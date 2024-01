Izrael a Gaza: Na Bidena řvali. Pravda o mrtvých dětech

reklama

Saúdové už se obrátili na amerického prezidenta Bidena a požádali ho, aby se razantněji vložil do války v Gaze a napomohl tomu, že Izraelci přestanou útočit a v Gaze postupně nastane mír. Biden podle agentury Reuters prozradil, že s Izraelci tiše, ale vytrvale spolupracuje na tom, aby se izraelská armáda postupně stáhla z Pásma Gazy. Před kostelem v Charlestonu v Jižní Karolíně musel prezident čelit davu, který skandoval „příměří okamžitě, příměří okamžitě“.

Izraelská armáda oznámila, že postupně mění charakter operace v Gaze. Úder v Deir Al-Balah prý zabil přes noc 18 lidí a čtyři v pondělí, zatímco zdravotničtí představitelé v enklávě řízené Hamásem tvrdí, že přes noc bylo zabito 247 lidí. Podle palestinského ministerstva zahraničí v důsledku izraelských útoků zemřelo přes 23 tisíc lidí.

„V pondělí ale žádný oddech nenastal. Izraelské síly bombardovaly východní část města Chán Júnis na jihu a centrální část Pásma Gazy,“ uvedla k tomu agentura Reuters.

Válka se podle všeho šíří i za hranice Gazy, Izraelci prý na jihu Libanonu usmrtili vrchního velitele Hizballáhu.

„Byl by to také druhý velký atentát na libanonské půdě za méně než týden, po zabití zástupce náčelníka generálního štábu Hamásu Saleha al-Arouriho, vysokého představitele Hamásu, při stávce minulé úterý v Bejrútu. V reakci na tento úder Hizballáh v sobotu vypálil desítky raket a významně poškodil důležitou součást protivzdušné obrany IDF (ozbrojených sil Státu Izraele) na severu,“ napsal k incidentu server izraelského listu Jerusalem Post.

Vláda premiéra Benjamina Netanjahua tvrdí, že ve válce s Hamásem nebojuje o nic menšího, než o své přežití. Izraelci také připomínají, že teroristé z palestinského hnutí Hamásu povraždili 7. října na území Izraele 1200 lidí. Na 240 dalších unesli a momentálně stále drží přes 100 rukojmích.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že řekne izraelským představitelům na jejich setkáních, že musejí udělat více, aby zabránili civilním obětem v Gaze. Řekl také, že musí umožnit palestinským civilistům vrátit se domů.

BBC upozornila, že „oficiální linie izraelské vlády zní, že obyvatelé Gazy se nakonec budou moci vrátit do svých domovů, i když zatím nenaznačila, jak nebo kdy to bude možné. Mezitím se situace v Gaze nadále zhoršuje. Zdravotníci uvedli, že i zdravotnická zařízení včetně nemocnic nejsou nyní bezpečná. Tři mezinárodní zdravotnické skupiny oznámily, že se stahují z nemocnice Al-Aksá v centru Gazy poté, co Izrael vydal příkaz k evakuaci“.

Jordánský král Abdalláh v pondělí prohlásil, že „nerozlišující agrese“ a ostřelování nikdy nemohou přinést mír ani bezpečnost. V poznámkách u památníku genocidy v Kigali ve Rwandě upozornil, že „v Gaze zemřelo za minulý rok více dětí než ve všech ostatních konfliktech po celém světě. Z těch, kteří přežili, mnozí ztratili jednoho nebo oba rodiče, vznikla celá generace sirotků“.

Izraelská armáda uvedla, že vybombardovala skrýš zbraní a odkryla tunelovou šachtu v centrální Gaze a zabila nejméně 10 militantů v Chán Júnis. Na al Moghani v centrální Gaze shodila letáky, které varovaly obyvatele, aby evakuovali několik čtvrtí.

V Rafahu prý zdravotníci našli těla tří lidí zabitých při izraelském leteckém útoku na auto, které podle místních převáželo jídlo. „Blinken... nikdy nic nezmění,“ řekl na místě vyhnaný Palestinec Mohammed Al-Qassas.

BBC upozornila, že šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že nemocnici bylo podle jejího ředitele nuceno opustit více než 600 pacientů a zdravotníků.

Blinken se nechal slyšet před další cestou do Izraele, že válka v Gaze není v zájmu žádné ze stran. „Není v zájmu nikoho, Izraele, Libanonu, Hizballáhu, aby to eskalovalo,“ řekl Blinken novinářům před odletem ze Saúdské Arábie do Tel Avivu v pondělí večer. Na jeho slova upozornil server izraelského listu Jerusalem Post. „Izraelci nám dali jasně najevo, že chtějí najít diplomatickou cestu vpřed, která by vytvořila takovou bezpečnost, která umožní Izraelcům vrátit se domů,“ dodal Blinken.

„Hizballáh zatahuje Libanon do zbytečné války, války, kterou začal Hamás,“ řekl v Jeruzalémě mluvčí vlády Eylon Levy. „Nyní jsme na rozcestí, Hizballáh buď ustoupí, nebo ho odtlačíme. Svět má nyní velmi úzké okno diplomatických příležitostí zajistit prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1701 a vytlačit Hizballáh od hranic. Systematická agrese Hizballáhu učinila rezoluci Rady bezpečnosti neplatnou,“ dodal.

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.