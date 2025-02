Hranice z roku 2014? Kdepak. Americký ministr nakrkl místní fandy Ukrajiny

Hegseth vyloučil, že by USA vyslaly na Ukrajinu své vojáky. Jiné státy by tak však mohly učinit, ovšem v případě napadení by se na ně nevztahoval článek 5, na jehož základě smluvní strany Severoatlantické smlouvy považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.

Trump je nechutný

Slova amerického ministra vyvolala vlnu reakcí na sociálních sítích. „Ministr obrany USA Pete Hegseth (R - MAGA) prohlásil, že USA nevěří, že se Ukrajina může stát členem NATO. Také podle něj není realistické, že by snad Ukrajina získala zpět území, které jí stepní Hitler nechal ukrást,“ napsal na síti X novinář Vláďa Foltán.

Ministr obrany USA Pete Hegseth (R - MAGA) prohlásil, že USA nevěří, že se Ukrajina může stát členem NATO.



Také podle něj není realistické, že by snad Ukrajina získala zpět území, které jí stepní Hitler nechal ukrást.



Vyhrožovat spojencům by partě kolempic.twitter.com/nGJrR8420k — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) February 12, 2025

Dále uvedl, že vyhrožovat spojencům by partě kolem Donalda Trumpa šlo, když se ale mají postavit opravdovému nepříteli, i kdyby jen rétoricky, jsou pokálení až za ušima. „Proč? Na to si každý může zkusit odpovědět sám. Alkoholik a sexuální násilník Hegseth zatím nepřekvapil vůbec ničím. Top lidi, nejlepší z nejlepších, viď, Donalde,“ oslovil český novinář amerického prezidenta a dodal: „Stepní Hitler tady dostává přesně to, co od zahájení invaze opakoval. To, kam se rozhodl Trump USA nasměrovat, je každým dnem víc nechutný.“

Stepní Hitler tady dostává přesně to, co od zahájení invaze opakoval.



To, kam se rozhodl Trump USA nasměrovat, je každým dnem víc nechutný. — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) February 12, 2025

Gratuluju, podpořili jste někoho, kdo Ukrajinu předhodil Rusku

Skaut a politický geograf Kryštof Eckhardt ironicky pogratuloval vládní ODS a jmenovitě i Alexandru Vondrovi. „Podpořili jste někoho, kdo Ukrajinu předhodil Rusku. Územní ztráty = podkopání snah prezidenta Zelenského a vzkaz Putinovi ‚my ti nakonec ustoupíme‘. Ale hlavně že vládne konzervativec, který diskriminuje (duhová vlaječka) lidi, že? To je důležitější, že?“

Gratuluju @ODScz a @AlexandrVondra, podpořili jste někoho, kdo Ukrajinu předhodil Rusku. Územní ztráty = podkopání snah prezidenta Zelenskeho a vzkaz Putinovi "my ti nakonec ustoupíme". Ale hlavně, že vládne konzervativec, který diskriminuje ???‍?? lidi, že? To je důležitější, že? https://t.co/sYuOMbrpMN — Kryštof Eckhardt???‍?????????? (@EckhardtKrystof) February 12, 2025

Překvapení není namístě

Opatrnější v hodnocení situace zůstává Jan Kofroň z Univerzity Karlovy: „Překvapení není namístě, Trump s tímto šel do voleb. Netuším, jak mohl někdo čekat něco lepšího. Než se ale rozhořčíte, je fér dodat, že pod Bidenem/Harrisovou by se to neříkalo takto natvrdo, ale reálná politika by byla velmi podobná.“

Hegseth (US DoD):

1. Ukrajina mimo NATO

2. Hranice z 1991 nerealistická

3. Případné mírové síly na Ukrajině bez vojáků USA, v případě účasti sil států NATO se na tyto nebude vztahovat č. 5

---

Překvapení není na místě, Trump s tímto šel do voleb. Netuším, jak mohl někdo čekat… https://t.co/J3I5Ffv1nq — Jan Kofroň (@Kofronjan) February 12, 2025

Pohádky premiéra Fialy se hroutí

Politický komentátor Petr Holec připomněl slova ministra obrany USA na zasedání kontaktní skupiny pro Ukrajinu v sídle NATO v Bruselu: „Stejně jako vy chceme suverénní a prosperující Ukrajinu. Ale musíme začít tím, že si uvědomíme, že návrat k ukrajinským hranicím před rokem 2014 je nerealistický záměr. Snaha o tento iluzorní cíl jen prodlouží válku a způsobí další utrpení.“

A dodal vlastní komentář, v němž českého ministra zahraničních věcí Jana Lipavského označil za „knedlíka“, který by měl americkému kolegovi „hned předat svoje Kremelské pohádky“. A „vládní cenzor“ Otakar Foltýn „by měl se svou diverzní skupinou Dron vyrazit ho zatknout za kolaborantství“. A posteskl si: „Tak se nám ty ulhaný pohádky premiéra Petra Fialy pěkně hroutí.“

“Stejně jako vy chceme suverénní a prosperující Ukrajinu. Ale musíme začít tím, že si uvědomíme, že návrat k ukrajinským hranicím před rokem 2014 je nerealistický záměr. Snaha o tento iluzorní cíl jen prodlouží válku a způsobí další utrpení,“ ministr obrany USA Hegseth na… — PetrHolec (@PetrHolec) February 12, 2025

Jinak se to už nevyvine

A aktivista Tomasz Peszyński, jenž na svém facebookovém profilu ujišťuje, že stojí za Ukrajinou, napsal:

„Americký ministr obrany:

1. Ukrajina v hranicích z roku 2014 není reálná.

2. USA odmítají Ukrajinu v NATO.

3. USA nedají Ukrajině záruky v podobě vyslání americké armády v případě dalšího útoku Ruska.

A prosím nepište mi ‚uvidíme‘, ‚možná to bude jinak‘, ‚počkáme, jak se to vyvine‘, protože je to nesmysl. Jinak se to už nevyvine a všichni to vědí. Všichni vědí, že tyhlety USA najednou Ukrajině slíbí něco, co teď slíbit odmítají.

A ještě něco. ‚Já vám to říkal.‘“

Psali jsme: Hegseth ministrem obrany USA. Bude se řešit i Tchaj-wan, jde o čas „Zničí Spojené státy.“ Historik Snyder naříká nad tím, co prý Trump chystá Vůbec neví, jak na tom Rusko je. Problém s USA, republikány a novým ministrem „Co je to k*rva za chlapa?“ Trump převezl vojáky i novináře