Jaké Čapí hnízdo? Tady se kradly tisíce miliard, pojišťovny, firmy, kupónka... Babiš spustil peklo u Soukupa

Ve včerejším vysílání Duelu Speciál Jaromíra Soukupa na TV Barrandov byl hostem premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Babiš hovořil na téma současné vládní krize vyvolané nejasnostmi ohledně změny současného ministra kultury, vrátil se i do minulosti a na závěr shrnul úspěchy své vlády a promluvil k demonstrantům, se kterými by si prý přál debatovat, aby je mohl přesvědčit. Došlo i na kauzu Čapí hnízdo, což je podle něj „účelovka“. „Někteří vybraní aktivističtí novináři vytvořili dojem, že za 30 let svobody a demokracie se nestalo nic jiného než Čapí hnízdo, potom co se tady rozkradly za tisíce miliard banky, pojišťovny firmy, kupónka a můžu tady o tom mluvit dvě hodiny,“ shrnul.

První jeho otázky směřující na Babiše pak zněly ve smyslu, zdali nás čeká vládní krize a zdali Babiš není ve střetu zájmů. „Určitě nejsem, já bych chtěl připomenout divákům, že oni všichni zapomněli na to, že my tady máme ‚lex Babiš‘, to je zákon proti Babišovi, ten zákon byl schválen v roce 2015 a je to návrh zákona o střetu zájmů. A to byl skutečně zákon, na kterém se domluvili bývalý premiér Sobotka s panem Kalouskem,“ započal svou řeč Babiš a přečetl výrok bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, že již si oligarchové budou muset vybrat, jestli budou ve vládě, či dají přednost státním zakázkám, dotacím a vlastnictví médií.

„My tady vlastně máme zákon o střetu zájmů, to je ten ‚lex Babiš‘, hlasovaly pro to všechny strany, i ČSSD, je to z dílny Dienstbier a vlastně já jsem postupoval podle toho zákona, takže já vylučuji, že bych měl nějaký střet zájmů,“ shrnuje Babiš s tím, že na debatu má opozice nárok. Za věcnou pragmatickou kritiku Babiš označil řeč opozičního poslance Jana Skopečka (ODS) či Václava Klause mladšího (Trikolóra). „Ty vystoupení byly nechutné, byly osobní, mluvili o mojí rodině, o dětech, skutečně hnus,“ shrnoval premiér vystoupení většiny předsedů parlamentních stran. Obzvláště se pak pozastavil nad předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. V návaznosti s Piráty zmínil i možné propojení na evropské auditory.

FOTO: Repro TV Barrandov, premiér Andrej Babiš v Duelu Speciál Jaromíra Soukupa

Babiš je prý přesvědčen, že se nebude nic vracet. Podivil se nad tím, že zákonu „lex Babiš“ vyhověl, a rozhodnutí předběžného auditu označil za „nesmysl“. Soukup se marně snažil Babiše přenést na jiné téma, ten jej však vždy odbyl a pokračoval v monologu o auditech a své obhajobě.

A pak již konečně došlo i na aktuální problém točící se okolo postu ministra kultury. Soukup shrnul, že Zeman ve včerejším vysílání pořadu Týden s prezidentem zmínil, že hodlá předsedu vládní ČSSD Jana Hamáčka a současného ministra kultury v demisi Antonína Staňka usmířit a nevyhoví jmenování Michala Šmardy na toto místo.

Babiš mluvil o tom, že s Hamáčkem neustále jedná a byl u toho, když si Hamáček volal s prezidentem Zemanem. „Pan prezident nemá mobilní telefon, komu volal?“ podivil se náhle Soukup a Babiš jej ujistil, že se hovor uskutečnil za asistence kancléře Mináře.

„My jsme to ustáli a teďka by ČSSD odešli z vlády, to je absurdní,“ pokračoval Babiš a přednesl, že se se šéfem sociálních demokratů sejde.

