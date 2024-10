Izrael vrátil Íránu úder. Biden do odvety mluvil

Izraelci v noci provedli odvetný úder na Írán. Před samotným útokem však Íránu poslali přes třetí strany varování, že k útoku dojde. A apelovali na tamní šíitský muslimský režim, aby zastavil spirálu narůstajícího napětí a aby už se nepokoušel a další útok proti židovskému státu. Podrobnosti o útoku zveřejnil server Axios.

Ozbrojené síly Státu Izrael podle serveru udeřily na íránské vojenské objekty.

„Izraelci dali Íráncům předem jasně najevo, na co obecně zaútočí a na co nezaútočí,“ uvedl ve zprávě jeden zdroj. Izraelské IDF krátce po útocích uvedly, že mezi cílovými vojenskými místy byly baterie protivzdušné obrany a závody na výrobu balistických střel – těch, které byly použity při posledním útoku Íránu na Izrael 1. října a při dřívějším útoku 14. dubna.

Izrael také varoval, že pokud Írán provede odvetu, další údery od Izraele budou silnější, podle dalších dvou zdrojů citovaných agenturou Axios.

Z řad americké administrativy prezidenta Joea Bidena zaznělo, že Američané a Izraelci do jisté míry útok koordinovali. Američané tlačili na Izraelce, aby sice provedli odvetný úder, ale aby to byl úder uměřený, s co nejmenším počtem civilních obětí, a aby to byl útok efektivní, jasně proti vojenským cílům, ale který zároveň nepovede k další eskalaci. „Zdá se, že to bylo přesně to, co se dnes večer stalo,“ řekl vysoký úředník USA během brífinku s novináři.

„Pokud by se Írán rozhodl reagovat, jsme plně připraveni se znovu bránit jakémukoli útoku,“ zdůrazňuje americký představitel a poukazuje na nedávné americké rozmístění baterií protiraketové obrany THAAD v Izraeli. „Toto by měl být konec této přímé přestřelky mezi Izraelem a Íránem,“ pokračoval americký představitel a dodal, že „Izrael dal světu jasně najevo, že jeho odpověď je nyní kompletní“. „V souladu s tím vyzveme všechny země vlivu, aby vyvíjely tlak na Írán, aby zastavil tyto útoky proti Izraeli, abychom se mohli v nadcházejících dnech posunout za hranice tohoto přímého cyklu útoků,“ zaznělo.

Server izraelského listu The Jerusalem Post upozornil, že jedním z prostředníků mezi Izraelem a Íránem byl nizozemský ministr zahraničí Caspar Veldcamp. „Mluvil jsem s íránským ministrem zahraničí o válce a o rostoucím napětí v regionu. Vyzval jsem všechny strany ke zdrženlivosti, abych zabránil eskalaci,“ napsal na sociální síti X.

Agentura Reuters citovala též informaci z íránské strany – že íránská protivzdušní obrana úspěšně čelila izraelskému útoku, který způsobil jen omezené škody. Íránská protivzdušná obrana v prohlášení oznámila, že Izrael zaútočil na vojenské cíle v provinciích Teherán, Chuzestan a Ilám.

The Jerusalem Post také informoval, že po izraelském útoku byly údajně výbuchy slyšet i v Sýrii a v Iráku

