Holec: Šafr, s ním jsem si tykal. ČT? Něco se začalo ukazovat...

reklama

Anketa Která z mrtvých osobností Vám nejvíce schází? Karel Gott 39% Václav Havel 8% Tomáš Holý 3% Vlasta Chramostová 2% Jiřina Jirásková 1% Vladimír Menšík 37% Jan Werich 10% hlasovalo: 772 lidí

„ A mě pobavil strašně rozhovor, kde on řekl, ‚nebojte se, já sice odcházím, ale neodcházím‘. On řekl, že nebude kandidovat v příštích sněmovních volbách za trojkoalici (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), protože kdyby na své kandidatuře trval, tak žádná nevznikne, ani papírově, což je zatím ten stav. Oni podepsali to memorandum pod Masarykem. To vždycky vzbudí velký nadšení a každý už se vidí jako premiér. Ale on řekl, že bude sloužit prostě navěky, něco jako dobrý voják Švejk. On řekl, že nebude radit jen své mateřské TOP 09, kterou za svého lídrovství přivedl až k pětiprocentní hranici a málem ji vyvedl ze Sněmovny, ale on řekl, já poradím a rozdám Ježíška i ODS a lidovcům,“ šil Holec dál do Kalouska.

„Já jsem se zasmál a říkal jsem si, že to je ten nejlepší vtip, protože on málem zničil ODS v jejich společné vládě. Když s ní vládl, tak on chtěl ODS nahradit TOP 09, takže kdykoliv mohl, tak jako správný koaliční partner ODS potopil, že ona to dopracovala k tomu sedmiprocentnímu volebnímu debaklu. A lidovce personálně vykradl, když zakládal svoji TOP 09 a neměl na to téměř žádný lidi nový, tak novou stranu zakládal se starejma dobrejma lidovcema. A pak ještě o lidovcích v rámci toho bratrství a sesterství říkal ‚lidovci, to není žádná pravice, to jsou socialisti, co jen chodí do kostela‘. Tak já si teď říkám, že je to paráda, že tenhle člověk je tváří tý nový pravicový koalice a všem tam bude radit. On je snad jediný politik, kdo u náš šéfoval dvěma stranám. S lidovcema on udělal výsledek asi 7 procent a 5 procent s TOP 09. Tak jestli teď bude nabízet služby tý trojkoalici, tak být ODSákem nebo lidovcem, tak bych se měl na pozoru,“ rýpl si do Kalouska.

Lidovci a TOP 09 jsou podle Holce pro ODS jen přítěží. A kdyby měla ODS dát důvěru vládě Pirátů, tak to prý bude pro ODS noční můra. „Já myslím, že nikdo nemá takovou panickou hrůzu z Pirátů, ani Andrej Babiš, jako ODS, že by prostě v trojkoalici mohla prohrát s Piráty a se STAN,“ pravil Holec.

Než zasadil štulec ČSSD, zapálil si doutníček a labužnicky z něj potáhl.

Poté vyložil svůj pohled na to, proč ČSSD odmítla snížit daně zaměstnancům a nechala to na ANO, ODS, SPD a komunistech.

„Já vím, proč to ČSSD udělala. Oni nám ty peníze nemůžou nechat v peněženkách, abychom si za ně mohli koupit třeba humidor plný doutníků. Oni ty peníze napřed všem seberou, pak na svém sekretariátu dají hlavy dohromady a musí nám je dávkovat podle toho, co si myslí, že je pro nás nejlepší, protože oni si celou dobu myslí, že umí rozhodovat o našich penězích nejlíp,“ konstatoval Holec.

Psali jsme: Promlčeno. V roce 1987 dorazil Miroslav Kalousek do jedné kanceláře na Praze 10. Přímo z fabriky. Lidé, s nimiž se potkal, nám to teďka řekli

Nešetřil ani svého bývalého novinářského kolegu z časopisu Reflex Pavla Šafra, o němž konstatoval, že zešílel. „Tykali jsme si v lepších časech, než jsi zešílel a začal jsi dělat Forum24, což je ostuda žurnalistiky,“ pálil do Šafra.

Jako by to samo o sobě nestačilo, označil Šafra také za nejhloupějšího novináře týdne za komentář o Radě ČT. Šafr konstatoval, že s usednutím Pavla Matochy do křesla předsedy této rady, došlo v tomto orgánu k převratu.

Holec kontroval, že členy Rady ČT volí poslanci a to, že byl zvolen předsedou právě Matocha, je v pořádku, jen se ukazuje, že právě tento publicista někomu nevyhovuje. „To pak můžeme poslance jmenovat, můžeme se vrátit ke komunismu a můžeme třeba poslance jmenovat v nějaké komisi. Té by mohl předsedat Pavel Šafr, protože jinak, když to není podle něho, tak je to špatně, prostě,“ zaznělo od Petra Holce.

Zmínil i režiséra Jiřího Stracha, který na počátku tisíciletí stávkoval za nezávislost ČT a o 20 let později konstatoval, jak byl tehdy naivní.

Psali jsme: „Co ta Fridrichová řekla v ČRo?! Já myslel, že mám něco s ušima!“ Holec to rozpálil v XTV. A Xaver přiložil: Když se na Radě ČT přihlásí Lipovská, Dvořák zbledne Host v ČT naložil Filipovi: Prohra. 10 miliard, ze kterých nic nebude Kam by chtěla ČSSD odcházet? Komentátor má několik veselých nápadů Autista Hřib jako evropský hrdina? Novinář pozval bruselské kolegy do Prahy, ať si zkusí pod „snílkem roku“ žit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.