Honem, než přijde Trump. Ekologům se narychlo rozdaly desítky milionů

Začátkem prosince 2024 se sociálními sítěmi začalo šířit video, na kterém zvláštní poradce pro implementaci z Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) Brent Efron přiznal, že agentura záměrně před dnem inaugurace Donalda Trumpa se snažila co nejrychleji udat miliardy dolarů. Peníze amerických daňových poplatníků tak byly ve spěchu přislíbené neziskovým organizacím. Záměrem bylo „dostat peníze co nejrychleji pryč, než přijdou (Trumpova administrativa)… Bylo to, jako bychom byli na Titaniku a házeli zlaté pruty z okraje.“

„Byla to pojistka proti Trumpově vítězství,“ uvedl pracovník EPA. „Rozdali jsme desítky miliard dolarů… pro věci týkající se změn klimatu,“ přiznal Brent Efron.

