Jak ušetřit? Odbory daly svůj recept. Babiš si může mnout ruce

„Máme návrhy ČMKOS pro ozdravení veřejných financí. Myslíme si, že to je přesně to, co by mohlo být také diskutováno. Jiný zdroj, jiný pohled, stejný směr, ale podle našeho soudu ještě s lepším výsledkem,“ řekl Středula na tiskovém brífinku k návrhům na ozdravení veřejných financí.

„Samozřejmě sleva na dani z poplatníka, daňový bonus u dětí, to všechno jsme kvantifikovali, jak to vypadá, co to způsobilo. Kde se tady ty změny, které se tehdy říkaly z důvodu covidu, ale to nebyla otázka covidu, to byly daňové změny a byla velká daňová reforma, která se tehdy odehrála. Dále to byl balíček, který obsahoval loss carryback, zrychlení odpisů, daňové osvobození státních dluhopisů, zrušení daně z převodu nemovitostí, daňový paušál pro živnostníky a stravenkový paušál. A to dohromady souhrnně vytvořilo opětovně výpadek ve výši 110 miliard korun, takže tady už vidíte to složení, jak se ten výsledný deficit, jak se vlastně skládal. A to, co se odehrálo na podzim roku 2022, tak to byly další věci. Jedna bylo zrušení systému EET, pozor, to není jenom samotné EET, tam byla i otázka daní, které byly snižovány a již se nevrátily zpátky do té stejné podoby. Dále zvýšení hranice pro paušální daň na dva miliony, to znamená asi 20 miliard korun. Dále prodloužení mimořádných zrychlených odpisů. Dále snížení sociálního pojištění u zkrácených úvazků... Vláda, přestože věděla, že bude dělat důchodovou reformu, tak si snížila příjmy pro ten důchodový systém. V tomto případě pět miliard korun. Zaměstnavatelé nepotřebují takovouto podporu, spíš jde o to, zda mají vůbec ta místa, která by v té kategorii zkrácených úvazků mohla fungovat,“ popsal Středula.

„Důležité na tom celém balíku je, abychom si uvědomili, že celý příjem z veřejných financí je tvořen ze dvou třetin právě příjmy ze strany zaměstnanců a důchodců. To je ta otázka daně z příjmů fyzických osob, jsou to DPH, jsou to odvody na zdravotním a sociálním pojištění, je to spotřební daň. To všechno tvoří následně příjmy, a proto my říkáme, že zaměstnanci a důchodci jsou daňoví soumaři. Jsou vlastně neustále konfrontováni s různými úpravami, kde se na jedné straně odpouští, na té straně těch majetkově silnějších, podnikatelů a dále, ale na stranu zaměstnanců se to potom tímto způsobem přesouvá. Proto měl pro nás ten balíček tyto konsekvence zřejmé,“ uvedl Středula, podle něhož odbory chtějí otevřít debatu o jiných alternativách.

Jak dále uvedl, odbory navrhují k ozdravení financí zrušit zvýšení paušálu i snížení odvodů krátkých úvazků či spustit EET.

Znovuspuštění EET i s plánovanou třetí etapou by podle předáků mohlo vynést 20 až 25 miliard korun. Dalších pět miliard by stát získal po zrušení slevy na odvodech u kratších úvazků. Celkem 20 miliard by stát získal po úpravě paušálů. Pozastavení zrychlených odpisů by znamenalo šest až sedm miliard korun. Po zrušení loss carrybacku (zpětného uplatnění daňové ztráty) by přiteklo 30 miliard, po zrušení daňového osvobození státních dluhopisů dvě miliardy a po zrušení stravenkového paušálu až 20 miliard korun. Po zavedení daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací se spodním limitem by se mohlo získat 25 až 30 miliard korun. Postup proti zneužívání transferových cen spočítala centrála na deset miliard korun. Po zvýšení minimální mzdy na 19 500 korun by stát získal dvě miliardy korun. Z vyšších odvodů živnostníků by mohlo být 7,5 miliardy korun. Dohromady je to podle odborů 151,5 až 163,5 miliardy korun.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členy. Kvůli balíčku hrozí odbory generální stávkou. V polovině května vyhlásily stávkovou pohotovost. Kabinet vyzvaly k jednání. O dalším postupu by měli odboráři z celé republiky rozhodovat v Praze 30. května.

Odbory vládu kritizují nejen za opatření. Stěžují si na to, že s nimi kabinet o opatřeních nejednal a na zaslání připomínek k desítkám novel z balíčku dal jen pár dnů. Je na ně čas do 29. května. Předáci poukazují na to, že zákon i podklady mají stovky stránek.