K avizované schůzce dnes skutečně došlo. Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že chce projednat situaci ohledně výměny ministra kultury s prezidentem Milošem Zemanem. Koaliční smlouva platí, řekl též Babiš po dnešní schůzce s předsedou koaliční ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Babiše i Hamáčka přijme Zeman v Lánech v úterý 2. července. Hamáček potvrdil, že setkání se zúčastní. Původně Hamáček hovořil o tom, že v pondělí by se měla ČSSD vyjádřit k dalšímu postupu. Babiš podle něho při schůzce řekl, že chce pokračovat v koaličním projektu a žádná alternativa není.

„Můžu potvrdit, že určitě platí koaliční smlouva. Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů,“ uvedl Babiš. Předseda vlády poznamenal, že se bude snažit Zemana přesvědčit, aby vnímal koaliční dohodu a aby představu sociální demokracie nějakým způsobem akceptoval.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele Ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD). Zeman dal ale ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Zdůraznil, že ústava nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Babiš ale dnes uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem, nejlépe jednáním. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize. „Ústavní krize se vyřeší ve chvíli, kdy bude naplněna ústava,“ uvedl dnes Hamáček.

Babiš na dnešní schůzce řekl, že chce pokračovat v koalici a žádná alternativa není. „Kdyby mi pan premiér řekl, že o spolupráci se sociální demokracií nemá zájem a má připravenou jinou alternativu, asi bychom tady nestáli,“ poznamenal Hamáček.

Dle Babiše to koalice „ustojí“ a s Hamáčkem mají dobrou spolupráci.

Poté byly tématem demonstrace. Babiš mluvil, jak se situace spojená s kauzou výměny ministra spravedlnosti vyvrbila. „Čapí hnízdo je účelová záležitost, jak mě poškodit a dostat z politiky, kdybych nebyl v politice, nikdy by lidé nevěděli, co je to Čapí hnízdo. Je to záležitost roku 2007, firma na to měla nárok. Je to nesmysl od samého začátku, je to účelovka! Někteří vybraní aktivističtí novináři vytvořili dojem, že za 30 let svobody a demokracie se nestalo nic jiného než Čapí hnízdo, potom co se tady rozkradly za tisíce miliard banky, pojišťovny, firmy, kupónka a můžu tady o tom mluvit dvě hodiny,“ hovořil ministerský předseda. Dotace na Čapí hnízdo prý byly vráceny a Česká republika je díky tomu 50 milionů v plusu.

Babiše prý mrzí, když někdo říká, že je zloděj. „Nejsem zloděj, nikdy jsem nic neukrad! Vybudoval jsem tady z nuly velkou firmu a ta firma tady dá ročně 16,8 miliardy korun mzdy a odvody, stále se manipuluje,“ říká. Za lež též označil i pěstování řepky, za to prý může Evropská unie a zemědělci.

Demonstranti prý o něm tvrdí mýty, které opakují média. Překvapila jej taktéž nenávist: „Někteří herci říkají: ‚Nechť se vrátí na Slovensko.‘ A proč bych se měl vrátit, vždyť já tady žiju téměř 30 let, mám tady rodinu,“ podivuje se Babiš.

FOTO: Repro TV Barrandov, Babiš začal vytahovat dokumenty, které dokládají úspěchy vlády a jal se je jmenovat.

Soukup připomněl, že demonstranti byli velmi poklidní a nezpůsobili žádné střety, některé projevy však prý byly „tvrdé“. A Babiš opakoval, že nyní žijeme v období prosperity a nechápe nynější demonstrace.

Poté začal vyjmenovávat úspěchy vlády jako EET, potlačení hazardu či tlak na operátory.

Opozici a například některé herce prý úspěchy „iritují“. „Já to nedělám kvůli preferencím, já to dělám, abych pro ty lidi něco udělal,“ řekl Babiš závěrem. Demonstrantům prý rozumí, ale chtěl by s nimi vést debatu.

autor: rak