí, co říkáte. Myslí si, že nevěděli, že za jejich předsednictví to bylo schválené. Ten největší zelený fanatik Frans Timmermans je chválil, že žádná jiná vláda nebyla taková, aby úplně poslouchala Brusel na slovo a byla superzelená. Takže je to pokrytectví. Je to směšné, ubohé. A ukazuje se, že ta vláda – ve chvíli, kdy vidí, že má podle žebříčků jednoho z nejméně populárních premiérů na světě a že velmi pravděpodobně nebude schopná sestavit novou vládu – tak jako na poslední chvíli se lekli a řekli: Hele, chlapci, my asi děláme něco špatně, tak se budeme tvářit, že to po těch volbách budeme dělat líp. A pak budeme dělat to samé. Dělají z lidí idioty.

Co by s tímto systémem měla udělat příští vláda, ať už bude jakákoli?

Musí se začít chovat k EU jako k rovnému partnerovi. Nemůžeme tam přijít s tím, že si děláme zápisky a posloucháme, co nám říkají, a sami neříkáme nic. Musí tam být taky někdo, kdo umí cizí jazyky. Ukazuje se totiž, že čeští politici, kteří jezdí do Bruselu nebo do Štrasburku a mají tam něco dělat, téměř vždycky potřebují tlumočníka. Málokterý z nich rozumí dobře anglicky.

A dnes je to posunuté ještě dál – neoficiálním jazykem EU je francouzština. Od doby, co odešli Britové, se Francouzi chopili iniciativy. Najednou se skoro všechno dělá ve francouzštině. Takže je důležité, aby tam chodili lidé, kteří jsou jazykově vybavení – ale to často nejsou. A druhá věc je, aby měli pevný názor, nějaké jasné stanovisko. U nás to vypadá tak, že když politici odjíždějí, tak jsou na letišti hrozní borci. V letadle si pak teprve studují, co mají vlastně říct. Pak tam něco plácnou, nikam se neposuneme a celé to je k ničemu.

Je potřeba mít tam někoho dravého, silného – jako byl Nigel Farage. Jemu na začátku říkali, že ničeho nedosáhne. Myslím si ale, že se všeho dá dosáhnout. Jednání se dá znovu otevřít. Neplatí takové to, že už to nejde, jenom se nechce. Když by to bylo nutné, dá se domluvit samozřejmě úplně cokoliv. Ale stávající vláda prostě takové lidi nemá.

Pokud by se nic nezměnilo a dopadlo by to tak, jak to nyní stojí – bude se termín „energetická chudoba“ v Česku skloňovat ještě častěji než dnes?

Jasně. O tom vůbec nemusíme spekulovat. Celé to povede k tomu, že lidi budou stále víc a víc závislí na státu, že to bude takový socialismus. Zase – spoustu věcí dostanete a díky tomu státu přežijete. Najednou dávky budou dostávat úplně běžní lidé. Nebude to proto, že má někdo podprůměrný plat. Dostávat je bude kdekdo. Je to takové to superprostředí, kdyby se náhodou jednou vrátil covid – budou nás ovládat úplně přes všechno. Aby měli všechny páky, které si umíme představit.

Je to další cesta k nesvobodě, protože my nepotřebujeme stát od toho, aby nám dával nějaké dotace, protože nám nejdříve něco vezme. My potřebujeme, aby stát dělal úplně jiné věci. A ne tohle. Tohle je návrat k socialismu.