Já mu ani nemůžu přijít na jméno... Staněk veřejně vystoupil. A se svými kritiky z ČSSD se nemazlil

První otázka šla na tělo, zda Staněk ze způsobu svého odvolání pociťuje křivdu. Nyní již řadový poslanec prohlásil, že v politice nemá cenu se cítit ukřivděný. „V politice jste postaven před reálné situace a musíte je přijmout. Takže když jdete do vysoké politiky, tak víte, že dříve či později přijde čas, kdy skončíte," řekl Staněk a na Štruncovy námitky, že se k okolnostem ve vyjádřeních vrací, poznamenal, že vracet se k okolnostem prý není to samé jako pociťovat křivdu. Jen je mu prý líto zmařeného času.

Štrunc se otázal, co Staněk říká na to, že některá jeho rozhodnutí nechává Lubomír Zaorálek přezkoumat. Podle bývalého ministra je normální, že nový ministr chce analyzovat kroky svého předchůdce. Ale předem se vyhradil proti návrhům, že by se poslední dva nebo tři dny „urval ze řetězu“. Štrunc zmínil například odklepnuté rozhodnutí zbavit památkové ochrany budovu Hadích lázní či přezkoumávaní rozhodnutí u výběrových řízení. Staněk uvedl, že se Zaorálkem o tom prý nediskutoval. „V podstatě jsme spolu nehovořili, mluvili jsme spolu při jednání na poslaneckém klubu, kde jsem mu nabídl, že jsem ochoten mu ty kroky objasnit a vysvětlit, pan ministr už potom neměl nikdy čas, takže jsou to jeho rozhodnutí.“ Dodal, že za dobu, po kterou je Zaorálek ministrem, se rozhodně neměl čas seznámit se všemi materiály o přezkoumávaných rozhodnutích.

V souvislosti s přípravou výběrového řízení na post ředitele národní galerie Staněk prý věděl, že zadání od politického grémia řízení připravit do konce května je termín, který nemohl splnit. Ale údajně už věděl, že se připravuje jeho odvolání. A kdo vytvářel tlak na jeho odvolání? „Podívejte se do historie, kde to všechno začalo. Bylo vystoupení pana prvního místopředsedy... prvního místopředsedy... no, nemůžu mu přijít ani na jméno. Onderky. Který vlastně první v ČT vyzval k tomu, abych byl odvolán, následovalo potom vystoupení pana poslance Dolínka, který na protivládní demonstraci, ačkoliv je poslanec vládní strany, tak vyzval ministra kultury k tomu, že by měl odstoupit. Tak já si myslím, že ty tlaky jsou celkem jasné, a ty postupně zesilovaly.“ doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



Ještě se hájil, proč výběrové řízení neprohlásil za nesplnitelné, řka že na něm začal ihned pracovat, aby měl alespoň zčásti splněnou přípravu. „V konečném důsledku chápu krok pana ministra Zaorálka, když to výběrové řízení zrušil, protože já sám, kdybych nebyl postaven před tu volbu, buď výběrové řízení vypsat a být předmětem jeho kritiky, že to nebylo dostatečně dobře připravené, o čemž já nepolemizuji, protože já jsem ho představoval podle vlastních představ a doporučení, které jsem měl, anebo ho nevypsat a být předmětem kritiky, že jsem to vůbec nesplnil, tak ta volba tam nebyla vůbec jednoduchá,“ mínil bývalý ministr.

Problémy ČSSD prý vyvěrají z toho, že strana nemá jasno o tom, kdo je jejím voličem: „V podstatě se potácí mezi proudy, které v minulosti v sociální demokracii byly, ať už je to ten proud městský, liberální, trochu do zelena zabarvený, nebo je to ten proud konzervativní, který směřuje k těm sociálnědemokratickým hodnotám, které byly v minulosti pro sociální demokracii vždy charakteristické a typické.“ To podle Staňka vede k tomu, že je soc. demokracie nečitelná a nalevo i napravo od ní jsou autentičtější strany. Fotogalerie: - Rozvinování Armády ČR

Hovořil také o opatřeních, která nejsou vzhledem k cyklické povaze ekonomiky udržitelná. Rozpočtová udržitelnost by podle něj měla být otázkou všech. „My jsme všichni zažili období, kdy ministr financí Kalousek musel velmi výrazně škrtat v mandatorních výdajích, to znamená: snižovaly se tabulkové platy, snižovaly se výdaje ve zdravotnictví a podobně. A ten důvod je jednoduchý, došlo k hospodářské krizi, státní rozpočet na ty prostředky neměl. A často to byly zásahy velice tvrdé a velice kruté a v mnoha případech se nepodařilo ty zásahy eliminovat dodnes. A já bych se nerad dočkal toho, že my dnes budeme slavit určité úspěchy, které potom budeme muset revidovat, protože na to nebudou finanční prostředky,“ vysvětloval svůj postoj Staněk.

Štrunc se zeptal, zda s tímto přístupem neuvažuje o přestupu ze sociálnědemokratického klubu, což Staněk popřel. Ale vadí mu nesystémovost a neudržitelnost. A znovu zopakoval, že se obává toho, že sociální demokracie bude viněna z nezodpovědných opatření, až dojde ke zpomalení ekonomiky a bude nutné škrtat.

