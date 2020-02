Hollan ztrhal Milion chvilek kvůli Křečkovi. „Už mě to nebaví!“ A Minář se hned ozval. Blbé, padlo

Ve druhém kole tajné volby ombudsmana byl poslanci do této funkce zvolen Stanislav Křeček. Spolek Milion chvilek přitom již před volbou pohrozil, že pokud bude Křeček zvolen, tak „vyjdou do ulic“. To měl podle svých slov předpovědět ředitel Asociace nestátních organizací a někdejší brněnský radní za hnutí Žít Brno Matěj Hollan. Milionu chvilek vzkázal, že je jejich snaha zbytečná, jelikož jde o dva odlišné voličské tábory. „Nic z požadavků Milionu chvilek se nesplní, protože k tomu není důvod,“ napsal a dodává, že aktivita „chvilkařů“ je naopak kontraproduktivní. Na to se do diskuse zapojil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.

reklama

Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4639 lidí



Milionu chvilek vzkazuje slova, která asi nechtějí slyšet. Jejich snaha je prý zcela zbytečná, jelikož se odlišného voličského spektra nedotýká. „Už mě to nebaví. Jsou dvě několikasettisícové demonstrace a preferencemi všech politických stran to pohne jak? Nijak. Nic z požadavků Milionu chvilek se nesplní, protože k tomu není důvod. Jsou to pořád, bohužel, úplně odlišné voličské tábory. Nijak se to neovlivňuje,“ napsal aktivista.



Navíc přikládá, že snaha spolku může být i zcela kontraproduktivní. „Je zřejmé, že poslanci ANO nebudou asi zrovna fanoušky iniciativy Milionu chvilek. Jak asi, pokud chcete ovlivňovat volbu, pomůže, když tento spolek bude poslancům ANO hrozit další (stokrát menší) demonstrací? Utvrdí je to v jejich volbě a sežene se víc hlasů pro Křečka. Jinej dopad to mít nemůže,“ vysvětluje. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

A v souvislosti s tím přidal i porovnání s antikampaní proti kandidátům do Rady ČT: „Přijde mi, že část politického spektra úplně ztratila schopnost myslet politicky. Jaký asi dopad bude mít, když se jak na běžícím pásu budou vyrábět články proti Xaverovi Veselému a Haně Lipovské, kde se kritizují tito lidé, protože mají jiné názory na veřejnoprávní média. Jádrem těchto antikampaní je kulturní válka, vedená z pozice toho momentálně slabšího. Namísto pozitivního protežování jiných kandidátů se jen útočí na druhé kandidáty, a to jen hodnotově. Jaký asi bude výsledek? Že se tam ti kandidáti, které nejvíc nechceme, na truc dostanou. Většinu to utvrdí v jejich dříve slabém a ovlivnitelném názoru.“



Dodává však, že doufá, že Křeček zvolen nebude. Nemá však jít o jeho odlišné názory, ale o údajnou „prachmizernou“ orientaci Křečka v zákonech. „Rozumí asi své agendě nájemního bydlení a něčemu dalšímu, ale nerozumí ani zákonu o Veřejném ochránci práv, protože odmítá vykonávat část agendy, která je mu přitom zákonem svěřena. Nerozumí antidiskriminačnímu zákonu, nesouhlasí s různými právy, která by měl jako ombudsman hájit, a publikuje o nich stabilně právní nesmysly,“ naráží.



A závěrem znovu poukazuje, že „chřestění demonstracemi proti ANO, pokud chceme ovlivnit poslance ANO, je pouze a jenom kontraproduktivní“.







Vyjádřil se k tomu i předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. Hollanovi vzkázal, že to je „legitimní argumentace a zvenku logický pohled“ a tato rizika prý ve spolku zvažují. S nulovými výsledky demonstrací ovšem nesouhlasí, důkaz však nemá: „Nicméně co se týká efektu akcí Milionu chvilek, naše informace mluví jinak než Vaše spekulace. Z principu to ale nelze dokázat.“



Píše, že bychom se „možná divili, co všechno už by se změnilo, kdyby demonstrací – i těch pouze visících ve vzduchu – nebylo“.



