Poslední šance pro levici. Kotrba o spojení SOCDEM a Stačilo!

Štěpán Kotrba komentuje aktuální dění v Sociální demokracii, která se rozhodla spolupracovat s hnutím Stačilo!. Sociální demokraté tak budou na kandidátkách hnutí Stačilo! spolu s komunisty: „Je to vítězství zdravého rozumu nad egoismem. Čekal jsem původně ještě širší dohodu. Upozorňoval jsem, že by mělo dojít k daleko širšímu a otevřenějšímu dialogu levice všech barev a všech směrů – od těch teple žlutých až po ty temně rudé. Tohle ale přece jen považuji za úzké vymezení. Za příliš úzké na to, aby se to dalo nazvat koalicí. Protože je to v podstatě vstup několika lidí na kandidátku Stačilo!, kterou nemají možnost nějak ovlivňovat. Není to programový prvek, není to sjednocení levice,“ dodává.

Připomíná, že navzdory uzavřené spolupráci mezi SOCDEM a hnutím Stačilo! šlo o dohodu, která dlouho nebyla jistá. „Původně to vypadalo, že k tomu nedojde. Byl tu docela silný odpor Jany Maláčové k výkřikům, že uspořádáme referendum o členství v EU, a výroky, že vystoupíme z NATO. Ty výkřiky byly nesmyslné. Podle mě už je teď od těchto siláckých výroků upuštěno. Tím pádem se ti lidé nemusejí stydět za to, co říkají během volební kampaně,“ pokračuje Kotrba, bývalý člen ČSSD.

Odchod výrazných osobností ze SOCDEM? „Očistný proces před pohřbem,“ říká analytik

Odpor vůči spolupráci sociálních demokratů s hnutím Stačilo! často vycházel z postojů k otázkám jako referendum o členství v EU nebo NATO. Právě tyto postoje vedly ke kritice některých dosavadních i bývalých členů. Tento krok vyvolal odchod několika výrazných členů včetně bývalého ministra a senátora Jiřího Dienstbiera.

„Já bych viděl několik dalších jmen, kterým bych vřele doporučil, aby si našli liberálnější, proevropštější a progresivnější stranu – například Vladimír Špidla. Pokud vím, tak stále ještě odmítá zaplatit členské příspěvky. Dále Oto Novotný, který byl hlavním ideologem rakovnického proudu v devadesátých letech a tvářil se, že by chtěl určovat směřování Sociální demokracie i za Miloše Zemana. Do chvíle, než ho Zeman vyhodil z Lidového domu, kam se zase vrátil za Vladimíra Špidly,“ uvádí.

Kotrba se nijak nepozastavuje nad tím, že Sociální demokracii opouštějí její známé tváře. Podle něj je to přirozený vývoj, který lze nazvat skoro až symbolicky. „Je to očistný proces před pohřbem. Omývání mrtvoly,“ smál se analytik.

Zároveň zmiňuje, jak rozkročená Sociální demokracie vždy byla – a že se v ní dařilo udržet základní vnitřní dialog. „Sociální demokracie vždycky byla široce postavená – od, řekněme, křídla reformních komunistů až po tvrdé národní socialisty. A vždycky se zachovávala tolerance mezi jednotlivými proudy. Byli jsme spolu schopni mluvit. Byli jsme schopni se tolerovat,“ říká Kotrba s tím, že teď dochází k dobrovolným odchodům – pro nesouhlas s politikou té části, která zvítězila.

Rovněž odchod bývalého předsedy SOCDEM Michala Šmardy ze strany vnímá analytik Štěpán Kotrba jako zklamání. Připomíná, že Šmarda se dříve jevil jako perspektivní komunální politik s ukotvením v levicových hodnotách. „Přiznám se, že Michal Šmarda je pro mě velkým zklamáním, protože jsem ho potkal jako nadějného, velmi mladého starostu a politika komunálního – a zůstal jím, pokud se nepletu. Mně prostě jeho politické názory z dneška jsou záhadou. On takový nebyl.“

Kotrba o konci Michala Šmardy: Jeho proměna je pro mě záhadou

Podle Kotrby nepatřil Šmarda k žádnému z hlavních vnitrostranických proudů, a o to víc ho jeho aktuální postoje překvapují. „Nepatřil ani mezi stoupence toho rakovnického proudu, nepatřil ani mezi ty národní socialisty, kteří v sobě určitou míru antikomunismu měli vždycky. Bral prostě levici standardně jako sociální hnutí většinou. A to, jak se dnes vymezuje… Každý máme právo na to být svého života strojvůdcem,“ dodává.

Věří, že projekt Stačilo! má nyní šanci oslovit i tu část sociálních demokratů, kteří dosud váhali. „Přál bych hnutí Stačilo!, aby přelezlo přes těch pět procent, které mu prozatím dávají průzkumy. Doufám, že spousta konzervativních sociálních demokratů, jako jsem třeba i já, přijde a řekne: jo, teď už ano. A budou volit Stačilo!. Oni se rozprchli do všech možných různých stran, řada levicových – a já si myslím, že o Ivanu Davidovi můžu říct, že je levicový – sociálních demokratů skončilo v SPD, někteří skončili dokonce v hnutí ANO.“

Současný posun podle něj může konečně spojit levici do jednoho proudu, což v minulosti nebylo možné kvůli jménům, která stranu ovládala. „Já bych viděl, že teď je čas, aby všichni řekli: teď už můžeme. Že to má smysl. Protože předtím to smysl nemělo – to si přiznejme. Jako s Jiřím Dienstbierem, Tomášem Petříčkem a dalšími nemělo smysl dělat politiku v jednom šiku,“ podotýká Kotrba.

Poslední šance pro levici? Stačilo! může zachránit sociální demokraty i komunisty

Na otázku, zda rozhodnutí SOCDEM kandidovat na společné kandidátce s hnutím Stačilo! může Sociální demokracii zachránit, odpovídá analytik Štěpán Kotrba realisticky i s varováním. „Kdyby Sociální demokracie kandidovala sama, získala by možná dvě procenta. Ale komunisté by skončili úplně stejně. Čili ta integrace je logická. Myslím si, že nebude programová. Že si ti lidé zachovají svůj názor, akorát nebudou akcentovat rozdíly. Ale doufám, že budou říkat lidem to, co je spojuje,“ zdůrazňuje, že nepůjde o klasickou programovou alianci, ale spíše o taktické spojenectví.

Přesto v tom vidí příležitost, která se už nemusí opakovat: „V tu chvíli mají sociální demokraté, ale i komunisté, myslím si, poslední možnost oslovit lidi názorem té konzervativní levice. Pokud by kandidovali každý zvlášť a každý za sebe, tak by na tom byli asi jako portugalští komunisté, kteří mají 0,3 % ve volbách,“ uzavírá Štěpán Kotrba, že spojení s hnutím Stačilo! je logickým krokem v situaci, kdy samostatné pokusy o návrat těchto stran do vysoké politiky selhávají.

