Jak kdyby střelili Gándího. O co se ten Fico zasloužil, ptá se režisérka Le Fay

Rozdíl je podle ní ovšem v tom, že zatímco Gándhí se zasloužil o nezávislost Indie, papež a Reagan o vítězství nad říší zla a John Lennon hlásal světu, že má dát šanci míru, Fico se zasloužil pouze o to, že se jeho země vzdaluje demokratické Evropě a svobodnému světu. „Poslední vyjádření na margo Ukrajiny jsou už za hranou všeho, co lze tolerovat. Ficovo chování k Petru Fialovi v rámci návštěvy lídrů V4 bylo degradující a jeho návštěva u Miloše Zemana hanebná. Nyní, když se od rána do večera dozvídáme detaily o tom, jestli se probral a s kým promluvil, jak dlouho mluvil a co mu budou operovat, jako by se úplně zapomnělo na jeden fakt: nikdo mu to nepřeje a nikdo to neschvaluje, ale přece jen je trochu rozdíl mezi ním a Jánem Kuciakem,“ dodala Le Fay.

Rozebrala, že Slovensko je zemí, kde se vraždí novináři a lidé hlásící se k LGBTI+, či se zde zabíjejí psi i kočky. „Fico není žádný beránek. Kvůli jeho znovuzvolení upadla řada mých přátel na Slovensku do deprese a další se připojili k těm, kteří se už dříve odstěhovali do Čech. Jenže všichni svobodomyslní lidé se odstěhovat nemůžou, stejně jako nemůžeme přivézt všechny psy a kočky, všechny novináře a všechny příslušníky LGBTI; nebo děti z romských osad, které nemají budoucnost, neřkuli že jim hrozí smrt, minimálně do té doby, než politiky typu Kaliňáka, Danka a Blahy vystřídají lidé, jako je lídr Progresívného Slovenska Michal Šimečka,“ doplnila Le Fay.