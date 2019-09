Já tam byl... Zaorálek na ČT řekl, čeho se Zeman v Srbsku dopustil. Balkán: Válka, vraždy, rizika. A konkrétní dopady

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) začal hned po nástupu do funkce s mohutným úklidem – zrušil výběrová řízení vyhlášená jeho předchůdcem Antonínem Staňkem (ČSSD) a zrušil i některá jeho další rozhodnutí. Jiná nechá ještě přezkoumat. Do pořadu Interview na ČT24 moderátorovi Danielu Takáčovi přišel vysvětlit, proč tak razantně musí napravovat to, co jeho předchůdce způsobil. Vyjádřil se také i k tomu, zda má Česko přehodnotit uznání Kosova, jak by si přál prezident Miloš Zeman.

Debatu Takáč otevřel aktualitou. Týkala se prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že chce s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. „Je velmi nedobré, že prezident někam přijede a řekne na letišti, že někoho nemá rád v regionu, který je nesmírně křehký,“ zamračil se nechápavě Zaorálek.

Podotkl, že sám v tomto regionu byl a účastnil se zde poměrně složitých schůzek mezi politickou reprezentací Kosova a Srbska. „Tam vám dojde, že jste v prostoru, který je válce daleko blíž než tento region střední Evropy,“ zdůraznil ministr.

Zeman se prý tímto krokem dopustil něčeho daleko horšího než jen diplomatické chyby. „Ten problém je daleko hlubší. Tam je to výbušný terén. Tam za kopci jsou lidi, o kterých tam vědí, že dotyční zabíjeli jejich rodinné příslušníky,“ podotkl.

I když byl Zaorálek ten, který ve Sněmovně dříve vznášel otázky, jestli máme uznávat Kosovo, a uváděl důvody, proč ne, tak poté, co se s tamní problematikou seznámil přímo na místě, zjistil, že jde o prostor, který je velmi rizikový i pro Českou republiku.

„My jako Evropané musíme dělat vše pro to, abychom nedovolili znovu rozhořet to násilí, které tam bylo strašné,“ vyzývá Zaorálek a dodává, že vše, co děláme, bychom měli podřizovat tomu, aby se do tohoto regionu nevrátilo děsivé zabíjení.

„Tím, že Zeman takto někam přišel a řekl: Tyhle mám rád a tyhle nemám rád. Znovu oživuje, co tam je čerstvé, že si to tu neumíme ani představit,“ varuje ministr kultury.

Proč to ale prezident dělá? Na takovou otázku už prý Zaorálek neumí odpovědět. „Mohu pouze říct, že se to tak dělat nemá. Naší rolí není oddělovat a upozorňovat na to, kdo jsou přátelé a nepřátelé,“ zopakoval s tím, že Zeman nenapomáhá bránit tomu, aby se všechny tu hrůzy nevrátily. „Dělá kroky, které tu eskalaci vracejí a jsou špatné,“ shrnul ministr.

Česká hlava státu byla však podle Takáče ve svém vyjádření ještě o něco ostřejší. Připomněl, že prezident uvedl, že v čele Kosova stojí váleční zločinci a tento stát nepatří do společenství demokratických zemí. Zaorálek ale poukazuje na to, že tamní politická reprezentace prošla v poslední době určitým vývojem a proměnami. „O tom, kdo je a kdo není zločinec rozhodují soudy. O tom bychom neměli rozhodovat my,“ uvádí Zaorálek a doplňuje, že jména, která i jemu dříve vadila, postupně mizí.

Věci podle Zaorálka zkrátka nejsou tak černobílé. „Také si myslím, že Kosovo je hodně složitý útvar, ale jde o to, jakou máme dělat politiku. A já se ptám, jaký má smysl, když budeme znovu vracet nenávist zpátky do hry? Tomu já nerozumím. Státy Evropy se musejí snažit Balkán uklidňovat, ať se nám to líbí, nebo ne,“ uzavřel toto téma ministr kultury Zaorálek, který byl ještě donedávna předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Kosovo nakonec zrušilo svou účast na summitu V4 v Praze, zdůvodnilo to vnitropolitickou situací.

Následně se přesunuli k tomu, čemu se Zaorálek nyní věnuje naplno. Za několik málo dnů ve funkci ministra kultury toho stihl celkem dost zrušit. Například výběrové řízení na ředitele Národní galerie, protože to vypsané jeho předchůdcem bylo prý nedostatečné. „Jestli chceme, aby Národní galerie měla světovou úroveň, nemůže to být výběrové řízení, které bylo šité horkou jehlou,“ uvedl s tím, že v tak krátké době se nedalo zvládnout výběrové řízení, které by dalo nějakou šanci do budoucna.

Pochybnosti o hospodaření Národní galerie, které jí byly vyčítány, budou prý teprve předmětem debat, které na ministerstvu povedou. „Nemám žádnou evidenci, že by odvolání Jiřího Fajta z pozice generálního ředitele bylo opodstatněné,“ prozradil Zaorálek. Kritizovaná odměna pro Fajta prý není v pořádku, ale nebyla chyba pouze na jeho straně. „To se mělo řešit úplně jinak a já to změním. Ředitele nebudou rozhodovat o svých odměnách,“ dodal razantně Zaorálek.

Dále Zaorálek také zrušil výběrové řízení na ředitele Muzea umění v Olomouci a rovnou nového ředitele jmenoval. „V Olomouci tato situace trvala několik měsíců, muzeum bylo v bezvládném stavu. Do vyběrového řízení, které bylo vyhlášeno, se nikdo nepřihlásil. Jen by to prohlubovalo vnitřní krizi,“ řekl stručně s tím, že hrozilo, že se ohrozí projekt středoevropského fóra, na který Olomouc získala nemalé prostředky.

Kromě jiného také ministr řekl pár slov k jednání s čínským velvyslancem, kterému vytkl, že Čína ruší koncerty českých uměleckých těles. „Pro soubory je to strašná věc, velký úder, je to ničivé víc, než bychom si mysleli. Čínský velvyslanec mi to ale popřel. Dokonce se tvářil, že si to soubory rozmyslely samy,“ uzavřel s tím, že čínský velvyslanec mu lhal a rozhovor s ním neměl smysl, protože tento člověk nechápe svou diplomatickou funkci.

