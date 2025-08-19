Hrozba z Ruska? Vláda tomu sama nevěří, rozebrala Šichtařová

SPD po volbách nebude spolupracovat s hnutím Stačilo!. Možnou spolupráci s uskupením, pod nímž kandidují komunisté či sociální demokraté, odmítla ve vysílání CNN Prima NEWS lídryně kandidátky SPD v Praze Markéta Šichtařová (Svobodní). Smysl podle ní by nedávala ani účast na „loutkové vládě“ Bruselu.

Šichtařová se proti hnutí Stačilo! rázně vymezila v pořadu K věci CNN Prima NEWS a zmínila, že si takovou spolupráci „opravdu neumí představit“. „Fungovat podle hesla ‚nepřítel mého nepřítele je mým přítelem‘ – to nefunguje,“ odvětila na otázku, zdali by SPD a Stačilo! nemohla spojit snaha o nepokračování kabinetu Petra Fialy (ODS). 

Sama by prý odmítla také možné působení v nové vládě, pokud by ze své pozice nedokázala nic změnit, a to má platit i pro spolupráci SPD v novém kabinetu. Do vlády se uskupení podle ní nehrne „za každou cenu“. 

Hnutí má být podle ekonomky hrází proti „nesmyslům, které k nám přicházejí v podobě zdražování energií, potravin a bydlení“, a pokud by hrozilo, že příští kabinet bude přebírat progresivismus a regulace spojené s Green Dealem z Bruselu, SPD by raději byla něčemu takovému v opozici.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • mimo zastupitelskou funkci
„Pokud by kabinet měl být jen nějakou loutkovou vládou, tak vůbec nemá smysl, aby toho SPD byla součástí,“ řekla Šichtařová.

Otevřené dveře ke spolupráci strana ponechává komukoli, kdo bude chtít hájit podobný program. „Jsme schopni se bavit s kýmkoliv, kdo má podobné postoje,“ komentovala, zda by SPD případně šla do vlády s hnutím ANO. 

Straně má být blízký rovněž ekonomický program Motoristů sobě, avšak u nich si Šichtařová není jista, že dokážou překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. „Jejich program je s tím naším, zejména v ekonomických oblastech, poměrně kompatibilní, takže v tomto případě se fantazii meze nekladou. Důležité ale je, abychom prosadili to, co chceme,“ zmínila ekonomka, že pokud by Motoristé u voleb uspěli, neměla by problém s nimi následně hovořit o spolupráci.

Otázku vládního působení SPD může pak podle ekonomky také ovlivnit prezident Petr Pavel, jenž tvrdí, že nejmenoval vládu, v níž by byl někdo, kdo nepovažuje české členství v NATO a EU za důležité. „Ono se to tím možná rozsekne samo,“ poznamenala. 

Šichtařová rovněž v pořadu jmenovala, že za důležité považuje uzpůsobit veřejné finance na základě toho, co si můžeme dovolit zafinancovat. Stanoveny by podle ekonomky měly být priority, kam zdroje státu půjdou, a začít by se mělo škrtáním výdajů například na přerozdělování či politické neziskovky, dotace a politické účely. „Potom bychom viděli, kolik peněz nám zbylo, a podle priorit bychom je rozdělovali,“ shrnula, jak by chtěla změnit český rozpočet. 

Pochybuje také nad tím, že vláda skutečně míní hrozby, že nás Rusko napadne, vážně, jinak by podle ní nakupovala úplně jiný typ zbraní než v současnosti a připravovala se na přímý střet. „Já u těch výdajů na zbrojení prostě nevěřím, že jsou myšleny skutečně autenticky,“ zaznělo.

Ševčík: Nedej bože, aby z nás byla další provincie Ukrajiny
Hrozí nevratné podvody a manipulace. Okamurův odborník provedl důkladnou analýzu korespondenční volby
Okamura o EU, Fialovi a Rakušanovi: Nejen že nás nebrání. Oni to podporují
„Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

 

https://cnn.iprima.cz/spd-je-hraz-proti-nesmyslum-rekla-sichtarova-loutkou-ve-vlade-nebudeme-chci-neco-zmenit-483277

autor: Radek Kotas

