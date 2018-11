Hutko, to čumíš?! Pitomci vymaštěný. Jarek Nohavica se dočkal zastání, ale i Jana Rejžka v ČT

„První je před několika dny docela trefená montáž. Druhá je už nedostižná a ošklivě potrefená dnešní skutečnost,“ poznamenal k následujícím dvěma obrázkům písničkář Jaroslav Hutka.

„Já vím, že je montáž, někdo už to udělal před pár dny a já jsem s tím jen čekal, až se to fakt stane. Tady je originál ze dneška, takže ta montáž platí. Pro mne je to fakt dobrej vtip,“ dodal pak v komentářích Hutka.

Svůj názor vyjádřil také mediální lektor a marketér Vadim Petrov. „Nohavica má za sebou slušnou škalu tak odpornych činu, že mne jeho umělecké schopnosti nikterak nezajímají. Zase tak oslňující nejsou...“ píše někdo na fcb. V 80. letech Nohavica a Zuzana Talpova, kterou jsem na kytaru doprovázel jsme po republice hrali skvělé překlady Milana Dvořáka písni Okudzavy a Vysokého. Občas jsme se na jevisti sešli. Češi nás zakazovali, Sověti vyznamenavali. Pritom Vysocky tam i tady byl zakázaný... fakt jsem se nasral. Svět neni černobílý. Hlupáci, kteří to takhle komentují. Oteviraji si hubu, až když mají jistotu, že se jim nic nestane. Srabi,“ poznamenal Petrov, jehož otec, hudební skladatel Vadim Petrov, byl před týdnem vyznamenán prezidentem Milošem Zemanem.

„Doufám, že máme hodně papírových bot pro zhrzené a čerstvě zatrpklé bývalky a bývalaky fanouškovského stavu Jarka Nohavici!“ dodává pak ke svému videu herec Michal Gulyáš. V něm se pochlubil oceněním, které získal on sám.

Anketa Vadí vám, že Jarek Nohavica osobně přijal medaili od Putina? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 6371 lidí

„To je taková legrace, ta dnešní doba a kolik pitomců, úplně vymaštěnejch, kteří si o sobě myslí, že mají právo soudit něco, o čem vlastně nemají naprosto žádnou představu,“ poznamenal ke kritikům Nohavici, již tvrdí, že jej nebudou poslouchat.

Vyznamenání pro Jarka Nohavicu se věnoval také pořad 168 hodin veřejnoprávní České televize. „On slouží, řečeno leninským termínem, jako užitečný idiot,“ poznamenal k Nohavicovi hudební kritik Jan Rejžek. Když se Nohavici chtěl zeptat redaktor Jan Novák, jak vlastně celé ocenění vnímá a jak se staví ke kritice, dočkal se psané zprávy.

„Pane Nováku, existuje skvělý dokument Jarek v Moskvě. Ten by se v programu ČT po mém ocenění vyjímal líp než nějaké kecy. Jarek Nohavica.“

„Puškinova medaile je cena, kterou používá Ruská federace dlouhodobě jako zviditelnění, jako určitou formu mezinárodního Public Relation. Jako nástroj k prosazování svojí zahraniční politiky. A hlavně jako součást, autentickou součást hybridní války a propagandy,“ poznamenala pak k Puškinově ceně autorka knihy Průmysl lži Alexandra Alvarová.

„On ví velice dobře, od koho tu cenu dostává. Ale on, já mám pocit, že on je nějak zablokovanej. On prostě toho Putina vidí opravdu jinak než my. Jo? A argumenty, jo, že má na rukou krev. A tak řekne, ale, já to tak nevidím. Já to vidím jinak,“ dodal autor právě zmiňového dokumentu Jarek v Moskvě Jiří Vondrák.

