Jakeš aspoň věděl, kolik bere Zagorová. Fiala? Holec se rozjel

Premiér Petr Fiala podle Holce vyhlásil ve čtvrtek národní radost. „Stres skončil. Od prvního bohatneme všichni a od 15. února je národní radost. Stres a všechna inflace je pryč, protože Petr Fiala dneska (ve čtvrtek) uspořádal další svoji monstr tiskovku a oznámil, že skončilo zdražování,“ popsal Holec.

„No, víte, jak je to s Petrem Fialou. Můžeme říct, že náš premiér se stal šiřitelem dezinfa a že si koleduje,“ dodal Holec, s přizvukováním Kubáčka, že je vidět, že z toho má premiér Fiala radost.

„Je vidět, že ODS, respektive koalice se trápí, protože dřív aspoň Petr Fiala něco vykřikl, národ prokoulel zorničky, začal o tom přemýšlet, že to bude asi pravý opak, ale ODS přišla s tím, respektive nejbližší spolupracovníci, že začali přicházet často s nějakou fantasmagorickou, ale aspoň nějakou hitparádou úkolů, posunů, ekonomické pohody, správných to čísel, ale teď je jedno velké mlčení. Plus mi je teď Petra Fialy líto, protože pak na to reagovaly všechny ekonomické instituce,“ dodal Kubáček se slovy, že premiér je „slovní pyrotechnik“.

Každý lídr, podle Kubáčka, měl v minulosti svoji protiváhu. „Mě fascinuje, že to všichni tolerují, že nikdo nepřichází s tématem jakýmkoliv jiným, že občas nedá nějakou oponenturu. Nemám pocit, že Petr Fiala je tak vševládní génius, že kdyby se někdo někde ozval, že okamžitě najede nějaká parta rovnačů myšlenek typu řekneme ti to dlaní a skončil by politickou kariéru. Myslím si, že zase tak těžce není. A ODS ještě není v tak absolutním marasmu... Tam se brežněvovsky stojí uprostřed polí za záclonkou, ve vagonku, popíjí se, veselí. Já nevím, jestli oni si říkají: Neboj, přijde moment, převezmeme to. Ale aby bylo co přebírat,“ dodal Kubáček.

Holec jen doplnil, že Petr Fiala žije ve svém paralelním virtuálním světě. „Jak on si tak škodolibě kopnul do Andreje Babiše, že mu závidí, jak Petr Fiala skvěle vládne, tak ono do těch všech údajů vyšel nový průzkum STEM, který se nezabývá volebními preferencemi stran, ale je to spíš kvalitativní analýza pocitů lidí, spokojenost-nespokojenost s politikou a s tím, kam směřuje Česko. A mimochodem, je tam hierarchie moci od starostů až po vládu a prezidenta, a Češi to ohodnotili. Možná to před premiérem Fialou tají, protože kdyby to viděl...“ připodotkl Holec.

Srovnání s Jakešem

Kubáček dodal svou tezi, že Fiala, podle něj, volá o pomoc. „I Milouš Jakeš byl blíž realitě než Petr Fiala, protože třeba věděl, kolik bere Hana Zagorová,“ poznamenal Holec.

Řeč byla také o prezidentu Petru Pavlovi. „Petr Pavel stále má vysokou podporu, nadpoloviční, unikátní. Ale narůstá mu také velká skupina lidí, kteří s ním už mají problém. Jinými slovy, kteří se dostali do polohy, že v podstatě už ho nevnímají jako potenciálně svého politika, vnímají ho velmi kriticky,“ řekl Kubáček.

„On ten fičák na Hradě trvá už téměř rok od inaugurace. Myslím si, že jestli to takhle půjde dál, tak bychom nakonec mohli Petru Pavlovi poděkovat přinejmenším za jednu věc. A sice, že by ti lidé, kteří žijí ve snu, že prezidentem by měl být nějaký nepolitik, nějaká trošku nadpřirozená ezoterická bytost, člověk plný dobra, neobviněný, neušpiněný politikou, tak ti že by mohli přijít na to, že prezident, nejvyšší ústavní funkce, by mohl být někdo, klidně nějak ušpiněný politikou, ale známý a politikou vyzkoušený člověk,“ přemítal. Oba dva se shodli na tom, že se domnívají, že Pavel nakonec bude kandidovat i v dalším volebním období.

Oba muži se pak zaměřili na to, kolik stojí ochranka prezidenta – například na jeho cestě pro testování motorek ve Španělsku. A také při akcích Víta Rakušana v regionech.

Migrační pakt

Dalším tématem byl migrační pakt. „To je něco, co vlastně narušuje významně naši suverenitu. Najednou nám někdo říká, že musíme přijmout určitý počet migrantů. My je nemusíme přijmout fyzicky, můžeme se z toho vykoupit, ale už to znamená to, že si my jako suverénní země – nebo částečně suverénní země – neurčujeme migrační politiku sami. Což bylo doposud,“ sdělil Holec. „Plus tam není nikde horní hranice, to je úplně kouzelný. To je účet bez hostinskýho,“ poznamenal Kubáček.

„Štve mě, že nikdo takhle důležitýmu dokumentu nevěnoval pozornost, nezpracoval ho, nepředstavil ho, nevedla se o tom vůbec žádná polemika. Úplně se to přešlo mlčením. Nezaznamenal jsem ani, že by už tehdá Vít Rakušan startoval nějaké turné, jel to někde vysvětlit, klidně do Kolína. Ale prostě nulový zájem. Čím je něco důležitější, tím víc se všichni koukáme bokem a tím víc všichni řešíme náš ‚strašně zásadní‘ postoj,“ dodal Kubáček.

