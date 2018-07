Integrace Arabů a Turků? Německo se prý nedokázalo postarat ani o vlastní lidi

21.07.2018 19:26

Matematik Marian Kechlibar má za to, že to, co se dnes děje v Německu, může být pro nás Čechy velmi poučné. Na jednom konkrétním příkladě zmíněném v textu pro server Zdroj.cz Kechlibar ukázal, jak troskotají pokusy o integraci uprchlíků a jak některým regionům nepomáhají ani štědré dotace.