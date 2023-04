Hřebíky do rakve. Zatlouká je Fiala. Z ODS zní brblání

Hřebíky do rakve české ekonomiky. Podle některých členů ODS je pomyslně zatlouká osobně premiér Petr Fiala a někteří další členové vlády. ParlamentníListy.cz se zajímaly o názory v největší vládní straně v době, kdy ministr financí Zbyněk Stanjura (též ODS) plánuje navyšování celé škály daní. „Voliči se nám vysmějí a opět nás pošlou do kytek,“ uvedl doslova jeden z občanských demokratů.

Posledních několik týdnů unikají do médií vládní návrhy na ekonomická opatření, která by vyvolala další zdražování a snížila by životní úroveň občanů. Jde především o zvažované navýšení DPH, které by dle mnohých ekonomů vedlo ke zvýšení inflace. Česko se přitom už více než rok potýká s nebývale vysokou mírou inflace, která v březnu 2023 činila 15 %. Vedlo to k růstu cen prakticky všeho, s tím, že část obchodníků situace využila a vyšponovala ceny ještě výš.

„Zrušení nejnižší sazby DPH, které navrhuje Ministerstvo financí, v souhrnu představuje zvýšení daňové zátěže lidí, zvýšení inflační zátěže lidí. Vláda přitom říkala, že daně zvyšovat nebude; posléze, že nebude zvyšovat celkovou daňovou zátěž. A také říkala, že ví, jak si s inflací poradit a zkrotit ji,“ poznamenává na svém twitteru ekonom Lukáš Kovanda.

Ministerstvo financí tvrdí, že státu přinesou navržené změny DPH příjmy ve výši zhruba 24 miliard korun. Naproti tomu opozice namítá a nechápavě kroutí hlavou, že kabinet se dobrovolně připravil o příjmy kolem 15 miliard ročně kvůli zrušení elektronické evidence tržeb (EET).

Do toho přišly úvahy, že vedle navýšení DPH by mohlo dojít též ke zvýšení daně z příjmů fyzických osob a ke zvýšení odvodů živnostníků. ODS je přitom historicky známa jako strana, která vždy hájila zájmy živnostníků a zuby nehty se bránila jakémukoli navyšování jejich nákladů.

Současná situace proto nikoli překvapivě zvedá ze židle mnohé členy Občanské demokratické strany, kteří si krom toho delší čas stěžují na to, že vláda po vedením jejich stranického šéfa Petra Fialy se chová tragicky a že vedení partaje nezajímá, co si členská základna ODS myslí.

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s několika občanskými demokraty z různých koutů republiky, kteří se podělili o své rozhořčení.

„Před časem jsme se bavili o tom, že vláda a pan premiér řeší vlastně pouze Ukrajinu a že domácí české věci je absolutně nezajímají. Dnešek to jenom potvrzuje. Tento nezájem vyvolal dnešní krizi a vláda se jakoby najednou probírá a tvrdí, že chce řešit ekonomickou kondici státu, že se musí šetřit, že takhle to dál nejde atd. Nikdo nepochybuje o tom, že státní rozpočet není v dobrém stavu, ale fakt ať už prosím přestanou svalovat vinu na předchozí vládu. Ta řešila covid, přesto, že asi ne zrovna dobře, ale řešila. Naši hoši ve sněmovních lavicích jen kritizovali,“ míní dlouholetý člen ODS ze západu Čech.

Podle dalšího z občanských demokratů, tentokrát z Pardubického kraje, jde současný stav plně za vládou předsedy ODS Petra Fialy. „Chtěl si hrát na světového lídra – a jediným výsledkem této jeho hry během předsednictví EU je zrušení spalovacích motorů, otazníky nad zavedením likvidační emisní normy EURO7 a další hřebíky do rakve české ekonomiky. Ty hřebíky zatlouká právě vláda a pan předseda. Mrzí mě, že to tak musím říct, ale je to tak. Nezajímá mě, že mnohé věci jdou za konkrétními ministry z jiných stran. Fiala jako premiér má primární zodpovědnost. Na prvním místě za stát a za občany, a na dalším místě za ODS. S takovým přístupem se nám voliči vysmějí a pošlou nás do kytek. Začínám cítit déjà vu. Doufám jen, až nám preference spadnou pod 10 %, nevytáhnou naši drazí kolegové z klobouku dalšího profesora teoretika, co bude vysílat signály, ale někoho, kdo bude umět řídit stát,“ konstatuje rozezleně odéesák.

Naše redakce hovořila i s několika dalšími, více či méně významnými členy největší vládní strany, a jejich názory se víceméně shodovaly s výše citovanými kolegy. Tito občanští demokraté si stěžují nejen na to, že premiér a většina ministrů za ODS je ve Strakově akademii „odříznutá od reality“, ale též na údajný nezájem o názor řadových členů strany.

V mapování názorů uvnitř vládních stran bude naše redakce pokračovat.

