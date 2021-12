Holec: Stvořil Fialu. Zařizuje mu, co Faltýnek Babišovi. A problém předsedy ODS...

Petr Holec, komentátor serveru Info.cz, má za to, že Piráti mohou být nakonec obětováni a mohou z vlády zmizet. Tím by se vyřídila i pravděpodobná nespokojenost prezidenta Zemana s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským. Zmínil i kandidáta na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten má z jeho pohledu v ODS velký vliv, údajně stvořil Petra Fialu a teď se bude muset ODS vypořádat s Blažkovým reputačním problémem.

Komentátor Petr Holec v rozhovoru pro CNN Prima News konstatoval, že moc nechápe to, co se rozpoutalo kolem Zemanova akvária, čili ochranné kukaně v Lánech. „Já jsem moc nechápal tu mediální smršť a nenávist, která se proti Miloši Zemanovi objevila. I když je to člověk se zdravotními problémy, tak prostě plní tu funkci, která mu podle nastalé situace přísluší,“ zastal se komentátor hlavy státu.

Proti Holcovi stála analytička Lenka Zlámalová, která před kamerami prohlásila, že rozhovory, které prezident Miloš Zeman vede s kandidáty na ministry, jsou hodně formální a není na nich moc co komentovat. Osobně má za to, že je dobře, že prezident, ač covid pozitivní, jednání o vládě nezdržuje.

Pár slov oba hosté věnovali i Pavlu Blažkovi z ODS, pravděpodobnému příštímu ministrovi spravedlnosti.

„On je trošku něco jako Jaroslav Faltýnek pro Andreje Babiše (oba ANO). On Petra Fialu v podstatě stvořil. On mu zajišťuje tu pozici v ODS. ... On je ten, který zařizuje věci, on je organizačně velmi schopný, ale bohužel, ta jeho politická kariéra už je tak dlouhá a má takový vliv, že se může opakovaně vyskytovat v kauzách, i když nakonec nebude trestně stíhaný a nebude obžalovaný, tak to pro ODS bude reputační problém, i když bude nakonec čistý, tak spousta lidí to bere tak, jako kdyby byl vlastně vinný,“ poznamenal Petr Holec.

Lenka Zlámalová tady nesouhlasila a upozornila, že zatímco v případě Věslava Michalika byla na stole fakta o kyperské firmě, převody peněz a tak podobně, v případě Pavla Blažka jde jen o drby, které vypouští jeden trestně stíhaný člověk.

„Tady jsou to jenom drby a není to moc dobře odvedená práce médií. Tam by opravdu chtělo dát jasné důkazy, co tedy Pavel Blažek udělal špatně. Když já o vás řeknu, že jste údajně někoho zabil, okradl nebo něco takového, tak to skutečně nemá velkou vypovídací hodnotu,“ upozornila Zlámalová.

Vymezila se i proti myšlence, že by Pavel Blažek stvořil Petra Fialu.

„Pavel Blažek nestvořil Petra Fialu, ale je to člověk, který má z nastupující vlády nejblíže k Miloši Zemanovi. On zajišťoval tu komunikaci z Hradem i když se do toho panu prezidentovi Zemanovi moc nechtělo. On v té době asi víc sázel na Piráty, Ivan Bartoš chodil jednu dobu k prezidentu Zemanovi docela často,“ upozornila Zlámalová.

Došlo i na kandidáta na ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského. Zlámalová zdůraznila, že Zeman bude tlačit na to, aby vláda Petra Fialy měla jasně proizraelský kurz a pokud toto Lipavský přislíbí, tak problém s jedním ministrem může zmizet. „Jan Lipavský není žádný propalestinský aktivista. ... Já si myslím, že prezident Zeman bude chtít nějakou otevřenou deklaraci o vztahu s Izraelem,“ prohlásila Zlámalová.

Holec připomínal, že Lipavský se Zemanem mohou vést také spory o vztah České republiky k Číně a k Rusku.

„Ono to může skončit různě, nakonec by Piráti mohli řešit další svoji potupu a mohli by navrhnout někoho jiného. Těch řešení je víc a ani jedno z nich není moc dobré. Pokud by to skončilo kompetenční žalobou, což je extrémní vyústění, tak i ta by trvala několik měsíců u Ústavního soudu. A ona je tady ještě jedna věc. Piráti v té vládě prostě nejsou potřeba. Ke sněmovní většině je ty zbylé čtyři strany nepotřebují. Ono by mohlo klidně dojít na jejich obětování, pokud by se to vyhrotilo. A vzhledem k tomu, co vidíme u Pirátů teď, že se začínají v podstatě rozkládat, v den, kdy šel za prezidentem Ivan Bartoš, tak rezignoval pirátský místopředseda, včera hlasitě odešel pražský zastupitel. To jsou všechno reakce na ten volební debakl a na koalici se Starosty, kteří už Piráty hodili přes palubu,“ zaznělo od Holce.

Tady Zlámalová s Holcem souhlasila a konstatovala, že Piráti opravdu prožívají vnitřní napětí a pokud by se nakonec rozhodli ve vládě nebýt, premiér Petr Fiala by jejich posty rozdělil mezi ostatní strany.

