Hraba: Nutit lidem elektromobily, dát jim na ně peníze... To je inflace. To ne

reklama

Podle Hraby určitě není cestou ven z energetické krize Green Deal ve smyslu zákazu spalovacích motorů, nakazovat všem, co mají dělat, a platit to vytištěním nových peněz. „To se v Unii prosazovalo jako Green Deal. To znamená ohromné peníze zase nalít do ekonomiky. Protože nakázat lidem jezdit v elektromobilech, ale protože jsou drahé, tak jim na ně přispějeme – a přispějeme jim tak, že vytiskneme nové peníze, které vrhneme na trh, což způsobí opět jenom růst inflace… Tudy cesta podle mě nevede,“ upozorňuje.

Jako řešení vidí variantu, že by Česká republika měla nějakou paletu energetických zdrojů: „Jaderné elektrárny, dejme tomu přechodně nutně uhelné elektrárny – paliva, energie vyráběné z uhlí. Solární elektrárny třeba na veřejných budovách, nechť státní správa jede na soláry na státních budovách. Větrné elektrárny tam, kde dávají smysl… Tak si myslím, že tohle je cesta,“ dal za příklad.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Velmi kriticky se dívá na rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské komise, že v roce 2035 skončíme s prodejem aut na spalovací motory: „Já si myslím, že je to nesmysl. Žádná technologie se neprosadila tak, že by se zakázala její předchůdkyně. Tohle je ideologie, která naprosto bortí jakoukoli racionalitu,“ uvádí politik.

Ovšem zde se může ukázat jako velký problém snaha zrušit právo veta, jednotlivé státy by při rozhodování EU neměly samostatné slovo a v takovém případě by se mohlo snadno odhlasovat například zrušení jádra jako možného energetického zdroje, a tedy třeba odstavení Temelína a Dukovan.

Ideologie centra EU podle senátora začíná vítězit nad racionalitou. „Myslím, že racionalita se začíná vytrácet, že tam skutečně vítězí ideologie. A možná ani ne ideologie, kterou tam nosí jednotlivé členské státy, ale ideologie centra, které začíná jednat samostatně a prosazovat se, vytvářet si nějakou silnější roli na úkor racionality. A myslím si, že nápady jako třeba přehlasovávání jednotlivých členských států, pokud nesouhlasí, to je cesta do unijních pekel,“ sdílí svůj názor Hraba.

Jako senátor hnutí STAN byl dotazován na to, zda podle něj kauza Dozimetr negativně ovlivní jeho budoucnost: „Konec STAN kauza jako taková znamenat nebude, protože to je kauza byť možná desítek lidí, ale pořád je to omezené množství. A ve STAN jsou dva tisíce a nějaké stovky členů a příznivců, kteří jsou v rámci STAN organizováni.

Takže co se týká STAN jako takového, to podle mě jeho konec znamenat nebude, ale nutně dojde v rámci obměny k nějakému ideovému souboji. A tam si myslím, že to určitý vývoj nabrat může. Pokud z toho bude přimknutí až k levicovému proudu, tak to bude znamenat možná rozčarování lidí z venkova, kteří svět takhle prostě nevidí,“ věří Hraba, že se jednalo o ojedinělý exces. Jeho další působení ve STAN bude prý záviset na výsledku celostátního sněmu.

Psali jsme: Je tu boj o poslední zbytky naší suverenity! Bobošíková sleduje, co víří kolem Fialy. V Bruselu i doma Ivo Strejček: Právo veta braňme, ale nesmysly, jako očkování na věčné časy i dětského ombudsmana, odmítněme Vydržte 2-3 měsíce! Pak Putin prohraje, píše Navalného spolupracovník Podařilo se nám výrazně posílit energetickou bezpečnost, věří Síkela. Popíše detaily



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama