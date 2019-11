Hrdinky do potemnělé doby: K výročí listopadu 1989 vychází kniha rozhovorů s Martou Kubišovou a Kamilou Moučkovou

Dvojice publicistů Vlastimil Ježek a Zdeněk Tichý v prostoru pražského Obecního domu pokřtila knihu rozhovorů vedených s dvojicí výrazných dam českého veřejného a kulturního života: zpěvačkou Martou Kubišovou a televizní hlasatelkou Kamilou Moučkovou. Obě ženy za minulého režimu spojoval podobný osud: z politických důvodů se nemohly věnovat svému povolání. Publikace Je to marný, Je to marný, Je to marný vychází v nakladatelství Olympia k 30. výročí listopadu 1989.

Kromě lidského hlediska byla změna režimu pro obě ženy významná i z hlediska jejich kariéry. Vrátila je totiž v případě Kubišové na pódia i televizní obrazovky v případě hlasatelky Moučkové. Publikaci Je to marný, Je to marný, Je to marný ve francouzské restauraci pražského Obecního domu pokřtili dokumentaristka Olga Sommerová a ředitel České televize Petr Dvořák.

V úvodu ocenil jeden z autorů knihy, publicista a někdejší ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, že dokumentaristka Olga Sommerová na křest i přes svou vytíženost přišla. „Vytrhnout paní režisérku ze střižny, když dělá na dokumentu, je skoro nemožné,“ uvedl. „To, že je tu s námi, je věc naprosto úžasná,“ dodal.

Fotogalerie: - Je to marný, je to marný, je to marný

Sommerová následně krátce promluvila. „Já si přeju, aby tyto dvě statečné ženy, jejich osudy a jejich jména zářily do této potemnělé doby a ještě dál a ještě dál a aby tady zůstaly a v paměti jejich životy, jejich hrdinství a to, jak jsou to krásné, hodné a dobré ženy,“ sdělila ve svém proslovu Sommerová. „Děkuji jim za celou naši vlast,“ uvedla. „Přání režisérky Sommerové dobře korespondovalo s titulem Je to marný, je to marný, Je to marný,“ zavtipkoval Ježek.

Následně se slova zhostil další mediální profesionál, generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Já když jsem přemýšlel, co tady inteligentního říct, tak přesně mě napadla tahle věta: je to marný, je to marný, je to marný,“ sdělil Dvořák. „A že nikdy neřeknu nic lepšího, než řekly svým životem a svojí tvorbou tyhle dvě dámy. Ony prý nemají rády, když se říká, že jsou legendy. Ale ony nejsou jen legendy, ony jsou ikony, ikony těch oborů, ve kterých vynikly,“ vyjádřil dvojici dam úctu. „Já jsem strašně rád, že se s nimi budu potkávat nejenom na tom dnešním křtu, ale i při řadě jiných příležitostí, a je to pro mne vždycky hrozně příjemná záležitost a je to pro mne pohlazení, tak si to užijte taky,“ dodal Dvořák. „Tak ať se prodává dobře, ať se líbí ta kniha. To by bylo prima,“ sdělila závěrem křtu Moučková.

