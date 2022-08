Já to tak nemyslel! Koudelka hasí „znevažování Pekarové“. Ale tohle nechce vidět

reklama

Bezpečnostní informační služba se ohradila proti tomu, že po sociálních sítích koluje citát z rozhovoru s šéfem Michalem Koudelkou, který poskytl před dvěma měsíci serveru Seznam Zprávy. Koudelkova slova mimo jiné sdílela také Společnost pro obranu svobody projevu.

„... znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny... má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat,“ zaznívá podle Společnosti pro obranu svobody projevu od ředitele BIS Michala Koudelky v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Společnost pro obranu svobody projevu se pak zaměřila také na článek serveru Aktuálně.cz, kde je uvedeno: „Za poslední dva roky vznikla podle policie nová forma extremismu, kterou svým propojením představují ‚dezinformátoři, odpůrci proticovidových opatření a proruští aktivisté‘. Proto vzniká elitní jednotka ‚proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě‘.“

„Což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit,“ cituje následně společnost ministra vnitra Víta Rakušana. A zároveň také zadává otázku, zda si někdo pamatuje, že by něco takového v posledních letech veřejně prohlásil ministr vnitra a šéf tajné služby v demokratickém státě.

Proti šíření citátu Michala Koudelky se BIS ohradila prostřednictvím tiskové zprávy. „Bezpečnostní informační služba by ráda uvedla na pravou míru údajný citát ředitele BIS Michala Koudelky, který se v minulých dnech začal šířit na sociálních sítích. Jedná se o použití malé části tři měsíce starého rozhovoru pro Seznam Zprávy. Údajný citát byl upraven tak, že byla vynechána část odpovědi a doplněna slova, která v rozhovoru nezazněla,“ zmiňuje BIS.

„Neoriginální citát se objevil bez jakéhokoliv kontextu včetně toho, že měl zjevně vzbudit dojem aktuální reakce. Citát, který se poprvé objevil v Parlamentních listech, zní: ‚Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to musí reagovat.‘ Tento citát je významově jiný než originální, pocházející z velkého rozhovoru, ve kterém se ředitel Koudelka bavil s redaktorkou Cirokovou obecně o problematice dezinformací a jejich vlivu na společnost. V originálním rozhovoru na www.seznamzpravy.cz mimo jiné říká: ‚Pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež, a ne názor či kritika. Jde o to, kdo a jakým způsobem tyhle informace šíří a do jakého kontextu je zasazuje, a to už pak pohled na celý problém mění. Nebo vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svoji práci. A velmi odvážně musím říci. Přesto místo poděkování čelí nevybíravým útokům. Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat,‘“ zmiňuje BIS ve své zprávě.

„Jak je z originálního textu patrné, je řeč obecně o vztahu společnosti k dezinformacím, není zde o činnosti BIS žádná zmínka. Pokud ředitel Koudelka v rozhovoru mluví o nevybíravých útocích a znevažování, pak nemá na mysli kritiku, ale hrubé urážky a vyhrožování nejvyšším ústavním činitelům. Proto také vyjadřuje obavu, že se situace může zhoršovat (např. uskutečněním výhrůžek). Závěr odpovědi je pouze konstatováním, že my (společnost obecně) na ně musíme být připraveni reagovat. Také proto redaktorka položila doplňující dotaz: ‚A co pro to dělá Bezpečnostní informační služba?‘ Ředitel BIS v odpovědi mimo jiné konstatuje, že možnosti zpravodajských služeb všude na světě jsou v této oblasti limitované a dodává: ‚Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů a také na bedrech politiků,‘“ dodává BIS.

„Mrzí nás, že se zmanipulovaný pseudocitát bez kontextu začal šířit i z takových zdrojů, jakým je Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která mezi svými podporovateli shromáždila unikátní seznam osobností, které spolu v mnoha oblastech zásadně nesouhlasí, a přesto se sešly pod hlavičkou SOSP. Věříme, že se jedná pouze o nezamýšlenou chybu, která vznikla převzetím upraveného citátu místo originálního. Ostatně z webu SOSP vyplývá, že se mimo jiné chce zaměřovat na ověřování výroků. BIS se původně jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a stále se k tomuto odkazu hlásíme. Svoboda projevu je pro nás nedílnou součástí demokracie, která je zakotvena i v Ústavě ČR. Vždy budeme hájit právo vyjadřovat svobodné názory, ale vždy se budeme stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie,“ dodává BIS.

Do Michala Koudelky se v minulosti za jeho výrok opřel první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Pokud ředitel Bezpečnostní informační služby vypustí z úst takovouto totalitní nehoráznost, druhý den by už neměl být ředitelem. Důvěru společnosti ve stát totiž nenahlodávají podobné výroky občanů, nýbrž právě takové politické exempláře, jako jsou předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová, předseda Senátu Vystrčil či ředitel BIS Koudelka. A nezadatelným právem občanů demokratické země je takové politické exempláře kritizovat,“ uvedl Petr Štěpánek a rýpl si: „Jistě, v totalitních zemích je to jinak.“

„Vzpomeňme si na DOCELA OŠKLIVÉ ÚTOKY na ministra vnitra nebo na ministryni obrany, která dělá velmi ODHODLANĚ a velmi DOBŘE svoji práci.“ Tak přátelé, dávejte si bacha, abyste nějakou soudružku či soudruha neznevažovali, a tím NENAHLODÁVALI DŮVĚRU ve stát, protože pak budete mít problém s nějakýma agentama... To snad ani není možný už,“ zareagovala na Koudelkova slova také novinářka Angelika Bazalová.

A ozval se i právník Tomáš Nielsen. „Vypadá to, že senátní volby v obvodu 52, kde kandiduji i proti M. Vystrčilovi, budou pod dohledem. Jak řekl šéf BIS Koudelka: ‚Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat.‘ Snad se nevrátí trestné činy urážky státního orgánu nebo společenského zřízení. I am just saying…,“ napsal.

„Vracíme se do minulosti? Já ji pamatuji. Jako z minulého režimu je výrok šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má prý ‚tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát‘. Očekává ještě masívnější útoky a tvrdí, že BIS ‚musí být připravena reagovat‘. Ptám se řečnicky – to jako JAK REAGOVAT? Rozehnat demonstraci, kde budou kritizovaní? To já pamatuju z doby minulé. Co k tomu říct – má-li být trestnou kritika kroků a kvalit politiků, nežijeme v demokratické zemi. Na druhé straně – mají-li podobné kroky oni politikové zapotřebí, nic výmluvnějšího o jejich kvalitách nenajdete. Ovšem zneužívat BIS k obraně ega politiků, to tu ještě po listopadu nebylo. A opět se ptám řečnicky – nenarušuje důvěru ve stát naopak existence určitých lidí určitých kvalit v jeho čele? I tam vidím spojitost s bývalým režimem. Jakeše už taky nebral nikdo vážně…,“ zmínila také advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

