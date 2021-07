Hrozba prolitím krve: Piráti teď znechutili všechny. I Piráta. To tu ještě nebylo

Piráti se včera stali terčem výsměchu, když na sociálních sítích zveřejnili fotku poslance Michálka, který lasem chytá korupčníka s taškou peněz ze hry Dostihy a sázky. „Paralympiáda politického marketingu,“ ozvalo se spolu s obviněním z diletantismu. Jeden Pirát dokonce prozradil, že se raději od kampaně distancoval, protože je to „kolaps v přímém přenosu“. Ale ne všichni se smáli. Miroslav Kalousek varoval, že dnes je to laso, příště může být na obrázku gilotina.

Provazy se v politických kampaních zřejmě nevyplácejí. Když se na nich houpali Petr Fiala, Markéta Adamová Pekarová a Marian Jurečka, předsedové koalice SPOLU, dostalo se jim výsměchu. Nyní provazy v kampani použili Piráti a výsledky jsou dost podobné.

Jádrem sdělení zřejmě mělo být, že Piráti zatočí s korupcí. „V našem programu jsme připravili plán, jak s největšími korupčními kauzami zatočit do 18 měsíců. Nejenže takový postup ušetří státnímu rozpočtu miliardy, zároveň ale vrátí lidem důvěru v právní stát a spravedlnost,“ tvrdí Piráti.

Ovšem místo toho, co Piráti napsali, si lidé začali všímat obrázku, který jejich sdělení doprovázel.

A později zmizel, ale ne předtím, než si ho řada lidí uložila. Na něm neznámý mladý muž v obleku utíká s brašnou, zatímco za ním stojí s lasem a nečitelným výrazem poslanec Jakub Michálek v džínách a košili. Z brašny uprchlíka se sypou bankovky z populární deskové hry Dostihy a sázky.

„Máme dost nekonečných korupčních kauz. Po volbách s nimi zatočíme,“ slibují Piráti a Starostové na volebním plakátu.

Předvolební kampaň Pirátské strany

Výsměch přišel hned z několika stran, jak od politiků, tak od marketérů. „Už dost, prosím,“ žadonil marketér Ivo Půr. Marketér a moderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa Michálka s lasem dokonce nazval „paralympiádou politického marketingu“. „Já už, vole, nevim,“ přidal se youtuber Bratříček, který k Michálkovi s lasem přiřadil i europoslance Peksu před duhovou vlajku. A spekuloval, že se Piráti touto kampaní vyřadí sami a nikdo jim nebude muset pomáhat.

Tak tohle už je paralympiáda politického marketingu... pic.twitter.com/dS0YC1UCt2 — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) July 5, 2021

To je nějaká taktika “vymemuj se sám”. Začínám mít pocit, že jsou o krok přede mnou. — Ondřej Tesárek (@bratricek) July 5, 2021

„Nešlo by prostě do konce kampaně postovat už jenom ten černej kruh a černý kolo? Tohle bolí úplně fyzicky,“ rýpl si pedagog a sociolog Jan Sládek. Přidal se i ekonom Pavel Kohout s ironickou reakcí: „Diletantismus této fotomontáže bodá do očí. Ale je skvělé, kolik už máme protikorupčních stran či hnutí: ANO, Piráti, Přísaha... Kdepak, korupčníci to mají spočítané.“

Nešlo by prostě do konce kampaně postovat už jenom ten černej kruh a černý kolo?



Tohle bolí úplně fyzicky. pic.twitter.com/GUdFTKjkBV — Jan Sládek (@jansladek) July 5, 2021

Diletantismus této fotomontáže bodá do očí. Ale je skvělé, kolik už máme protikorupčních stran či hnutí: ANO, Piráti, Přísaha...



Kdepak, korupčníci to mají spočítané. — Pavel Kohout (@KohoutPavel) July 5, 2021

Ani politici nezůstávali pozadu a s parodiemi se roztrhl pytel. Člen TOP 09 Jan Mikeš už prohlásil, že Michálek s lasem vyráží chytit cenu za nejdivnější marketing léta 2021 a doplnil obrázek. „Ahoj, já jsem ministr spravedlnosti a lano dělá *vrh, vrh*,“ parodoval Michálka fanoušek koalice SPOLU Jan Slezák.

Jakub Michálek vyrážející chytit cenu za nejdivnější marketing léta 2021. Gifováno, 2021 pic.twitter.com/3pLBiHXL44 — Jan Mikeš (@SprymarMiksa) July 5, 2021

Ahoj, já jsem ministr spravedlnosti a lano dělá *vrh, vrh* pic.twitter.com/RfMgvlndd1 — Jan Slezák (@JanSlezk5) July 5, 2021

Na internetu už vznikla podařenější, kreslená verze, s Michálkem, Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, která Piráty vyzývá: „Máme dost vašich neskutečně blbých převolebních materiálů, udělejte s tím něco.“

Úroveň kampaně už dokonce jednoho Piráta rozesmutnila. „Už při zahájení hlavní kampaně Pirátů jsem měl potřebu se od ní distancovat. To jsem nemohl tušit, co všechno bude následovat. Ten kolaps v přímém přenosu je v něčem fascinující, jen je mi líto spousty skvělých Pirátů a Pirátek, co jsou v tom nevinně,“ litoval Dalibor Záhora.

