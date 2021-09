Hňupa ze mě dělat nebudete. Odpůrci Babiše řvali na vyšetřovatele a ten... To se nevidí

reklama

Pan Jiří Hovorka je ve Vsetíně policejním vyšetřovatelem a vyšetřuje případ loňské otravy řeky Bečvy. Na sociálních sítích se dostal do ostré přestřelky s občany, kterým se snažil trpělivě vysvětlovat, že mohou nesnášet Babiše, ale neměli by ignorovat fakta.

Spor se týkal experimentu, který před pár dny na Bečvě prováděla skupina vědců a rybářů. Ta chtěla prokázat nesmyslnou argumentaci soudního znalce Jiřího Klicpery, který tvrdí, že kyanid, který měl zabít v řece vše živé v délce několika kilometrů, se do ní dostal z výpustě patřící chemičce v Rožnově. Část odborné veřejnosti o tom pochybuje, protože ryby začaly umírat až několik kilometrů pod touto výpustí a ukazují spíše na kanál chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí.

Ta patří do holdingu Agrofert, který má ve svěřeneckém fondu uložený předseda vlády Andrej Babiš, proto mnozí mají jasno. Zejména kvůli řadě chyb, které podle nich měla napáchat Česká inspekce životního prostředí, podřízená Babišovu stranickému kolegovi Richardu Brabcovi.

Policie od června na základě posudku soudního znalce Klicpery stíhá společnost Energoaqua, která provozuje chemičku v Rožnově. Kvůli přetrvávajícím pochybnostem se ale skupina vědců a rybářů rozhodla provést vlastní experiment, při kterém vylila do řeky v Rožnově solný roztok a ověřovala, zda se naplní závěry experimentu soudního znalce Klicpery.

Experiment podle nich jeho závěry zcela vyvrátil. Pár dní poté se ale objevila zpráva, že Česká inspekce životního prostředí začala stíhat organizátory pokusu za vylití solného roztoku do řeky.

Pod článkem o stíhání organizátorů experimentu, který měli zaštiťovat i vědci z Akademie věd, se rozproudila debata, do které se zapojil i policejní vyšetřovatel Hovorka. Ten byl mediální tváří vyšetřování už v minulosti, když poskytl rozhovor Jakubu Patočkovi z Deníku Referendum.

„Takže dle Vás je v pořádku, když si do vody každý lije, co ho napadne ...dle mého názoru to v pořádku není,“ podivil se v diskusi. A dodal, že experiment, který je proveden špatně, nic nedokazuje a jako vyšetřovatel jej nebere vážně.

Na základě pochybností jiných diskutujících zopakoval, že pokus nebyl proveden správně a hlavně neměl povolení podle zákona o vodách. Lidem by místo pochybností o vyšetřování spíše mělo být divné, že závěry certifikovaného znalce zpochybňují „laici“ na úrovni rybářského spolku.

Následovala další řada poznámek odpůrců, od zpochybňování kompetence znalce Klicpery na základě jeho podivných mediálních výstupů, až po vzkaz „nedělejte tady ze sebe hňupa a běžte se raději vyfotit s Hamáčkem“, což odkazovalo k fotografii na Hovorkově Facebooku, kde je vyšetřovatel s ministrem vnitra.

„Hňupa tak můžete dělat sám ze sebe ...když o tom nic nevíte, tak se k tomu raději nevyjadřujte,“ odvětil policista.

Na další poznámky začal obsáhle argumentovat, že pro experimenty existuje jasně daná metodika, pak dodal, že „panu profesorovi to moc nesedí“, argumentoval několika grafy a vyjádřil názor, že novináři, od nichž veřejnost čerpá, stejně vždycky píší nesmysly.

Pak Hovorka všechny ujistil, že má množství důkazů, zdaleka ne jen posudek znalce Klicpery. Lidem je to ale podle něj jedno, ti prostě chtějí obvinit DEZU, protože nemají rádi Babiše. A proto jsou ochotni věřit, že by policie klidně kryla pachatele a začala trestně stíhat někoho jiného. To by ale podle Hovorky museli být sebevrazi, protože za zneužití pravomoci úřední osoby se chodí sedět.

A pak se odvázal už zcela: „Všichni tady vyřváváte, jak se vám jedná o čistou Bečvu, ale když tam někdo vylije něco bez povolení, co tam nepatří, tak to schvalujete.“ Podobných otrav podle něj byla řada i na jiných řekách, ale tam nefiguruje Babišova chemička, takže to nikoho nezajímá.

Následoval další vzkaz: „Hlavně, že z Dezy tam jdou celý rok neskutečné sračky a to vás nesere! Jste trapný a jděte s těmi bláboly do prdele," pokračující výzvou, ať pan vyšetřovatel předloží důkazy, nebo drží hubu.

Další vyjádřil názor: „Tady se zase budou honit a hanit slušné lidi, kteří to myslí dobře a o Bečvu se starají z lásky celý svůj život, ale ty byrokratické parchanty, kteří svým (nezáměrným či záměrným) diletantismem zmařili úspěšné vyšetření a odhalení viníka této katastrofy, vyšetřovat a obviňovat nikdo nebude.“

„No, naprosto zbytečná debata s lidmi, kterým chybí informace,“ shrnul vyšetřovatel další diskusní příspěvky. Pak se ještě hádal s jedním z diskutujících, zda Akademie věd podpořila svého badatele experimentujícího se solným roztokem, nebo nikoliv.

