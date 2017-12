Horáček navrhuje odpustit lidem penále z dluhů vůči státu. A jeho protikandidáti spustili...

Odpustit občanům penále za dluhy vůči státu a z pojistného navrhl podnikatel a textař Michal Horáček. Stát by se tak podle něj mělo příští rok, kdy se bude slavit 100 let od vzniku Československa. Souhlasí s ním lékař a aktivista Marek Hilšer, podle kterého takový krok může vyřešit řadu sociálních problémů a dát lidem novou šanci vrátit se do normálního života mimo šedou ekonomiku. „To se státu v konečném důsledku nepochybně vyplatí,“ poznamenal.