Už při zahájení hlavní kampaně Pirátů jsem měl potřebu se od ní distancovat. To jsem nemohl tušit, co všechno bude následovat. Ten kolaps v přímém přenosu je v něčem fascinující, jen je mi líto spousty skvělých Pirátů a Pirátek, co jsou v tom nevinně. ??‍??https://t.co/qKdsHfM8oy — Dalibor Záhora ??‍?? ovk.pirati.cz ??‍?? (@daliborzz) July 5, 2021

Někteří měli dokonce problémy uvěřit, že obrázek skutečně pochází od Pirátů. „Nevylučuji, že jsem se zas nechal napálit a je to zas jen nějaký hoaxoshop a ne ofiko kampaň. Já už mám fakt problémy to od sebe odlišit,“ mínil Jan Palička z Info.cz, který ještě podotkl, že Pirátům post šerifa v ČR zabral Robert Šlachta.

„Ten Pirát Michálek je urputný jako soudruh Urválek anebo je to fake z dílny agenta Bureše? V tomto pološíleném světě už totiž člověk neví…“ vyjadřoval se podobně bývalý pracovník ČT a jedna z tváří televizní krize, Adam Komers.

Asi chtěli být šerifové, ale to už měl zabraný Šlachta. Vězeňský autobus tentokrát zůstane raději zaparkován, tak si musíme vystačit s lasem. Nevylučuji, že jsem se zas nechal napálit a je to zas jen nějaký hoaxoshop a ne ofiko kampaň. Já už mám fakt problémy to od sebe odlišit. pic.twitter.com/MpA5HMQ9FO — Honza Palička (@HonzaPalicka) July 5, 2021

Ten pirát Michálek je urputný jako soudruh Urválek anebo je to fake z dílny agenta Bureše? V tomto pološíleném světě už totiž člověk neví… ?? pic.twitter.com/A0Ao7s4Qho — Adam Komers (@komersadam) July 5, 2021

Nicméně u některých Michálek točící lasem nevzbudil pobavení, ale obavy. „A po lukostřílu přichází na řadu laso. Myslím, že Piráti ještě zdaleka neukázali všechno, čeho jsou schopni, kluci ušatý,“ odtušila poslankyně ANO Marcela Melková.

„A Vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná ‚protikorupční rétorika‘, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i gilotina... Body to jistě přináší. O to větší zklamání později,“ soudí bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Pirátská reklama s Jakubem Michálkem a lasem je sice úsměvná, ale také poměrně znepokojivá. Není to zdaleka první věc, která ukazuje, že Piráti mají problém se současným pojetím spravedlnosti. A jejich volební program uklidnění rozhodně nenabízí,“ říká šéfredaktor Info.cz Michal Půr.

A lapidárně shrnul své myšlenky bývalý marketér Miloš Růžička: „Tenhle psychopatický mládenec s nekonečnou touhou po moci, propíraný vlastními straníky za šikanu a bossing, jenž si chodí prohlížet kancelář Benešové, nabízí jí poradcování a nemá problém s vojenským prokurátorem na NSZ...Tak ten by se ministrem spravedlnosti stát neměl!“

A po lukostřílu přichází na řadu laso. Myslím, že Piráti ještě zdaleka neukázali všechno, čeho jsou schopni, kluci ušatý. pic.twitter.com/tVLscIWMEL — Marcela Melková (@MarcelaMelkova) July 6, 2021

A Vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná „protikorupční rétorika“, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i guillotina...Body to jistě přináší. O to větší zklamání později. pic.twitter.com/TtXYS63VHY — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 5, 2021

Pirátská reklama s Jakubem Michálkem a lasem je sice úsměvná, ale také poměrně znepokojivá. Není to zdaleka první věc, která ukazuje, že Piráti mají problém se současným pojetím spravedlnosti. A jejich volební program uklidnění rozhodně nenabízí. https://t.co/HCK6lLp2xP — Michal Půr (@michalpur) July 6, 2021

Tenhle psychopatický mládenec s nekonečnou touhou po moci, propíraný vlastními straníky za šikanu a bossing, jenž si chodí prohlížet kancelář Benešové, nabízí jí poradcování a nemá problém s vojenským prokurátorem na NSZ...



...tak ten by se ministrem spravedlnosti stát neměl! https://t.co/PbnWjVRTaQ — Miloš Růžička (@milos_ruzicka) July 6, 2021