„Váš příspěvek je plný frustrace z toho, v jak blbé situaci jsme. Chápu, je to pravda. Pokud tu nebude Milion chvilek, nebude to o nic lepší,“ vzkazuje Minář Hollanovi. A vysvětluje, čeho chtějí dosáhnout: „Hlasovací mašina ANO + SPD + KSČM nezmizí, ale bude mít v cestě o jednu překážku míň. A poslanci hnutí ANO nezačnou hlasovat lépe. Jejich hlasování totiž není určeno tím, co si přečtou, či nepřečtou v novinách.“

Spolek Milion chvilek pro demokracii Křečka na Facebooku přirovnal k Válkové: „To si z nás Andrej Babiš snad už opravdu dělá… legraci! Tak nejprve prezident Zeman navrhne na post ombudsmanky paní (Ur)Válkovou a pak se dozvíme, že poslanci hnutí ANO dostali od pana Faltýnka doporučení volit neméně hrozného Stanislava Křečka? Jako vážně?“ napsali zástupci Milionu chvilek na Facebooku. Podle chvilkařů by prý Křečkovo zvolení bylo popřením smyslu funkce ombsudsmana a symbolem „agrofertizace“ České republiky.



Válková měla na Křečkovu pozici původně kandidovat, navrhoval ji i prezident Zeman, později ale její nominaci stáhl, a to kvůli její dřívější spolupráci s prokurátorem Josefem Urválkem, který figuroval mimo jiné v politickém procesu s Miladou Horákovou nebo s Rudolfem Stránským. Místo ní tak prezident navrhl na funkci Křečka.







Stanislav Křeček před svým zvolením pro ParlamentníListy.cz spolku vzkázal, že jejich snaha postrádá racionální jádro. „Jejich názor, že jsem hrozný, samozřejmě respektuji, ale ombudsman nemá vůbec žádné výkonné pravomoci. Pokud jsou demonstrace v ulicích, pak proti tomu, kdo vykonává nějakou moc, ale to ombudsman není. Ten je pouze hlasem, který upozorňuje. Jestli chtějí demonstrovat jenom proti tomu, že někdo upozorňuje na porušování zákona, to už zcela ztrácí jakékoli racionální zdůvodnění a dostávají se do politické hry, které nerozumím,“ podotkl pro ParlamentníListy.cz doktor Křeček.



Z případných demonstrací by si podle svých slov nic nedělal. „Bral bych to stejně, jako to bere paní ministryně Benešová. Je to nepochopení věci a nemá to vůbec žádné racionální jádro. Myslím, že tímto prohlášením se ti chvilkaři dostávají mimo racionální politiku a mimo jakékoli rozumné zdůvodnění a občané to musejí vidět,“ má jasno. Psali jsme: No a co? Stanislav Křeček setřel Milion chvilek, které mu vyhrožují demonstrací. A něco přidal

Někteří sympatizanti spolku Milion chvilek na zvolení Křečka reagovali velmi pobouřeně. Padali tak i výzvy k demonstraci přímo před Poslaneckou sněmovnou, blokádám vládních budov či k „rozmlácení Čapího hnízda“. Psali jsme: Vztek kolem Křečka. Z útrob Milionu chvilek: Rozmlátit Čapí hnízdo? Místo demonstrací lidé navrhují těžký kalibr

Stanislav Křeček byl ombudsmanem zvolen ve druhém kole. Získal 91 hlasů z 88 potřebných. Druhý kandidát, Vít Alexander Schorm, získal pouze 53 hlasů. Volby se celkem zůčastnilo 175 poslanců. Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestiletý mandát příští týden, ta kandidaturu Křečka označila za „nešťastnou“.



Křeček byl mezi roky 1998 až 2013 poslancem za sociální demokraty. Mezi lety 2013 a 2019 byl zástupcem veřejného ochránce práv. Psali jsme: Vztek kolem Křečka. Z útrob Milionu chvilek: Rozmlátit Čapí hnízdo? Místo demonstrací lidé navrhují těžký kalibr Kalouskovi ruply nervy. Jsme v hajzlu! Už se bouří i novináři. Křeček ombudsmanem. 91 hlasů stačilo Lítý boj ve Sněmovně: Křeček je blízko. Ale... Mináři, to jste podělali? Kauza Křeček: Překvapivá vyjádření, která Milion chvilek nepotěší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.